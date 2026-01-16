Ce dorințe are Ana Bodea de la noul an. Actrița are planuri mari: „Cel mai important”

Actrița Ana Bodea a împărtășit recent cu fanii săi un mesaj sincer și plin de emoție, în care a vorbit despre anul 2025 și despre intențiile cu care pășește în 2026.

Ce își dorește Ana Bodea pentru 2026

Vedeta a mărturisit că anul care tocmai s-a încheiat a adus transformări semnificative în viața ei, marcate de oameni, experiențe și decizii curajoase pe care nu credea că le va putea lua.

„Timpul trece atât de repede, noi suntem din ce în ce mai grăbiți și, de multe ori, nu realizăm cât de mult se schimbă lucrurile pe drum… Uitându-mă prin amintirile din 2025, mi-am dat seama cât de mult mi-a schimbat anul acesta viața, prin oameni, momente, curaj și pași pe care nu credeam că îi pot face. Sunt recunoscătoare pentru fiecare om care a fost alături de mine pe drumul acesta”, a scris Ana Bodea, subliniind recunoștința față de cei apropiați.

Pentru noul an, Ana Bodea își propune să investească mai mult în autenticitate, relații reale și proiecte cu sens, dar și să se bucure de proces, nu doar de rezultate.

„Pentru 2026, mai puțin zgomot, mai mult sens, conversații adevărate, proiecte care lasă urme frumoase și oameni dragi care rămân aproape indiferent de orice. Și, poate cel mai important, să-mi mai amintesc din când în când să mă bucur și de drum, nu doar de destinație”, a adăugat ea.

Ana Bodea trăiește o relație frumoasă și echilibrată cu jurnalistul Valentin Butnaru, prezentator al jurnalului Observator 12 de la Antena 1. Cei doi și-au consolidat legătura de-a lungul timpului și, în toamna lui 2024, și-au împlinit un vis important, achiziționând un apartament spațios, amenajat conform gusturilor lor. Locuința a fost completată de un cățeluș, care aduce și mai multă căldură și bucurie în viața de zi cu zi.

Carieră și proiecte recente

Pe plan profesional, Ana Bodea continuă să fie activă pe micile ecrane. După succesul rolului din serialul Lia – soția soțului meu, actrița face parte din distribuția serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Producția, semnată de Ruxandra Ion, o aduce pe Ana în rolul Alinei, fiica lui Basty (Andrei Aradits) și sora lui Tudor (Vlad Udrescu).

În serial, personajul ei se confruntă cu probleme grave de sănătate, iar întreaga familie luptă pentru a-i reda speranța și șansa la vindecare. Al treilea sezon al producției a început pe 8 ianuarie la Antena 1 și se difuzează în fiecare joi, de la ora 20.30.

Pentru Ana Bodea, participarea la o clasă de balet în stil Balanchine, organizată de Balanchines Legacy, a avut o semnificație mult mai profundă decât simpla mișcare. A fost o reconectare cu o parte definitorie din parcursul ei artistic, cu disciplina și sensibilitatea care i-au modelat formarea.

„Suntem în plin sezon Nutcracker și bineînțeles, mi se face dor de balet. De anii în care sala de repetiții era acasă și disciplina făcea parte din fiecare zi. La emoția dinainte de muzică, la liniștea dinaintea primului pas. Ora de balet în stil Balanchine, organizată de Balanchine’s Legacy a fost o reîntâlnire firească cu o parte importantă din mine”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Citește și:

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro