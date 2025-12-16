Teona Stavarachi a născut o fetiță. Actrița a devenit mamă pentru prima dată

Teona Stavarachi a născut! Actrița din serialul „Groapa” și partenerul ei de viață, muzicianul Silviu Pașca, au devenit părinții unei fetițe.

Teona Stavarachi a născut

Pe contul său de Facebook, Silviu Pașca a anunțat că este tatăl unei fetițe. Muzicianul a făcut declarații sumare și a mulțumit tuturor persoanelor pentru gândurile lor bune din această perioadă. Până acum, el și Teona Stavarachi, nu au făcut publice imagini cu fiica lor și nici nu au dezvăluit ce nume au ales pentru ea.

„Sunt tătic de fetiță…

Vă mulțumim pentru gândurile bune”, a scris Silviu Pașca pe Facebook.

Cum au anunțat Teona Stavarachi și Silviu Pașca că vor deveni părinți

În luna iulie, Teona Stavarachi și partenerul ei, Silviu Pașca, și-au anunțat fanii că se pregătesc să devină părinți. Cei doi au împărtășit vestea cea mare cu fanii lor printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, însoțită de imagini sugestive și un mesaj cu umor subtil. Actrița și muzicianul au confirmat nu doar sarcina, ci și sexul bebelușului.

Într-unul dintre videoclipuri, filmat în timpul unei ecografii, medicul le oferă confirmarea clară: „100% fetiță.”

„O colaborare de succes pe perioadă nelimitată & gender reveal la final”, au scrisTeona Stavarachi și partenerul ei, Silviu Pașca în descrierea postării, care a inclus o poză cu ei îmbrățișați, imaginea ecografiei și clipuri video cu reacțiile prietenilor și familiei la vestea sarcinii.

În serialul Groapa, Teona Stavarachi o interpretează pe jurnalista Alma Coman. Actrița a mai jucat în serialul La oraș, dar și în filmul Ramon, produs de Pavel Bartoș și regizat de Jesús del Cerro.

Teona Stavarachi, pasionată și de muzică

Pe lângă actorie, Teona Stavarachi cochetează și cu muzica, astfel că împărtășește această pasiune cu partenerul ei, Silviu Pașca. De mai bine de un an scrie muzică și este un alt mediu artistic în care se exprimă. În ediția de pe 26 septembrie de la Vocea României, actrița a pășit pe scenă și și-a îndeplinit visul de a cânta. Cu toate că nu a reușit să întoarcă niciun scaun, Teona Stavarachi se simte recunoscătoare pentru experiența trăită pe scena de la Vocea României.

„Această experiență mi-a reamintit de câteva lecții pe care le-am primit de-a lungul timpului și pe care le împărtășeam și eu mai departe cu mare încredere, dar de care nu mai țineam cont. Urât din partea mea! Drumul e mai important decât succesul şi fiecare experiență e acolo să te formeze. Ne grăbim prin viață cu teoria în brațe și când vine vorba de noi, uităm”, a spus Teona Stavarachi pentru Libertatea.

De asemenea, Teona Stavarachi a mai vorbit despre cum este să împartă pasiunea pentru muzică cu partenerul ei, Silviu Pașca.

„Se zice că nu prea se-mpacă partenerii cu aceeași ocupație, noroc că nu prea cred în orice. În plus, pentru mine e mai mult un hobby și amândoi avem o etică de lucru sănătoasă. Când ne întâlnim în studio el e pe locul 1, la filmări eu sunt. Ne respectăm și ne apreciem reciproc pentru ceea ce facem și așa funcționează.”

Foto: Instagram

