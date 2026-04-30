Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la un eveniment. Ce rochie a ales vedeta să poarte

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Marin continuă să impresioneze prin eleganță și rafinament la 51 de ani, reușind de fiecare dată să atragă atenția la aparițiile sale publice. Recent, vedeta a fost la o prezentare de modă semnată de Elena Perseil, unde a ales să poarte o rochie spectaculoasă, care nu a trecut neobservată de invitați.

Andreea Marin, noi dezvăluiri

Evenimentul a avut loc marți seară, pe 28 aprilie, iar Andreea Marin a fost remarcată pentru apariția sa stilată. Deși nu obișnuiește să participe frecvent la astfel de evenimente, vedeta a făcut o excepție de această dată, motivată de aprecierea pe care o poartă creatoarei de modă.

„Nu ies prea des la evenimente, timpul meu e destul de plin cât să-mi doresc, atât cât rămâne după munca mea, să am vreme pentru cei dragi și pentru mine însămi, însă azi am dedicat acest timp frumuseții feminine și am fost alături de creatoarea de modă pe care o prețuiesc, Elena Perseil. Port acum o creație semnată de ea. Am descoperit, privind noua ei colecție, că îmi plac mult rochiile cu broderie delicată, care te duc cu gândul la vremuri de mult apuse, dar de un romantism aparte. Pentru Violeta, mi-a plăcut o rochie roșie ca focul, pe care am văzut-o pe podium, dar ea face propriile alegeri și e bine așa”, a declarat Andreea Marin pentru Click!.

Pe podium au urcat mai multe nume cunoscute din showbiz, printre care Olimpia Melinte, Alina Pușcaș și Dana Sota, toate fiind aplaudate cu entuziasm de Andreea Marin, care a urmărit defilarea cu admirație.

„Nu sunt prea des la evenimente care nu mă implică direct profesional, timpul curge prea repede pentru tot ce visez să împlinesc și prefer să am puțină vreme și pentru inima mea, după nebunia fiecărei zile. Însă azi îmi dăruiesc un timp dedicat frumuseții feminine și voi fi la alături de creatoarea pe care o prețuiesc, bucurându-mă de talentul său la evenimentul pe care-l pregătește în această seară în inima capitalei”, a transmis Andreea Marin.

Dincolo de aparițiile publice, vedeta traversează și o perioadă în care dorul de familie își spune cuvântul. Fiica sa, Violeta, studiază în Statele Unite, iar distanța este resimțită puternic de Andreea Marin. Vedeta a mărturisit că fiica ei a revenit în țară înainte de sărbătorile pascale, iar o nouă revedere este deja planificată peste ocean.

„Violeta a venit acasă înainte de Paște, eu voi merge să o vizitez în curând. Încă nu știu ce planuri am pentru vara aceasta, dar aștept revederea cu fiica mea, e cea mai importantă! Știu sigur că îmi doresc și puțin mai mult timp pentru mine și pentru ceea ce mă face fericită!”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, Violeta

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Violeta a revenit pentru câteva zile în România, lucru dezvăluit chiar de mama ei, Andreea Marin. Îndrăgita prezentatoare a povestit pe rețelele de socializare cât este de emoționată și ce mândră este de fiica ei.

„Ce bucurie pentru o mamă să ajungă să pună umăr lângă umăr alături de copilul său, să construiască împreună! Parcă ieri o țineam pe Violeta la pieptul meu, nu știu când a trecut vremea, că azi e mai înaltă decât mine, serioasă când e vorba de munca sa și o parteneră de nădejde pentru mine! Fiica mea e doar pentru câteva zile acasă într-o scurtă vacanță, iar ziua de azi ne-a adus două proiecte pentru care am filmat timp de 12 ore împreună”, a fost mesajul scris de Andreea Marin.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro