Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta, după ce tânăra a plecat în America la studii: „Cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum…”

Andreea Marin este foarte mândră de fiica ei, Violeta, care a ales să își continue studiile în Statele Unite ale Americii. Tânăra a fost admisă College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul.

Cum s-a schimbat relația dintre Andreea Marin și fiica ei, Violeta

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a mărturisit că îi este greu fără fiica ei, însă aceasta va reveni în România când va avea vacanța de iarnă.

„Greu, sincer. Foarte greu. Dar ne iubim și iubirea topește distanțele și va veni în vacanță în scurt timp, o aștept. (…) Acum, în iarnă. E o vacanță destul de lunguță”, a povestit vedeta pentru VIVA!.

Andreea Marin a făcut și câteva dezvăluiri despre planurile pe care le are pentru Sărbătorile de iarnă împreună cu fiica ei.

„Le petrecem acasă împreună, și cuvântul acesta, împreună, are o altă valență acum. E foarte important pentru noi”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta

Într-un interviu recent, Andreea Marin a vorbit despre cariera pe care și-o dorește fiica ei. Mai exact, Violeta și-ar dori să devină actriță, însă mama ei a ținut să o avertizeze că nu este un domeniu profitabil din punct de vedere financiar.

„I-am spus – în primul rând, să alegi să faci ceea ce te însuflețește, să iubești ce faci, pentru că petreci atât de mult dedicat carierei, încât nu poți să îți permiți să îți irosești viața pe ceva ce nu îți place, chiar dacă ai face bani, dacă nu îți place, nu are cum să îți iasă bine. Pe de altă parte, când a fost vorba de a alege ce direcție să urmeze în viață, ea având și acest talent artistic, și-ar fi dorit să meargă spre Actorie, atunci am avut o discuție și i-am spus: ‘nimeni nu te oprește, eu îmi doresc să faci ceea ce visezi tu în viață, dar n-ar fi mai bine, că uite în ce lume cu greutăți trăim, n-ar fi mai bine să urmezi o cale tot pe care să o placi, dar care să îți aducă și o bază materială pe care să te bazezi, să fii pe picioarele tale, material vorbind, nu știi niciodată cu părinții, cât mai suntem în viață, atunci tu trebuie să fii stăpână pe tine, din punct de vedere financiar'”, a povestit vedeta în cadrul conferinței Fain&Simplu.

Andreea Marin a mărturisit că și-a îndemnat fiica să urmeze și o a doua facultate, care să îi permită să studieze lucrurile care o pasionează

„Din anul II, din anul III de facultate să urmezi și o altă facultate care te duce spre o pasiune artistică unde nu ai garanția, pentru că puțini artiști ajung să câștige cât ar merita…”, a mai povestit Andreea Marin.

Fiica Andreei Marin nu vrea să rămână în America

Andreea Marin a menționat recent că Violeta intenționează să revină în România după terminarea studiilor.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, a spus Andreea Marin în emisiunea „Viața fără filtru.”

De asemenea, Andreea Marin are încredere că fiica ei se va descurca indiferent de problema pe care o întâmpină.

„Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a spus Andreea Marin.

Citește și:

Irina Fodor, mărturisiri despre relația cu soțul ei. Ce s-a schimbat în căsnicia lor: „Am descoperit o nouă regulă'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro