Elena și Ianis Hagi au devenit părinți! Soția fotbalistului a născut un băiețel

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 20.08.2025, 16:04,  de  ELLE.ro
Elena & Ianis Hagi (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată! Soția fotbalistului a născut un băiețel pe 20 august. 

Elena și Ianis Hagi au devenit părinți

Conform Libertatea.ro, care citează surse apropiate familiei fotbalistului, Elena Hagi a născut un băiețel de nota 10 la Spitalul Clinic Sanador, acolo unde este internată încă de luni. 

Elena și Ianis Hagi trăiesc una dintre cele mai frumoase etape din viața lor. Fotbalistul și partenera lui de viață au devenit părinții unui băiețel și sunt în culmea fericirii. 

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Primele zvonuri conform cărora Elena Tănase ar fi însărcinată au apărut în luna februarie a acestui an. Cei doi nu au confirmat sau negat informațiile care au circulat în presă la acel moment. Ulterior, când și-au făcut apariția împreună la diverse evenimente, s-a putut observa burtica de gravidă a Elenei Tănase. 

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Printre persoanele care și-au făcut apariția la nunta dintre Ianis Hagi și Elena Tănase s-au numărat Simona Halep, care a venit alături de părinții ei, Stere şi Tania Halep, fotbalistul Răzvan Marin, partenera acestuia, Crina, Gheorghe Popescu.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

Fotbalistul, implicat în afaceri

Ianis Hagi, fiul legendarului Gică Hagi, a făcut un pas important în lumea investițiilor imobiliare, valorificând veniturile considerabile obținute din cariera sa de fotbalist. Cu un salariu anual de aproximativ 1,3 milioane de euro, Ianis Hagi a ales să-și diversifice portofoliul financiar, concentrându-se pe un proiect de lux din nordul Bucureștiului.

Fotbalistul a achiziționat mai multe apartamente într-un complex exclusivist, asociat cu nume sonore precum Gică Popescu, Dan Petrescu și Cristina Neagu, care sunt ambasadori ai proiectului. Prețurile proprietăților variază între 70.000 de euro pentru un studio și 550.000 de euro pentru un penthouse cu patru camere, reflectând orientarea către un segment de piață premium. Ianis se implică activ în monitorizarea progresului lucrărilor, asigurându-se că proiectul, care urmează să fie finalizat în decembrie, se desfășoară fără probleme, potrivit TVMania.

Citește și:
Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
People
Virgil Ianțu, imagini din vacanța cu soția lui, Roxana. Fiica lor, Jasmina, a fost absentă: "Unii lipsesc din poze"
Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: "E o dovadă de curaj să accepți"
People
Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: "E o dovadă de curaj să accepți"
Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk și riscul de a fi evacuată: "Multe alegeri de viață discutabile”
People
Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk și riscul de a fi evacuată: "Multe alegeri de viață discutabile”
Daciana Sârbu, detalii despre viața amoroasă după divorțul de Victor Ponta: "Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt"
People
Daciana Sârbu, detalii despre viața amoroasă după divorțul de Victor Ponta: "Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt"
Teo Costache, primele declarații după difuzarea scenelor pasionale alături de Ella Vișan la Insula Iubirii: "Nu am știut..."
People
Teo Costache, primele declarații după difuzarea scenelor pasionale alături de Ella Vișan la Insula Iubirii: "Nu am știut..."
Octavia Geamănu a lansat prima ei carte. Ce părere are soțul ei: "Fiecare femeie care a încercat acest test..."
People
Octavia Geamănu a lansat prima ei carte. Ce părere are soțul ei: "Fiecare femeie care a încercat acest test..."
Libertatea
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
catine.ro
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Mai multe din people
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații: "Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații: "Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine"
People

Ramona Olaru a vorbit sincer și deschis despre ce îți dorește de la un bărbat, viitor partener.

+ Mai multe
Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani
Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani
People

Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia.

+ Mai multe
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: "Minunăția mea de copil bun"
Magda Pălimariu, mesaj emoționant pentru fiul ei. Aksel a împlinit trei ani: "Minunăția mea de copil bun"
People

Aksel, fiul Magdei Pălimariu, a împlinit trei ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC