Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?

De la suplimente alimentare la măști, colagenul este ingredientul anti-aging al momentului. Promite să netezească ridurile, să redea fermitatea și să lase pielea catifelată. Dar funcționează cu adevărat sau doar are un PR excelent?

  de Calitoiu Gabriela
Colagenul, ingredient minune sau strategie de marketing?

Ai observat cum, odată la ceva timp, mai apare un nou ingredient minune în industria de beauty și toate brand-urile încep să îl promoveze masiv? Momentan, se pare că am depășit etapa acidului hialuronic, a niacinamidelor sau a ceramidelor și am intrat în era colagenului. Aproape că nu mai poți să deschizi rețelele sociale fără să vezi pe cineva folosind în avion o mască sau amestecând cu grijă o pudră într-un smoothie. Toată lumea pare convinsă că „mai mult colagen” înseamnă automat o piele mai tânără, fără riduri, dar realitatea e ceva mai complicată. Cât din acest colagen ajunge unde trebuie? Se absoarbe? Își face treaba? Sau e doar o altă găselniță a industriei de beauty și de wellness pentru a-și mai mări profiturile deja enorme, de miliarde de dolari?

Ce este colagenul

Ca să poți răspunde întrebărilor de mai sus, în primul rând, trebuie să înțelegi ce e colagenul și cum funcționează. Pe scurt, este o proteină structurală care se găsește în piele, oase și alte țesuturi conjunctive ale corpului uman. În piele, se află în derm, adică stratul de mijloc, unde este produs de niște celule numite fibroblaste. Structura sa este complexă, fiind formată din lanțuri lungi de aminoacizi, care se răsucesc împreună într-o spirală strânsă. Această structură specifică îi oferă rezistență și flexibilitate. La final, aceste spirale se aliniază și formează fibre groase și rezistente, numite fibrile de colagen, care se organizează în rețele ce susțin țesuturile conjunctive din piele, oase, tendoane sau cartilaje. Cu alte cuvinte, colagenul este o moleculă extrem de complexă și voluminoasă.

Pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru produce din ce în ce mai puțin colagen, iar ceea ce avem se degradează mai ușor, mai ales din cauza expunerii la soare, poluării, stresului, fumatului și lipsei somnului. Începând de la 25 de ani, producția naturală de colagen scade cu aproximativ 1% în fiecare an. Această pierdere se traduce prin apariția ridurilor, laxitate și pierderea volumului facial.

Produsele de skincare pe bază de colagen

Cum suntem într-o goană continuă după tinerețea fără bătrânețe și nimeni nu vrea să aibă riduri, industria de beauty s-a prins rapid de această nevoie și a început să promoveze masiv produse care promit să ne ajute să păstrăm colagenul intact și pielea tânără. De la creme, la măști și serumuri – toată rutina de skincare se bazează azi pe colagen.

Este adevărat că colagenul joacă un rol esențial în sănătatea pielii, oferind fermitate și elasticitate. Dar, așa cum am menționat mai devreme, structura sa complexă face ca procesul de absorbție să nu fie chiar atât de simplu. Atunci când aplici un produs cu colagen pe piele, acele molecule mari pur și simplu nu reușesc să pătrundă suficient de adânc în derm, acolo unde colagenul se produce, de fapt. Tot ce face este să creeze o senzație de hidratare și de piele mai netedă, dar nu are efecte pe termen lung în ceea ce privește reducerea ridurilor sau stimularea producției de colagen natural. E ca și cum ai îmbrăca o haină groasă într-o zi friguroasă: te simți bine cât timp o ai pe tine, dar nu schimbă cu adevărat temperatura de afară.

Deci, în afară de faptul că tenul tău va părea mai neted și mai hidratat (și, prin urmare, ridurile mai puțin vizibile), nu vei reuși niciodată cu un produs topic să regenerezi colagenul existent sau să-i îmbunătățești producția.

Pentru a fenta această problemă legată de dimensiune, majoritatea brand-urilor de beauty au început să folosească colagen hidrolizat; adică colagen descompus în lanțuri mai mici de aminoacizi numite peptide. Unii specialiști susțin că peptidele de colagen pot într-adevăr să ajungă în derm și să stimuleze fibroblastele să producă colagen nou, însă nu există studii solide care să demonstreze acest lucru.

Suplimentele cu colagen

Dacă credeai că vei găsi o soluție mai eficientă în suplimentele alimentare, este momentul să îți reevaluezi așteptările. Unele cercetări sugerează că peptidele de colagen ar putea îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii sau reduce ridurile. Totuși, aceste studii sunt realizate pe un număr redus de participanți, pe perioade scurte de timp și sunt finanțate de companiile care îl produc. Când vezi asta, e greu să nu ridici o sprânceană sceptică.

Apoi, există puține dovezi care să ateste că colagenul ingerat, fie că e sub formă lichidă, de pudră sau pastile, ar putea ajunge în sânge în cantități suficient de mari încât chiar să îmbunătățească semnificativ calitatea pielii. În timpul procesului de digestie, colagenul este descompus de acizii din stomac în molecule mai mici: peptide și apoi aminoacizi. Dar, și dacă ar fi absorbiți, corpul folosește acei aminoacizi acolo unde are nevoie: pentru a repara mușchii, tendoanele, oasele. Poate ajunge și la piele… sau poate nu. E un proces aleatoriu, nu unul direcționat.

Un alt aspect important e că colagenul vine din surse animale. Nu există colagen vegan, indiferent ce pretind unele brand-uri. Dacă vezi produse „vegane pentru stimularea colagenului”, ele nu conțin colagen, ci vitamine și aminoacizi care ajută corpul să-și producă singur colagenul.

Un alt lucru important de spus este că suplimentele de colagen nu sunt reglementate la fel de strict ca medicamentele. Calitatea variază enorm. Ceea ce bei într-un shot sau smoothie fancy poate fi un produs purificat și eficient sau o pudră plină de aditivi și reziduuri.

Însă, în general, suplimentele cu colagen sunt destul de inofensive. Cel mai probabil nici nu te vor scăpa de riduri, dar nici nu îți vor provoca probleme de sănătate. Singurul lucru garantat e că te vor face să scoți din buzunar o sumă importantă.

În ciuda tuturor strategiilor de marketing, colagenul nu e o soluție magică. Nici un supliment sau mască, oricât de scumpe ar fi, nu îți pot oferi un efect à la Benjamin Button. Ce te poate ajuta însă cu adevărat? Crema cu protecție solară. SPF-ul este, de fapt, cel mai puternic aliat în lupta contra pierderii colagenului. Razele UV degradează rapid și ireversibil fibrele care susțin structura pielii, iar fără protecție solară, orice altă investiție în skincare devine inutilă. Apoi, există ingredientele clasice, cele care nu ies din modă pentru că au în spate decenii de studii clinice. Retinoizii, de exemplu, stimulează cu adevărat producția de colagen, îmbunătățesc textura pielii și reduc ridurile fine, cu condiția să fie folosiți cu răbdare și constanță. Vitamina C este un alt ingredient-cheie: antioxidant puternic, dar și esențial pentru sinteza colagenului, contribuie la o piele mai luminoasă și mai fermă.

În paralel, procedurile estetice minim invazive, cum ar fi microneedlingul, radiofrecvența sau terapiile cu ultrasunete, funcționează după un principiu simplu: provoacă micro-leziuni controlate în derm, iar pielea răspunde prin a produce colagen nou, pentru a se repara. Rezultatele nu sunt magice, dar sunt vizibile și reale, cu efecte care se acumulează în timp.

Iar în spatele tuturor acestor intervenții se află, de fapt, stilul de viață. Alimentația corectă, hidratarea adecvată, renunțarea la fumat și gestionarea stresului sunt elemente fundamentale care susțin organismul în procesul său natural de regenerare. Toate acestea contribuie, printre altele, la stimularea producției de colagen și la menținerea sănătății pielii.

