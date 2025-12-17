Kate Middleton și Prințesa Charlotte, ținute asortate la prânzul de Crăciun de la Palatul Buckingham

Kate Middleton și fiica sa, Prințesa Charlotte, au apărut împreună în ținute asortate la prânzul organizat de Regele Charles.

Prințesa Charlotte începe deja să preia lecții de stil de la mama ei și nu e deloc surprinzător. Cu gustul clasic al lui Kate Middleton și cu o garderobă impecabilă mereu la îndemână, micuța Prințesă pare să se bucure deja de aparițiile festive și de moda specifică sezonului sărbătorilor.

Kate Middleton și Prințesa Charlotte, ținute asortate de Crăciun

Zilele trecute, cele două au participat la prânzul de Crăciun oferit de Regele Charles la Palatul Buckingham, unde au atras atenția prin ținute asortate, în ton cu atmosfera de sărbătoare. Prințesa de Wales a ales o rochie roșie aprinsă, cu buline albe, semnată Alessandra Rich, în timp ce Charlotte, în vârstă de 10 ani, a purtat o rochie din catifea, într-o nuanță bordo, cu guler. Ambele și-au prins părul pe jumătate, accesorizat cu funde: Kate a optat pentru un accesoriu elegant din catifea neagră, marca Miu Miu, iar Charlotte pentru o panglică bordo, mai jucăușă.

Deși nu au fost publicate imagini care să surprindă ținutele în întregime, fotografiile realizate în drum spre eveniment au lăsat să se vadă cerceii lungi Van Cleef & Arpels Alhambra purtați de Kate Middleton. Prințesa Charlotte nu are încă urechile găurite, însă, când va veni momentul, va avea cu siguranță de unde alege din impresionanta colecție de bijuterii regale.

Aceasta este a doua apariție de sărbători a familiei regale în luna decembrie. La începutul lunii, Prințesa de Wales a fost văzută alături de soțul ei și cei trei copii ai lor la serviciul de colinde „Together At Christmas”, organizat la Westminster Abbey.

Cei cinci membri ai familiei au ales atunci ținute asortate în nuanțe de bleumarin și verde, iar Kate a purtat o rochie-palton din lână, într-o nuanță de verde brad, creată de Catherine Walker. În unele imagini se putea observa și o fustă tradițională tartan, semnată Miu Miu, care se ițea de sub palton.

Între timp, Regele Charles al III-lea continuă să se confrunte cu probleme de sănătate. Monarhul în vârstă de 77 de ani a oferit recent o actualizare despre tratamentul său împotriva cancerului, în cadrul serii „Stand Up to Cancer” difuzate de Channel 4. El a explicat că, deși nu se află încă în remisie, starea sa este suficient de bună pentru a reduce frecvența tratamentelor în anul următor.

Regula impusă copiilor

Prințul William a vorbit deschis despre provocările de a-și crește copiii în era digitală și despre regulile stricte de parenting pe care el și Kate Middleton le aplică acasă. Într-un interviu acordat prezentatorului brazilian Luciano Huck, în cadrul vizitei sale pentru ceremonia Earthshot Prize, moștenitorul tronului britanic a explicat că familia regală preferă să limiteze accesul copiilor la tehnologie; o decizie care, potrivit lui, a devenit uneori dificilă.

„Să fiu sincer, a ajuns într-un punct în care a devenit un subiect destul de tensionat”, a mărturisit Prințul de Wales, referindu-se la fiul său cel mare, George, în vârstă de 12 ani. „Dar cred că înțelege de ce”.

Prințul William a adăugat că decizia de a amâna accesul copiilor la telefoane inteligente vine din dorința de a-i proteja de pericolele internetului.

„Îi explicăm de ce credem că nu este potrivit. Problema mea principală este accesul la internet. Cred că cei mici pot ajunge foarte ușor la conținut pe care nu ar trebui să îl vadă online, așa că un telefon simplu, doar pentru apeluri și mesaje, așa-numitul ‘brick phone, mi se pare în regulă”.

