Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an

Kate Middleton a ales un costum special pentru prima ei apariție regală singură din acest an.

Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an

La prima sa apariție singură din acest an, Kate Middleton a găzduit o recepție dedicată echipei feminine de rugby a Angliei, la câteva luni după câștigarea Cupei Mondiale.

Kate Middleton a ales un costum special

Pentru acest eveniment, Kate Middleton a ales un costum roșu aprins Alexander McQueen, compus din pantaloni cu croială largă și un sacou asimetric, cu nasturi.

Ținuta a fost completată de o bluză albă cu decolteu în V, abia vizibilă sub linia sacoului, un model din două piese pe care l-a mai purtat de două ori, în 2022 și 2023. Prințesa de Wales a păstrat un look monocrom, asortând costumul cu pantofi stiletto din piele întoarsă roșie Gianvito Rossi, de 850 de dolari.

Prințesa de Wales calcă pe urmele regretatei Regine Elisabeta a II-a, folosindu-și frecvent alegerile vestimentare, bijuteriile și culorile pentru a transmite mesaje subtile, iar cea mai recentă apariție nu face excepție.

Alegerea roșului a avut o semnificație specială, făcând trimitere la porecla echipei, „Red Roses”. Middleton este patroana formației din 2022.

Totodată, Kate Midlleton a optat pentru bijuterii clasice, printre care o pereche de cercei cu perle Katherine James (1.359 de dolari) și un colier delicat Auree cu pandantiv din granat (677 de dolari), menținând astfel tema roșului intens. Acesta este al doilea outfit complet roșu purtat de prințesă în această lună, de această dată într-o nuanță mai vibrantă decât cea aleasă săptămâna trecută.

În ajunul împlinirii a 44 de ani, Kate Middleton a apărut într-un costum burgund Roland Mouret, asortat cu o bluză vișinie cu fundă la gât.

Kate Middleton, mesaj de ziua ei de naștere

Prințesa de Wales și-a marcat împlinirea a 44 de ani pe data de 9 ianuarie prin lansarea unui videoclip „profund personal” despre alinarea pe care a găsit-o în natură în timpul tratamentului său împotriva cancerului, mărturisind cât de „profund recunoscătoare” este „pentru faptul că este în viață”.

Palatul Kensington a publicat ultimul episod al seriei video „Mother Nature”, desfășurată pe parcursul unui an, „Winter”, care include un voice-over semnat de Kate Middleton și imagini cu aceasta în timpul unei plimbări matinale în Berkshire, în apropierea reședinței sale din Windsor.

Un consilier regal a descris lansarea drept „culminarea unui proiect creativ profund personal pentru Prințesă, care pune în lumină legătura de secole dintre oameni și natură, precum și capacitatea naturii de a ne inspira și de a ne ajuta să ne vindecăm și să creștem în minte, trup și spirit.”

În voice-over-ul episodului de iarnă, Alteța Sa Regală reflectează asupra propriei călătorii și vindecări din ultimii doi ani, vorbind despre „temerile” și „lacrimile” sale, dar și despre procesul de vindecare și despre faptul că este „profund recunoscătoare… pentru că este în viață.” Ea spune:

„Chiar și în cel mai rece și mai întunecat anotimp, iarna are un mod aparte de a ne aduce liniște, răbdare și reflecție tăcută.

Acolo unde pârâul încetinește suficient cât să ne putem vedea propria reflecție.

Pentru a descoperi cele mai adânci părți ale noastre. Alături de șoaptele din pulsul fiecărei ființe vii.

Mă surprind reflectând la cât de profund recunoscătoare sunt. Căci râurile din noi curg lin, temerile sunt spălate, ne curăță și ne purifică. Ne împăcăm cu lacrimile noastre și descoperim ce înseamnă să fii în viață.

Să fii una cu natura; un profesor tăcut și o voce blândă care ne călăuzește. În amintire. Ajutându-ne să ne vindecăm.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Anca Dumitra, declarații rare despre căsnicia cu soțul ei. Cum s-a schimbat dinamica lor după ce au devenit părinți: „Nu poți înțelege asta'

Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
Ana Baniciu s-a întors la cursuri. În ce domeniu vrea să activeze artista: "O pasiune mai veche"
People

Ana Baniciu a dezvăluit detalii despre noul curs pe care l-a început.

Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
Sean Penn, apariție rară alături de iubita sa, Valeria Nicov. Cum au fost surprinși cei doi
People

Sean Penn și Valeria Nicov au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei sesiuni de cumpărături.

Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: "Se joacă împreună"
People

Cristina Bălan dezvăluie detalii despre cum se înțeleg gemenii cu sindromul Down și sora lor mai mică.

