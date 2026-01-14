Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram. Imaginea inedită dezvăluită de actor

Deși formează un cuplu încă din 2023 și au apărut împreună la numeroase evenimente mondene și ceremonii de premiere, inclusiv pe covorul roșu, cei doi au ales până acum să își păstreze relația discretă în mediul online.

Lucrurile s-au schimbat în weekendul trecut, când Timothée Chalamet a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini care marchează victoria sa la Globurile de Aur. În prima fotografie din carusel, Kylie Jenner apare alături de el, ținând statueta câștigată, într-un gest care a fost rapid interpretat drept o confirmare publică a relației.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, apariții pe covorul roșu

Prima apariție pe covorul roșu a celebrului cuplu a avut loc pe 7 mai 2025, la Roma, cu ocazia celei de-a 70-a ediții a Premiilor David di Donatello. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât actorul din A Complete Unknown a fost distins cu premiul David pentru Excelență Cinematografică.

Cei doi au atras toate privirile cu ținute elegante, în nuanțe de negru. Chalamet a purtat un costum din catifea, accesorizat cu o floare pe rever. Kylie Jenner a optat pentru o rochie mulată, cu decolteu adânc, din colecția Schiaparelli toamnă/iarnă 2025. Accesoriile vedetei din The Kardashians au inclus o poșetă de catifea neagră, brodată cu fir auriu, și o pereche de cercei Schiaparelli.

Pe 8 decembrie, cuplul a avut o altă apariție rară pe covorul roșu. Chalamet a participat la premiera din Los Angeles a noului său film, Marty Supreme, având-o pe Kylie alături.

Cei doi au sosit purtând ținute personalizate Chrome Hearts. Chalamet a ales un costum din piele portocalie, cu o cămașă din mătase și cizme în aceeași nuanță. Fondatoarea Kylie Cosmetics a purtat o rochie portocalie lungă și pantofi portocalii cu vârf ascuțit.

Cu mult înainte de debutul lor pe covorul roșu, Jenner l-a însoțit pe Chalamet la Golden Globes, BAFTA și Oscaruri, evenimente pentru care actorul a fost nominalizat pentru rolul său din A Complete Unknown.

La Golden Globes 2025, în ianuarie, Jenner a purtat o rochie din zale de argint, cu spatele gol și bijuterii Lorraine Schwartz. Chalamet a ales un costum negru, cu cămașă gri și eșarfă albastră. Luna următoare, la BAFTA, Jenner a purtat o rochie neagră strânsă, cu detalii sclipitoare, iar Chalamet a optat pentru un costum clasic Bottega Veneta, cu tricou negru și bijuterii Cartier.

La Oscaruri, Chalamet a purtat un costum galben personalizat Givenchy, iar Jenner a ales o rochie Miu Miu cu decupaje, brodată cu detalii care completau bijuteriile Lorraine Schwartz strălucitoare.

Ce părere are mama actorului despre relația lor

Într-un interviu acordat publicației Curbed, Nicole Flender, mama lui Timothée Chalamet, a vorbit pentru prima oară despre relația actorului cu Kylie Jenner.

Aceasta a dezvăluit că o place foarte mult pe mezina familiei Kardashian-Jenner, precizând chiar că este „adorabilă”.

„Trebuie să spun că este adorabilă”, a declarat Flender despre fondatoarea Kylie Cosmetics. „Este foarte drăguță cu mine”.

Nicole a povestit apoi cum a aflat că actorul și-a cumpărat o casă în valoare de 11 milioane de dolari în Beverly Hills, California, aproape de locuința lui Jenner.

„Mi-a cerut sfatul? Nu”, a râs Flender. „Mi-a spus: ‘Ghici ce? Mi-am cumpărat o casă'”.

Și sora lui Timothée, Pauline Chalamet, și-a cumpărat recent o locuință în Paris. Cu toate acestea, Nicole Flender a mărturisit că va rămâne în New York, în loc să se mute mai aproape de copiii ei.

„Ți-ar plăcea ca mama ta să te urmărească peste tot? Mie îmi place să pot merge în vizită la ei”, a declarat agenta imobiliară.

