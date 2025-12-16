Andreea Esca, despre cei doi copii ai ei și avantajele și dezavantajele pe care le-au avut crescând în lumina reflectoarelor: „I-am învățat valoarea banilor…”

Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei.

  de Andreea Ilie
Andreea Esca și familia (1)
Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea și Alexandre au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei, crescând în lumina reflectoarelor.

„Desigur că i-a ‘amprentat’ celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea”, a declarat ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea a vorbit în termeni laudativi despre cei doi copii ai săi și modul în care au fost educați.

„N-am luat nicio măsură. I-am crescut cum i-aș fi crescut și dacă nu eram „vedetă”. Au fost în contact mereu cu tot felul de copii, din toate mediile, la cercuri școlare de la Palatul Copiilor, la înot la bazinul „Lia Manoliu', la școală au mers la una publică a Statului Francez, doar că în România există o taxă și poate părea din acest motiv o școală privată (în alte țări este pur și simplu o școală publică, subvenționată de Statul Francez), au petrecut vacanțele și în Franța, și la Porumbacu de Sus, și la Susai, și în Sölden. Nu am exagerat cu nimic și în niciun sens. Le-am cultivat respectul față de oameni și muncă și i-am învățat valoarea banilor și a cuvântului dat”.

Andreea Esca a evidențiat și calitățile celor doi copii ai ei și aspectele care îi diferențiază.

„Alexia e foarte sensibilă, empatică, muncitoare, frumoasă, determinată, vorbăreață, amuzantă. Aris e calm, relaxat, un bon vivant, șarmant și extrem de funny. Alexia e atentă la orice detaliu și ține lucrurile sub control, ca să iasă perfect și să fie toată lumea mulțumită. Aris crede în improvizație și în faptul că ‘sigur o să iasă bine’. Și oricum… ‘nimic nu e atât de grav’. Cam atât sunt de diferiți. Eu, când sunt pusă la mijloc, sunt foarte corectă. Nu țin cu unul sau cu altul, le spun exact ce gândesc despre situația în cauză. Cert este că, atunci când fiecare își folosește atuurile, sunt un combo adorabil”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Esca, dezvăluiri despre retragerea din televiziune

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.

Prezentatoarea a mărturisit că nu ia în calcul să își facă un podcast, lucru frecvent printre vedetele de la noi.

„Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, pentru că asta sunt de fapt, doar că acum poartă un alt nume, nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. (râde) Nu e bine să fii nici prea devreme, dar dacă tot am fost, parcă nu m-aș apuca să fac din nou. Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
