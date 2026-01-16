Helen Mirren, confesiuni rare despre presiunile din Hollywood și intervențiile estetice: „Să arăți ca o imagine falsă a ta ar fi ceva îngrozitor”

Helen Mirren a avertizat asupra operațiilor estetice la vârste fragede, într-un interviu acordat revistei ELLE, în care a vorbit despre presiunile din industria filmului și despre felul în care standardele de frumusețe s-au schimbat în ultimele decenii. Actrița în vârstă de 80 de ani a reflectat asupra unei experiențe din tinerețe, când i s-a sugerat că o carieră la Hollywood ar fi imposibilă fără o rinoplastie.

„Era o altă epocă. Sunt atât de recunoscătoare că am trăit suficient de mult încât să fiu martoră la schimbările sociale care au avut loc, la diversificare și la acceptarea multor tipuri diferite de sexualitate, fizic și rasă”, a declarat Helen Mirren pentru ELLE.

Actrița a povestit că nu a fost constrânsă direct, dar mesajul primit a fost clar: „Nu am fost presată, pur și simplu un regizor mi-a spus că nu voi avea niciodată o carieră dacă nu îmi fac o operație la nas. Am spus nu. Oricum nu voiam să fiu o actriță frumoasă. Am ales să nu fiu atât de frumoasă”.

Deși nu a ales chirurgia estetică, Helen Mirren a subliniat, în interviul pentru ELLE, că nu judecă opțiunile altora:

„Nu sunt împotriva operațiilor estetice, vreau să spun asta foarte clar. Dacă îi face pe oameni să se simtă mai bine, atunci de ce nu? Viața este prea scurtă ca să fii nefericit din cauza unor trăsături ale feței tale. Cred că ar fi o greșeală teribilă să îți faci operații estetice când ai 20 de ani. Fața ta se schimbă. Nu îmi place să critic sau să atac oamenii pentru ceea ce îi face fericiți. Dar să încerci să arăți ca o imagine falsă a ta ar fi ceva îngrozitor”.

În același interviu, Helen Mirren a oferit și un sfat practic.

„Înainte să iei în calcul orice intervenție, pune o lumină foarte bună în baie, astfel încât, de fiecare dată când te uiți în oglindă, să fii luminat frumos și să arăți grozav. Pentru că, din acel moment, chiar nu mai contează. Tocmai ai văzut ultima imagine a ta și îți spui: «Arăt fabulos». Și pleci mai departe. Este mult mai ieftin decât un lifting facial”.

Actrițe care au vorbit despre standardele imposibile de frumusețe

Poziția lui Helen Mirren se alătură unui cor tot mai vocal de actrițe care critică presiunea perfecțiunii în industria divertismentului. Potrivit Page Six, Kate Winslet a declarat că standardele nerealiste de frumusețe generează „un haos al naibii de mare”.

„Nimeni nu mai ascultă, pentru că toată lumea a devenit obsedată să urmărească o idee de perfecțiune pentru a obține mai multe like-uri pe Instagram. Mă întristează profund”.

Anul trecut, într-un interviu acordat publicației The Guardian, și Jamie Lee Curtis și-a exprimat îngrijorarea față de normalizarea intervențiilor estetice și a filtrelor digitale care modifică trăsăturile faciale.

Curtis a declarat că industria estetică desfigurează frumusețea naturală și contribuie la ceea ce ea descrie drept „un genocid împotriva unei generații de femei”.

Într-un gest simbolic, Jamie Lee Curtis a ales să pozeze pentru interviu purtând buze roșii din ceară, ca un manifest împotriva filler-elor și a standardelor estetice promovate în media și pe rețelele sociale.

Vedeta a tras un semnal de alarmă și în privința filtrelor de înfrumusețare bazate pe inteligență artificială, despre care a afirmat că „au contribuit activ” la perpetuarea unor idealuri toxice.

„Este fals. Totul e fals”, a declarat ea, denunțând presiunea constantă exercitată asupra femeilor de a-și modifica aspectul fizic.

Nu este însă pentru prima oară când actrița abordează aceste subiecte. În urmă cu patru ani, invitată în cadrul emisiunii Today, Jamie Lee Curtis a vorbit onest despre procedurile estetice, dezvăluind că, de-a lungul timpului, a apelat la botox. Cu toate acestea, actrița nu recomandă nimănui să facă acest lucru, sfătuind mai degrabă să ne acceptăm vârsta și să îmbătrânim cu grație.

„Am apelat la operații estetice. Mi-am injectat botox în frunte. Dispare un rid mare cu ajutorul botoxului? Da. Dar apoi arăți ca o figurină din plastic. Pune-te o secundă în locul meu. Eu am făcut-o. Nu a funcționat”, a declarat actrița.

Aceasta a mai spus și că „tendința actuală de a apela la filler-e și la proceduri estetice, și această obsesie a filtrelor distrug generații de frumusețe. Dacă îți distrugi fața, nu mai ai ce să faci”.

