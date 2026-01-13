Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham

Nicola Peltz a șters de pe contul său de Instagram toate postările cu familia soțului ei, Brooklyn Beckham.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Nicola Peltz, gest radical pe fondul tensiunilor cu familia Beckham. Ce a făcut soția lui Brooklyn Beckham

Nicola Peltz a șters de pe contul său de Instagram toate referințele la familia soțului ei, Brooklyn Beckham, cu care relațiile sunt tensionate în prezent. Actrița din Bates Motel a eliminat inclusiv o postare din 2024 dedicată Victoriei Beckham, realizată cu ocazia aniversării de 50 de ani a creatoarei de modă.

La acel moment, Nicola Peltz publicase o fotografie în care apăreau împreună și scrisese: „La mulți ani frumoasei mele soacre, Victoria Beckham”.

„Te iubesc atât de mult și iubesc să fiu partenera ta de dans pentru totdeauna”, adăuga actrița, în vârstă de 31 de ani, într-un mesaj care a fost între timp șters.

În secțiunea de comentarii, Victoria Beckham îi răspunsese atunci cu entuziasm: „Te iubesc atât de mult!!!!! xxxxxxx pupici xxxxxxx”.

Decizia radicală luată de Brooklyn Beckham

Recent, și soțul actriței, Brooklyn Beckham, a luat o decizie radicală, care întărește speculațiile privind conflictul cu familia sa. Potrivit Daily Mail, Brooklyn le-ar fi cerut părinților săi, David și Victoria, să comunice cu el doar prin intermediul avocaților.

Conform publicației, solicitarea ar fi venit pe fondul tensiunilor tot mai mari din familie și al nemulțumirilor legate de modul în care au fost gestionate public anumite situații sensibile. Publicația notează că între părți ar fi existat un schimb de scrisori transmise prin intermediul caselor de avocatură Schillings și Harbottle & Lewis, fără ca acest demers să se transforme într-o acțiune juridică propriu-zisă.

Surse citate de Daily Mail afirmă că Brooklyn Beckham și-ar fi exprimat dorința ca părinții săi să nu îl mai contacteze direct și să evite referirile publice la el sau la soția sa, Nicola Peltz Beckham, pe rețelele sociale. Această poziție ar fi fost determinată de ceea ce el ar fi perceput drept relatări ostile apărute în presă, care sugerau că este influențat sau controlat de partenera sa.

Brooklyn Beckham nu îi mai urmărește pe părinții săi pe rețelele sociale, iar fostul fotbalist și designerul de modă nu îl mai urmăresc nici ei. Cuplul nu o urmărește nici pe soția lui Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, iar David și Victoria Beckham nu apar pe lista conturilor urmărite de actriță pe Instagram.

David și Victoria Beckham îi urmăresc în continuare pe ceilalți doi băieți ai lor, Romeo Beckham și Cruz Beckham. Cea mai mică dintre copii, Harper Beckham, are un cont de Instagram privat.

Brooklyn Beckham nu își urmărește nici frații pe Instagram, nici ei nu îl urmăresc înapoi. Aceeași situație se aplică și în cazul Nicolei, în vârstă de 30 de ani.

În 2022, Brooklyn Beckham s-a căsătorit cu Nicola Peltz într-o ceremonie elegantă desfășurată în Palm Beach, Florida, înconjurați de familie și prieteni. Evenimentul fericit a marcat însă și începutul unor presupuse tensiuni între Brooklyn și Nicola și restul familiei Beckham.

La acea vreme, au apărut zvonuri despre neînțelegeri între Nicola și Victoria, după ce actrița a decis să nu poarte una dintre rochiile de mireasă create de fosta membră Spice Girls, deși inițial plănuia să o facă. O sursă a declarat pentru People că zvonurile despre conflict erau reale, în timp ce un alt apropiat a susținut că situația legată de rochie „este departe de adevăr”.

În luna mai, David Beckham și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plină de vedete la Londra. Victoria, Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani, au fost prezenți, însă Brooklyn și Nicola au lipsit, deși primiseră invitație.

O sursă a declarat pentru People că Brooklyn și Nicola au ales să nu participe din cauza iubitei lui Romeo, Kim Turnbull, despre care se spunea că ar fi avut o legătură cu Brooklyn. Totuși, Cruz a răspuns unui comentator pe Instagram că „Brooklyn și Kim nu au fost niciodată împreună”, informație confirmată și de alte surse, iar Turnbull a negat la rândul ei zvonurile.

Tensiunile din familia Beckham au devenit vizibile în ultimele luni, membrii familiei postând mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale.

În luna mai, Brooklyn a distribuit un videoclip în care apare alături de Nicola pe motocicletă, însoțit de un mesaj afectuos în care spunea că o va „alege întotdeauna”. La doar câteva ore distanță, Cruz a publicat o fotografie de familie pe contul său, cu mesajul: „Vă iubesc mai mult decât orice, mamă și tată, ne-ați dat viață și ați avut grijă de noi indiferent de situație. Nu pot exprima cât de binecuvântați suntem că vă avem în viața noastră”.

Citește și:
Gigi Hadid și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum și-a surprins supermodelul fanii

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
People
Corina Caragea, impresionată de escapada în Ushuaia. Ce i-a plăcut cel mai mult: "Ce norocoasă sunt că am ajuns"
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
People
Heidi Klum, apariție îndrăzneață la plajă. Cum a fost surprinsă alături de soțul ei, Tom Kaulitz
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
People
Alina Sorescu, petrecere specială pentru fiica ei cea mare, Carolina, care a împlinit 12 ani. Ce a transmis public și tatăl fetiței
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: "E una dintre cele mai spectaculoase destinații"
People
Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, imagini din vacanța în Madeira. Prin ce experiențe au trecut: "E una dintre cele mai spectaculoase destinații"
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
People
Motivul pentru care fostele soții ale lui Ben Affleck, Jennifer Garner și Jennifer Lopez, nu au vrut să pozeze împreună la Globurile de Aur
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
People
Alice Peneacă, declarații despre viața de familie și rolul de mamă: "A fost greu până ne-am obișnuit"
Libertatea
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Cu cine a apărut Cătălin Măruță înainte să se afle că Pro TV renunță la emisiunea „La Măruță”: „Fac din ei oameni serioși”
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Vedete la Globurile de Aur 2026. Julia Roberts a apărut într-o rochie foarte decoltată, iar Jennifer Lopez a purtat o ținută prea transparentă
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. „Nimeni nu se gândește la cei de acasă. Cei care suferă odată cu cei care sunt încarcerați”
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la PRO TV. S-a aflat după anunțul că emisiunea „La Măruță” dispare din grila postului
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi, la început de an: „Urmează o schimbare pentru noi”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Cum arată acum și cu ce se ocupă acum Oana Frigescu, fosta prezentatoare de la Antena 1
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
„Ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui. Nu mai știu”. Mario Iorgulescu susține că accidentul mortal pe care l-a provocat în urmă cu 6 ani ar fi fost, de fapt, o înscenare! Un fost general ar fi vrut să se răzbune pe el. Ce a povestit
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
Vedeta noastră a renunțat la haine și a făcut o ședință foto "fierbinte", în zăpadă! „Soțul mi-a făcut pozele”. Imaginile au încins internetul / Foto
catine.ro
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
4 zodii care atrag abundența pe 14 ianuarie 2026. Vezi dacă ești printre norocoase
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt puternici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Secretul din spatele machiajului pe care Emma Stone l-a purtat la Globurile de Aur 2026. Mulți au crezut că vedeta și-a făcut o operație estetică
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Selena Gomez a îmbrăcat o rochie personalizată la Globurile de Aur 2026. A fost nevoie de 320 de ore pentru ca ținuta să fie gata
Mai multe din people
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
Fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, face o remarcă rară despre povestea de dragoste cu actorul: "Știam cât de nemiloasă poate fi..."
People

Camila Morrone, fosta parteneră a lui Leonardo DiCaprio, a vorbit sincer despre relația cu actorul de la Hollywood.

+ Mai multe
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
Gabriela Prisăcariu, imagini în costum de baie și înconjurată de zăpadă. Reacția lui Dani Oțil: "Să nu avem discuții"
People

Gabriela Prisăcariu s-a fotografiat în zăpadă, în timp ce era îmbrăcată doar cu un costum de baie.

+ Mai multe
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
Emily Burghelea, despre experiența maternității. Cum i s-a schimbat viața de când are trei copii: "Cred că cel mai mult mă preocupă nu sănătatea fizică, ci..."
People

Emily Burghelea a devenit în toamna anului trecut mamă pentru a treia oară, o experiență pe care o trăiește cu mai multă încredere și asumare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC