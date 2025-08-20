Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată! Soția fotbalistului a născut un băiețel pe 20 august.

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți

Conform Libertatea.ro, care citează surse apropiate familiei fotbalistului, Elena Hagi a născut un băiețel de nota 10 la Spitalul Clinic Sanador, acolo unde este internată încă de luni.

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Fotbalistul și partenera lui de viață au devenit părinții unui băiețel și sunt în culmea fericirii.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Primele zvonuri conform cărora Elena Tănase ar fi însărcinată au apărut în luna februarie a acestui an. Cei doi nu au confirmat sau negat informațiile care au circulat în presă la acel moment. Ulterior, când și-au făcut apariția împreună la diverse evenimente, s-a putut observa burtica de gravidă a Elenei Tănase.

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Printre persoanele care și-au făcut apariția la nunta dintre Ianis Hagi și Elena Tănase s-au numărat Simona Halep, care a venit alături de părinții ei, Stere şi Tania Halep, fotbalistul Răzvan Marin, partenera acestuia, Crina, Gheorghe Popescu.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

Fotbalistul, implicat în afaceri

Ianis Hagi, fiul legendarului Gică Hagi, a făcut un pas important în lumea investițiilor imobiliare, valorificând veniturile considerabile obținute din cariera sa de fotbalist. Cu un salariu anual de aproximativ 1,3 milioane de euro, Ianis Hagi a ales să-și diversifice portofoliul financiar, concentrându-se pe un proiect de lux din nordul Bucureștiului.

Fotbalistul a achiziționat mai multe apartamente într-un complex exclusivist, asociat cu nume sonore precum Gică Popescu, Dan Petrescu și Cristina Neagu, care sunt ambasadori ai proiectului. Prețurile proprietăților variază între 70.000 de euro pentru un studio și 550.000 de euro pentru un penthouse cu patru camere, reflectând orientarea către un segment de piață premium. Ianis se implică activ în monitorizarea progresului lucrărilor, asigurându-se că proiectul, care urmează să fie finalizat în decembrie, se desfășoară fără probleme, potrivit TVMania.

