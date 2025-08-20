Noi imagini fabuloase de la nunta Alinei Eremia. Artista a strălucit în ziua în care s-a căsătorit cu Edi Barbu

Alina Eremia a dezvăluit noi imagini de la nunta ei cu Edi Barbu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Alina Eremia și Edi Barbu
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit sâmbătă, pe 16 august. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024. 

Alina Eremia, noi imagini de la nuntă

Alina Eremia și-a încântat fanii de pe rețelele sociale cu noi imagini de la nuntă, iar aceștia au putut observa rochia spectaculoasă de mireasă pe care a purtat-o. Artista a strălucit în ziua în care a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu Edi Barbu.

Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit

Pe Instagram, Alina Eremia a făcut primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu.

„Pentru că nu-mi încap în piele de fericire și mi-e greu să mă adun și nu aș putea să fiu succintă pentru că nu-mi ajung caracterele aici pe instagram ca să descriu tot ce am simțit ieri și cât am plâns de fericire (vedeți minutul 3:00), las aici un video care înglobează toată emoția zilei de ieri și cum se simte să te căsătorești cu sufletul pereche.
A fost sublim. A fost ca în povești. Le mulțumim celor care au fost alături de noi și ne-au ajutat să scriem cea mai frumoasă poveste a noastră”, a scris Alina Eremia pe Instagram. 

Mircea, fratele Alinei Eremia, detalii neștiute despre nunta artistei

Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia, a oferit mai multe detalii despre nunta spectaculoasă a artistei. Acesta a recunoscut că pentru întreaga familie a fost o zi încărcată cu o mulțime de emoții. 

Și eu îi doresc să aibă parte de cea mai frumoasă relație alături de Edy și să înflorească împreună. A fost un eveniment foarte frumos. Clar că, atât eu, cât și întreaga familie, am avut emoții. A fost o zi minunată, cu un vibe foarte bun. Ne-am întrecut în emoții. Ziua a decurs neașteptat de frumos. Atmosfera a fost crescendă. Oamenii au fost puși pe distracție, muzica foarte bună, iar petrecerea a ținut până în zori”, a declarat Mircea Eremia pentru Spynews.ro.

În ceea ce privește organizarea, Alina Eremia s-a ocupat îndeaproape de planificarea nunții ei. La capitolul tradiții, artista și Edi Barbu au păstrat una singură. 

„Da, Alina s-a ocupat de tot. A avut și ajutoare, însă ea a fost mâna de fier, pentru că este genul de persoană căreia nu îi scapă nimic și vrea ca totul să fie conform dorințelor sale. Eu am fost domnișor de onoare. Dintre tradiții, Alina a păstrat doar datul voalului jos. Furtul miresei nu s-a întâmplat. Nu cred că ar fi fost cazul, pentru că totul a fost super, super frumos și de poveste și nu cred că s-a simțit lipsa acestui moment.”

Alina Eremia și Edi Barbu au avut la nuntă șapte torturi spectaculoase. De asemenea, un moment care a emoționat pe toată lumea prezentă a avut legătură cu vizionarea unui clip special.

„Legat de cele 7 torturi, a fost un moment special. A avut imaginație Alina, se pare, și a făcut ca evenimentul să fie de poveste. Unul dintre cele mai emoționante momente, cel puțin pentru mine, a fost momentul în care s-a difuzat filmulețul în fața tuturor invitaților, iar toți aveau lacrimi în ochi. Alina a fost emoționată pe tot parcursul evenimentului. Însă au fost emoții constructive și normale, de altfel. Nu ținem tradiția cu ciorba de potroace. Vom avea o masă liniștită în familie, atât.”

Citește și:
Emma Stone a dezvăluit un moment amuzant de la Globurile de Aur. Întrebarea stânjenitoare pe care mama sa i-a adresat-o Angelinei Jolie

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Emma Stone a dezvăluit un moment amuzant de la Globurile de Aur. Întrebarea stânjenitoare pe care mama sa i-a adresat-o Angelinei Jolie
People
Emma Stone a dezvăluit un moment amuzant de la Globurile de Aur. Întrebarea stânjenitoare pe care mama sa i-a adresat-o Angelinei Jolie
Adela Popescu și Radu Vâlcan, mărturisiri sincere după 10 ani de căsnicie: "Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile"
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, mărturisiri sincere după 10 ani de căsnicie: "Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile"
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Artista a fost surprinsă alături de fiul ei
People
Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Artista a fost surprinsă alături de fiul ei
Mila Kunis, dezvăluiri oneste despre rolul său din filmul Black Swan: "Dansam 12 ore pe zi”
People
Mila Kunis, dezvăluiri oneste despre rolul său din filmul Black Swan: "Dansam 12 ore pe zi”
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, răspuns tranșant pentru critici: "Cum arătați în oglindă când o faceți?"
People
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, răspuns tranșant pentru critici: "Cum arătați în oglindă când o faceți?"
Victoria Beckham, protagonista unei noi producții Netflix. Creatoarea de modă vorbește deschis despre problemele legate de imaginea de sine și alimentație
People
Victoria Beckham, protagonista unei noi producții Netflix. Creatoarea de modă vorbește deschis despre problemele legate de imaginea de sine și alimentație
Libertatea
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr. în Turcia, alături de băiețelul ei
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr. în Turcia, alături de băiețelul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Cu ce se confruntă Monica Anghel până și în ziua de azi, după ce a slăbit 40 de kilograme. Ce a declarat artista
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 2: Marius Damian a dezvăluit ce surprize vor aduce Filipine, Vietnam și Coreea de Sud
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Delia a aprins imaginația fanilor într-un bikini minuscul, la 43 de ani! Artista s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze / FOTO
Delia a aprins imaginația fanilor într-un bikini minuscul, la 43 de ani! Artista s-a pozat în cele mai provocatoare ipostaze / FOTO
„Extraordinar unde s-a ajuns!” Cum s-a pozat Andreea Bălan la Mănăstirea Prislop. Artista a stârnit un adevărat scandal în mediul online după ce a publicat imaginile. Ce detaliu au remarcat fanii în poze / FOTO
„Extraordinar unde s-a ajuns!” Cum s-a pozat Andreea Bălan la Mănăstirea Prislop. Artista a stârnit un adevărat scandal în mediul online după ce a publicat imaginile. Ce detaliu au remarcat fanii în poze / FOTO
catine.ro
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
Mai multe din people
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre copilăria cu lipsuri. Cum reușește să îmbine cariera cu viața de familie
Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre copilăria cu lipsuri. Cum reușește să îmbine cariera cu viața de familie
People

Gina Pistol a vorbit sincer despre perioada copilăriei și neajunsuri.

+ Mai multe
Tudor Giurgiu, în echipa de ficțiune PRO TV. Primele declarații ale regizorului: "E o bucurie pentru mine"
Tudor Giurgiu, în echipa de ficțiune PRO TV. Primele declarații ale regizorului: "E o bucurie pentru mine"
People

Regizorul și producătorul Tudor Giurgiu face parte din echipa de ficțiune PRO TV.

+ Mai multe
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America: "Nu mai eram bine cu mine însămi." Motivele plecării din România
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America: "Nu mai eram bine cu mine însămi." Motivele plecării din România
People

Lili Sandu a vorbit deschis despre schimbările radicale prin care a trecut și despre decizia de a părăsi România pentru o vreme.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC