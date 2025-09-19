Andreea Marin, îngrijorată din cauza unor probleme de sănătate: „Oboseala era din ce în ce mai accentuată”

În ultima vreme, Andreea Marin s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a vorbit pe larg despre acestea.

Andreea Marin, probleme de sănătate

Andreea Marin a împărtășit recent momentele dificile legate de sănătatea sa și clipele care au speriat-o:

„Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”, a spus Andreea Marin într-o ediție a emisiunii MediCOOL.

Nu este pentru prima dată când Andreea Marin vorbește despre experiența sa cu sindromul de burnout, o perioadă dificilă pe care a traversat-o recent. Vedeta a explicat cum lipsa somnului și stresul zilnic i-au afectat starea fizică și emoțională.

„Toată viața am dormit în jur de 4 sau 5 ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei. Nu mă puteam odihni pentru că nu reușeam să rezolv totul! (…) Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii. Pot să spun sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă!”, a povestit Andreea Marin.

Cu ce situație s-a confruntat vedeta

Andreea Marin a mărturisit recent pe rețelele de socializare că și-a făcut mai multe analize pentru a descoperi care este cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Nu e cea mai reușită poză, dar nici nu trebuie să fie și nu era menită să ajungă aici: am făcut-o în primele minute după trezirea din anestezia necesară pentru o intervenție medicală, eram pe un pat de spital și zâmbeam aparatului doar ca să o încurajez pe fiica mea ce aștepta vești de la mine cu emoție, avea nevoie să mă știe bine, știind că nu poate fi lângă mine ieri, ea e deja plecată peste ocean spre noua etapă din viața ei”, a povestit prezentatoarea pe social media.

Andreea Marin a mărturisit că, din fericire, simptomele cu care s-a confruntat în ultima vreme nu au confirmat o problemă gravă din punct de vedere fizic. Ea a mărturisit că resimte efectele stresului și a nopților nedormite, dar și a problemelor interioare din trecut.

„Dar totu-i bine când se termină cu bine: medicii minunați pe mâinile cărora m-am aflat ieri mi-au dat de veste că suspiciunile posibile care să explice simptomele acutizate recent nu se confirmă, fizic organele interne sunt bine. Despre ce pot face, însă, stresul profund, grijile pe termen lung care nu te lasă să dormi luni la rând, problemele interioare sufletești nevindecate din trecut și adâncite de altele din prezent pe care le tot eviți și ascunzi, anxietatea ajunsă la atacuri de panică, senzația acută de lipsa de aer, etc, vă voi povesti altădată. Cert e că, uneori, viața îți poate fi dată peste cap și calitatea ei poate să scadă îngrijorător, iar dacă nu îndepărtezi ceea ce îți creează acest serios dezechilibru, poți ajunge din om, neom, cum se spune. Cu toată grija mea permanentă pentru sănătate, adeseori am luat pe umerii mei mult mai mult decât pot să duc, spunându-mi că eu sunt puternică și că… trebuie. Da, am putut, dar cu un cost pe care trebuie să învăț să îl evaluez corect, înainte de a mi-l asuma… sau nu. Și așa vă sfătuiesc și pe voi, să cântăriți atent ce și cât puteți duce, fără a sări peste limite”, a mai spus ea.

