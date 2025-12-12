EXCLUSIV: Mădălina Ghenea, detalii din lumea filmului. Actrița și-a îndeplinit un mare vis: „Toată viața mi-am dorit”

Mădălina Ghenea ne-a dezvăluit în exclusivitate care a fost visul pe care și l-a îndeplinit anul acesta și a oferit o perspectivă asupra vieții din lumea filmului.

Mădălina Ghenea a strălucit printre cele mai impresionante prezențe ale serii la ELLE Style Awards 2025. Într-un interviu exclusiv pentru ELLE România, actrița a vorbit despre realizările care îi marchează cariera și despre împlinirea unui vis de lungă durată. Totodată, ea a oferit o perspectivă sinceră asupra culiselor industriei cinematografice.

„Toată viața mi-am dorit un eveniment la un muzeu, la o cină, și mai ales să-mi prezint primul meu proiect, primul meu scurtmetraj. E foarte greu să aleg (o realizare de anul acesta n.red.) pentru că am fost premiată de foarte multe ori acest an, și ca producător încep încet-încet să mă mut în spatele camerelor de filmat, nu neapărat în lumina reflectoarelor. Dar da, aș alege scurtmetrajul și proiectul adus în România pentru voi”, ne-a spus Mădălina Ghenea în exclusivitate.

Întrebată despre cum ar putea fi susținuți tinerii români pentru a avea o deschidere mai mare către scena internațională, Mădălina Ghenea a recunoscut că nu se consideră cea mai potrivită persoană pentru a da sfaturi, dar a împărtășit câteva reflecții valoroase despre perseverență și disciplină:

„Mi-e foarte greu să dau un sfat pentru că eu încă mă simt cumva la început și nu cred că sunt persoana potrivită. Dar e un stoicism, cred că este, așa, o insistență. Repet, revin la ideea de disciplină și revin la ideea de a rămâne vertical, fără compromisuri, dedicat, cu un drum foarte bine structurat.”

Actrița a amintit și cum copilăria ei a contribuit la dezvoltarea unei mentalități strategice.

„Nu aveam foarte multe jucării în copilărie. Nu am avut foarte multe păpuși, cum are fiica mea de exemplu. Dar aveam o tablă de șah și simt că o carieră, orice fel de carieră, este cumva construită când se calculează mutările. Anumite mutări te pot duce pe o stradă de pe care nu te mai poți întoarce înapoi și cu siguranță nu poți crește. Așa că fiți atenți la fiecare mutare de pe tabla de șah în viață. Eu cred că asta am încercat să fac și eu cred că întotdeauna un nu este mult mai important ca un da. Mai bine să aștepți.”

Despre provocările meseriei de actriță, Mădălina Ghenea a explicat că nu este un drum ușor sau previzibil, ci unul presărat cu frustrări, unde este nevoie de răbdare.

„Dacă vorbim de această carieră, cu siguranță e o meserie care nu e imediată. E multă frustrare ca actor, trebuie să dai probe, nu mai e întotdeauna la dispoziție. Nu e un job de rutină la care să mergi în fiecare zi și să-ți fie asigurat un salariu. Câteodată lucrurile se întâmplă, câteodată pur și simplu nu este un rol potrivit pentru tine. Sunt actori mari care insistă și sfătuiesc să îți aștepți acel moment potrivit, pentru că trăim într-o lume care aleargă așa, cumva, după apariție și după să vadă toată lumea că fac, deși nu prea fac. Din păcate, asta se întâmplă foarte des astăzi. Eu cred că este mai bine să faci ceva important și să aștepți decât să tot încerci să demonstrezi și să investești timp, până la urmă, prețios în proiecte care nu te vor duce prea departe. Asta este părerea mea, nu știu dacă pot să sfătuiesc, dar cred că e de cântărit foarte bine un „nu” și un „da”, face diferență”, a concluzionat actrița.

Foto: Gicu Boboc

