Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep

Vedetele de la noi dețin hoteluri impresionante pe litoral, iar luna septembrie este plină de oferte pentru turiști.

Vedetele din România nu se limitează la succesul din sport, muzică sau film, ci au găsit și în turism o sursă importantă de notorietate și venituri. De la Mamaia până la Vama Veche, nume precum Simona Halep, Gheorghe Hagi, Andreea Bănică sau Ovidiu Komornyk administrează hoteluri și pensiuni care, vară de vară, adună mii de oaspeți.

Vedetele vin cu oferte pentru turiști

Dacă în iulie și august prețurile se află la niveluri de vârf, odată cu începutul toamnei tarifele scad vizibil, iar proprietarii profită de ocazie pentru a-și atrage clienții cu oferte speciale.

Un exemplu este Andreea Bănică, care a reușit să transforme „Atmosphere by the Sea” din Eforie Nord într-un loc elegant, apreciat pentru stilul modern. În vârful sezonului, două nopți costau 2.233 de lei, însă din septembrie tariful se reduce la 1.669 de lei.

Mai spre sud, la Vama Veche, Ovidiu Komornyk își primește turiștii la „Casa OK by OVO”. În vară, patru nopți de cazare se ridicau la 4.040 de lei, dar toamna aduce reduceri semnificative: trei nopți costă acum cu 1.950 de lei, adică sub 700 de lei pe noapte, cu mic dejun continental inclus.

În Mamaia, Gheorghe Hagi continuă să fie un reper al turismului prin hotelul Iaki. Începutul anului 2025 a adus investiții masive, de peste 2 milioane de euro, pentru renovarea camerelor, modernizarea spațiilor comune și extinderea zonei de wellness. Dacă în august un sejur depășea cu ușurință 1.000 de lei pe noapte, din septembrie tarifele coboară spre 800 de lei. În plus, hotelul propune pachete avantajoase, precum „două nopți plătite + una gratuită”, cu mic dejun și acces la tratamente spa, la 339 de euro pentru două persoane.

Simona Halep completează lista vedetelor devenite gazde. Hotelul ei din Mamaia Nord-Năvodari impresionează atât prin amplasarea aproape de plajă, cât și prin serviciile de calitate. În august, două nopți pentru doi turiști costau 1.559 de lei, dar în septembrie aceeași experiență ajunge la 938 de lei, ceea ce face oferta una dintre cele mai tentante din zonă.

De asemenea, recent a fost deschis și hotelul din Vama Veche deținut de familia Fodor, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Dacă în luna august clienții plătesc între 700 și 800 de lei pe noapte la Zen Vama Veche, în luna septembrie prețurile scad la aproximativ 500 de lei.

Astfel, odată cu sfârșitul verii, litoralul românesc devine mai accesibil pentru cei care își doresc vacanțe confortabile la prețuri reduse, iar vedetele care dețin hoteluri se transformă în gazde primitoare, dornice să prelungească atmosfera estivală chiar și în septembrie.

Andreea Bănică, despre hotelul de pe litoral

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste. Cei doi formează o echipă și în plan profesional, pentru că ei au lucrat timp de trei ani la un proiect important pentru ei, fiind vorba despre un hotel pe litoralul românesc, în Eforie Nord, pe care l-au deschis în vara anului 2023.

„Cazările merg foarte bine. Noi avem și contracte cu niște agenții puternice. Din punctul meu de vedere, sezonul este foarte bun. Momentan, hotelul nu este foarte ocupat, dar din luna iulie va fi full. Și anul trecut a mers extraordinar de bine. Hotelul este într-o poziție bună, este nou, lumea își dorește să vină, dar nu pot fi eu un reper pentru ceilalți operatori turistici. Nu pot avea o părere despre sezon la modul general, dar pot avea o părere despre sezon în privința noastră”, a spus Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, pentru Playtech Știri.

Jennifer Lopez, un nou început după divorțul de Ben Affleck: „S-a simțit extraordinar vara aceasta'

