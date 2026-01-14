Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor

Semnele acestea zodiacale încă mai au de lucrat la capitolul exprimarea sentimentelor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 3 zodii care nu vorbesc niciodată deschis despre emoțiile lor

Nu toată lumea reușește să vorbească onest despre emoții și să le exprime într-un mod autentic. Dacă pentru unii oameni este firesc să facă asta și sunt împăcați cu ceea ce simt, pentru alții reprezintă un pas dificil asumarea propriilor trăiri. Iată mai jos care sunt acele zodii care vor avea tendința să îți ascundă sentimentele. 

Capricorn

Capricornii consideră că exprimarea onestă a sentimentelor le-ar face un deserviciu și că anumiți oameni pot profita de pe urma sensibilității lor. În trecut, când au făcut acest exercițiu al vulnerabilității, nu au fost tratați așa cum s-ar fi așteptat, astfel că au încetat să își mai arate adevăratele emoții. Dar, din acest motiv, sunt văzuți de cei din jur ca fiind mult prea închiși în ei și nesiguri pe propria persoană.

Vărsător

Nativii Vărsător au tendința de a fugi de propriile emoții. Niciodată nu își acordă timpul necesar de a-și procesa sentimentele și de a putea analiza în profunzime momentele stresante și complicate prin care trec. Au impresia că dacă nu se gândesc foarte mult la ceea ce trăiesc, acele emoții vor trece, dar, de fapt, se vor adânci până în punctul în care se vor simți copleșiți și epuizați de intensitatea lor. Așa că, un prim pas ar fi să își conștientizeze emoțiile, fie că acestea sunt negative sau pozitive.

Fecioară

Când vine vorba de propriile emoții, Fecioarele nu știu cum anume să și le exprime, astfel încât să fie înțelese pe deplin. Au impresia că mereu cei din jur le interpretează într-un mod eronat sentimentele și gândurile, când ele voiau să spună altceva. Deși dau vina pe ceilalți, ar fi indicat să își reevalueze maniera prin care își exteriorizează emoțiile. Trebuie să fie sincere cu ele însele și cu ceea ce simt, ca mai apoi să se obișnuiească cu trăirile lor.

Citește și:
Cele mai dure semne zodiacale, care aleg să trateze totul cu indiferență

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
Astrologie
Zodiile care vor fi înșelate în 2026
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Astrologie
5 zodii care adoră să facă gesturi romantice
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Astrologie
Zodiile cărora le este teamă de angajamente într-o relație
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 12-18 ianuarie 2026
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Astrologie
Cele 3 zodii care se mândresc cu o intuiție fină
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Astrologie
Zodiile care îi cuceresc pe ceilalți fără să depună prea multe eforturi
Libertatea
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Reacția dură a lui Florin Călinescu după ce Pro TV a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”: „Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă”
Sofia Vicoveanca, primele declarații după ce a suferit un infarct. Cum se simte interpreta de muzică populară: „Sunt la mâna medicilor”
Sofia Vicoveanca, primele declarații după ce a suferit un infarct. Cum se simte interpreta de muzică populară: „Sunt la mâna medicilor”
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce se întâmplă cu Andra la PRO TV după ce Cătălin Măruță a fost anunțat că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
ATENTȚIE! A apărut un nou tip de concediu, în Europa! Va ajunge, oare, și la noi?!?
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodiile care vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental în ianuarie 2026
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. A povestit detalii neștiute până acum și i-a transmis un mesaj tulburător
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. A povestit detalii neștiute până acum și i-a transmis un mesaj tulburător
catine.ro
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Zoe Saldaña a devenit cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Cât câștigă acum vedeta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2026. Leii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Alternativa naturală în fața tratamentului cu Ozempic. Acest fruct joacă un rol important pentru sănătate
Cum poți să previi uscarea aerului din casă iarna, când caloriferele sunt pornite
Cum poți să previi uscarea aerului din casă iarna, când caloriferele sunt pornite
Mai multe din astrologie
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Aceste 3 zodii vor străluci în luna ianuarie 2026
Astrologie

Toți merităm să avem perioade pline de strălucire și împliniri, însă luna ianuarie pare a aduce mai mult noroc pe toate planurile pentru aceste 3 semne zodiacale.

+ Mai multe
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
5 zodii care au mereu parte de succes financiar
Astrologie

Citește mai departe și descoperă semnele zodiacale care au parte de succes din punct de vedere financiar.

+ Mai multe
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Semnele zodiacale care se prefac atunci când spun că le pasă de ceilalți
Astrologie

Deși vor încerca să îți arate că le pasă de tine, nu ar trebui să ai încredere în aceste zodii atunci când se oferă să te ajute.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC