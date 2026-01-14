Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor

Nu toată lumea reușește să vorbească onest despre emoții și să le exprime într-un mod autentic. Dacă pentru unii oameni este firesc să facă asta și sunt împăcați cu ceea ce simt, pentru alții reprezintă un pas dificil asumarea propriilor trăiri. Iată mai jos care sunt acele zodii care vor avea tendința să îți ascundă sentimentele.

Capricorn

Capricornii consideră că exprimarea onestă a sentimentelor le-ar face un deserviciu și că anumiți oameni pot profita de pe urma sensibilității lor. În trecut, când au făcut acest exercițiu al vulnerabilității, nu au fost tratați așa cum s-ar fi așteptat, astfel că au încetat să își mai arate adevăratele emoții. Dar, din acest motiv, sunt văzuți de cei din jur ca fiind mult prea închiși în ei și nesiguri pe propria persoană.

Vărsător

Nativii Vărsător au tendința de a fugi de propriile emoții. Niciodată nu își acordă timpul necesar de a-și procesa sentimentele și de a putea analiza în profunzime momentele stresante și complicate prin care trec. Au impresia că dacă nu se gândesc foarte mult la ceea ce trăiesc, acele emoții vor trece, dar, de fapt, se vor adânci până în punctul în care se vor simți copleșiți și epuizați de intensitatea lor. Așa că, un prim pas ar fi să își conștientizeze emoțiile, fie că acestea sunt negative sau pozitive.

Fecioară

Când vine vorba de propriile emoții, Fecioarele nu știu cum anume să și le exprime, astfel încât să fie înțelese pe deplin. Au impresia că mereu cei din jur le interpretează într-un mod eronat sentimentele și gândurile, când ele voiau să spună altceva. Deși dau vina pe ceilalți, ar fi indicat să își reevalueze maniera prin care își exteriorizează emoțiile. Trebuie să fie sincere cu ele însele și cu ceea ce simt, ca mai apoi să se obișnuiească cu trăirile lor.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro