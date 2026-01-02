Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști

Nici o procedură non-invazivă nu poate înlocui complet un lifting chirurgical, însă poate reduce laxitatea pielii, netezi ridurile și reda fermitatea feței, fără efecte adverse și timp de recuperare.

  de  Calitoiu Gabriela
Lifting non-chirurgical. Cele mai eficiente 5 proceduri recomandate de specialiști

Sculptra

Ce este: În timp ce majoritatea procedurilor injectabile au căpătat o reputație nu tocmai favorabilă, fiind intens criticate pentru modul dramatic și nefiresc în care schimbă trăsăturile fizice, Sculptra a reușit să rămână în topul preferințelor, nu doar al pacienților, ci și al medicilor. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că este o soluție anti-aging discretă și naturală. Folosind acid poli-L-lactic (PLLA), o substanță bioactivă și biocompatibilă, care activează procesul natural de regenerare a pielii și stimulează producția de colagen, Sculptra lucrează în profunzime, reușind astfel să corecteze liniile fine, ridurile și să restabilească volumul feței. În plus, pe lângă corectarea semnelor îmbătrânirii, această procedură susține și sănătatea pielii, oferind un aspect reîntinerit și revitalizat, care durează până la doi ani.

Detalii: 2.500 lei / 45 de minute.

Unde: Clinica de Estetică Dr. Rareș Giurgiu, www.drgiurgiu.ro.

Sofwave

Ce este: Sofwave este un dispozitiv aprobat de FDA pentru lifting-ul sprâncenelor și tratarea laxității pielii feței și gâtului, bazat pe tehnologia ultrasunetelor. Aparatul încălzește țesutul cutanat la temperaturi cuprinse între 60 și 70 de grade Celsius, stimulând producția de colagen și elastină, și oferind corpului impulsul de a relua procesul natural de regenerare și vindecare. Energia ultrasunetelor nu afectează în nici un fel suprafața pielii sau țesuturile mai adânci (unde se găsesc nervii, grăsimea facială și vasele de sânge). În schimb, ajută la reducerea ridurilor fine și a laxității pielii, îmbunătățind textura tenului și oferindu-i fermitate, precum și un efect de lifting. Printre avantajele procedurii se numără faptul că este potrivită pentru toate tipurile de piele, oferă rezultate într-un timp scurt și nu necesită o perioadă îndelungată de recuperare.

Detalii: 800 euro / 60 de minute (zona feței).

Unde: Elos Skin & Laser Center, www.elos.ro.

Ultraformer MPT

Ce este: Tehnologiile din lumea esteticii evoluează atât de rapid, încât câteva ședințe cu dispozitivul potrivit pot diminua considerabil problemele tenului care te deranjează. Acesta este și cazul aparatului Ultraformer MPT, care utilizează energia micro-pulsată pentru a pătrunde în straturile profunde ale pielii și a stimula producția naturală de colagen, oferind un efect de întinerire și fermitate. Rezultatele încep să fie vizibile imediat după tratament, iar procesul de regenerare a colagenului continuă până la șase luni, asigurând îmbunătățiri progresive ale aspectului pielii. Iar cu o rutină de îngrijire adecvată, efectele pot dura aproximativ un an. Acest proces natural de refacere a structurii pielii contribuie la obținerea unui efect de lifting, fără a necesita o perioadă de recuperare sau a provoca disconfortul asociat intervențiilor chirurgicale.

Detalii: 3.980 lei / 90 de minute.

Unde: Silhouette Medical Beauty, www.silhouette.ro.

Ultherapy

Ce este: Adeseori descris ca un lifting non-invaziv, tratamentul Ultherapy reușește într-o singură ședință să șteargă ani buni de pe chipul tău, reducând ridurile profunde și ameliorând vizibil laxitatea pielii. Ideea de bază a tratamentul constă în transformarea energiei ultrasunetelor microfocusate în energie termică. La rândul său, această energie determină un răspuns natural. Un lucru important pe care trebuie să îl știi despre Ultherapy e că nu îți va oferi rezultate imediate. Acestea încep să se vadă cu adevărat după două-trei luni de la procedură, însă efectele vor dura timp îndelungat (chiar și un an).

Detalii: 2.200 euro / 90 de minute (întreaga față).

Unde: Dermaspa, ww.dermaspa.ro.

Sylfirm X

Ce este: Chiar dacă în trecut ți-am prezentat Sylfirm X pentru ameliorarea cuperozei, a petelor hiperpigmentare sau pentru îmbunătățirea aspectului de bărbie dublă, această procedură este recunoscută în primul rând pentru efectul de lifting și tightening pe care îl oferă pielii. Este primul sistem de radiofrecvență fracționată cu undă dublă din lume aprobat de FDA, iar adevărata inovație a acestui aparat constă în tehnologia sa complexă. Aceasta reprezintă o combinație unică între microelectrozi și radiofrecvență, ce pătrunde până în straturile cele mai profunde ale pielii. Mai mult decât atât, Sylfirm X poate fi utilizat și pe gât, decolteu, brațe sau abdomen, contribuind semnificativ la îmbunătățirea fermității și tonusului pielii în aceste zone.

Detalii: 1.000 lei / 60 de minute.

Unde: Cronos Med, www.cronosmed.ro.

Foto: Arhiva ELLE

