Gigi Hadid și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum și-a surprins supermodelul fanii

Gigi Hadid rupe tiparele. Indiferent dacă a ales nuanțe de miere sau platină, look-ul cel mai recognoscibil al supermodelului a fost întotdeauna părul blond. Însă, recent, cu ajutorul hairstylistului ei, Dimitris Giannetos, vedeta a făcut un pas îndrăzneț și a testat cea mai închisă culoare pe care a purtat-o vreodată.

Gigi Hadid, schimbare neașteptată de look

Într-o postare pe Instagram distribuită de Giannetos pe 8 ianuarie, fondatoarea brandului Guest in Residence în vârstă de 30 de ani apare cu părul vopsit într-un negru intens, sau, așa cum l-a numit hairstylistul, „Matte Black”, purtat într-un bob proaspăt, tuns până la nivelul bărbiei. Se pare că transformarea a fost realizată pentru un shooting Maybelline, însă nu este clar dacă această schimbare va fi una permanentă. Ultima apariție a lui Gigi Hadid cu părul blond a fost în luna decembrie, când a fost fotografiată pe platourile de filmare ale unei reclame pentru Super Bowl, în New York.

Ultima transformare majoră de look a modelului a avut loc la începutul anului 2025. După câteva luni în care a purtat o nuanță de blond mai închis, Gigi i-a surprins pe toți cu un bob argintiu, cu reflexii metalice, la evenimentul Le Grand Dîner du Louvre. Schimbarea a fost atât de bine realizată încât abia o lună mai târziu s-a aflat că, de fapt, fusese vorba despre o perucă. Gigi a dezvăluit acest lucru în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, spunând că „toată lumea era în delir” din cauza acelui look.

Totuși, Gigi Hadid nu este străină de transformările radicale permanente. În 2021, ea a făcut senzație la Met Gala când a apărut cu un păr roșu aprins. Cu câteva luni înainte, revista Allure relata că nuanța fusese inspirată de serialul The Queen’s Gambit, iar hairstylistul ei de la acea vreme, Panos Papandrianos, a oferit detalii despre proces:

„Am ales un ton de ginger deschis, cu o notă de scorțișoară”, declara hairstylistul. „Arată grozav cu nuanța pielii ei și este o reinterpretare fresh a roșcatului.”

În ultimele luni, Gigi a fost recunoscută mai ales datorită bobului lung și a blondului cald, bogat, look cu care a fost surprinsă frecvent în apariții alături de iubitul ei, Bradley Cooper, dar și de cea mai bună prietenă, Taylor Swift.

Înainte de Crăciun, Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost văzuți la o întâlnire discretă, la reprezentația de după-amiază a piesei de teatru Waiting for Godot de pe Broadway, îmbrăcați lejer, dar elegant. În luna noiembrie, Gigi și Taylor Swift au fost fotografiate purtând ținute asortate, cu aer tomnatic, la ieșirea din clubul Zero Bond din New York.

Bradley Cooper și supermodelul, interviu la dublu

Gigi Hadid și Bradley Cooper au apărut împreună într-un nou video viral al influencerului David Carmi, oferind totodată primul lor interviu comun. În seria Confidence Heist, Carmi abordează persoane pe străzile din New York pentru a afla ce le dă încredere în sine.

În momentul în care Carmi i-a abordat pe Hadid, de 30 de ani, și pe Cooper, de 50 de ani, pe stradă, modelul a declarat că „bucuria” îi dă încredere. Gigi l-a recunoscut pe creatorul de conținut: „Ți-am văzut videoclipurile! Ce faci?”, a întrebat ea, adresându-se influencerului. Cooper, pe rând, a mărturisit că „doar trăind viața” îi conferă încredere și a încheiat cu un entuziast „Woo!”.

La întrebarea lui Carmi despre un sfat de încredere pentru cei care se luptă cu nesiguranța, Hadid a răspuns simplu: „Ia fiecare zi așa cum este”.

Foto: Arhiva ELLE

