Alexia Eram dezvăluie cel mai prețios sfat primit de la mama sa. Cum o motivează Andreea Esca: „O vorbă pe care mi-o repet”

Alexia Eram, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, și-a construit un nume puternic în mediul online, atrăgând o comunitate impresionantă de urmăritori. Deși provine dintr-o familie cu resurse, tânăra a învățat de la mama sa principii esențiale care o ghidează atât în viața personală, cât și în carieră.

Plină de energie și mereu implicată în proiecte, Alexia recunoaște că nu suportă să stea degeaba. Pentru a-și menține ritmul alert, se bazează pe un sfat primit de la mama sa, care a devenit un adevărat motto în viața ei.

„Am o vorbă pe care mi-o repet de la mama: Când nu mai pot, mai pot puțin. Asta unu, și doi, nu știu, așa este firea mea. Dacă stau mai mult de o zi fără să fac nimic, înebunesc, la ora 12 deja întreb dacă avem ceva de făcut, și când am prea multe de făcut, spun: Aoleu, ce aș sta o zi”, a declarat Alexia pentru Spynews.ro.

Tânăra a vorbit despre valorile esențiale pe care le-a preluat din familie și despre cât de mult muncește pentru a-și menține succesul. Deși mulți ar putea considera că activitatea sa nu este solicitantă, Alexia subliniază că munca de influencer implică atât efort fizic, cât și mental.

„Trebuie să muncești pentru tot ceea ce ai, să respecți pe toată lumea, și, când nu mai poți, mai poți un pic. Am un job foarte solicitant, pentru oamenii care nu știu, este un job atât psihic, cât și fizic, pentru că stăm foarte multe ore la filmări, evenimente și așa mai departe. Dar, fiecare job vine cu lucruri pozitive și negative, nu?”, a mai spus aceasta.

Rutina zilnică a Alexiei este una extrem de intensă, începând de la primele ore ale dimineții și continuând cu un program încărcat de filmări și evenimente: „Încep la 6 dimineața, make-up, filmăm, filmăm, filmăm, eveniment, eveniment, eveniment”, a adăugat vedeta.

Alexia Eram a dezvăluit recent că nu mai locuiește în apartamentul pe care și-l achiziționase singură acum câțiva ani. Influencerița s-a mutat într-o altă locuință din București, iar despre vechea sa casă a oferit câteva detalii neștiute.

Mulți dintre urmăritorii săi au observat că nu mai apare în vechiul său apartament roz, devenit un simbol al stilului său, și au întrebat-o ce s-a întâmplat cu acesta. Într-o sesiune de Q&A pe rețelele de socializare, Alexia a lămurit curiozitatea fanilor, explicând că a schimbat locuința în urmă cu trei ani, iar fostul său apartament este acum închiriat.

„Cred că n-am vorbit niciodată despre acest lucru. Am stat câțiva ani în apartamentul meu roz și m-am mutat. E al treilea an de când nu mai stau acolo. Apartamentul este dat în chirie momentan, pentru că m-am mutat într-un spațiu mult mai mare și în altă zonă, pentru că mă învârt mai mult în zona în care locuiesc acum și îmi e mult mai ușor, logistic vorbind. Îmi trebuia puțin mai mult spațiu”, a explicat Alexia pe rețelele de socializare.

Această schimbare a fost una pozitivă pentru ea, oferindu-i mai mult confort și o locație mai potrivită pentru activitățile sale zilnice. De asemenea, fanii au apreciat decizia sa de a păstra vechea proprietate ca investiție, alegând să o închirieze în loc să o vândă.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus vedeta.