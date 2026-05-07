Ispitele cosmetice ale lunii mai 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Știm că este foarte greu să alegi din multitudinea de lansări cosmetice, așa că am făcut o trecere în revistă a celor care merită cu adevărat atenția ta.

  de  Madalina Frasineanu
Apa de parfum Fig-Tea Intense by Nicolai Parfumeur Createur
Învață să te pui pe primul loc! Meriți să te răsfeți cu cele mai bune produse de îngrijire și machiaj și să-ți înveselești zilele cu parfumuri de colecție.

Note irezistibile

Apa de parfum Fig-Tea Intense by Nicolai Parfumeur Createur surprinde atmosfera unui prânz de vară, la umbra unui smochin înflorit. O alchimie subtilă, unde vivacitatea unui ceai fructat întâlnește bogăția unei smochine uscate, încălzite de soare. Un parfum intens cu note de top de mandarină, portocală, osmantus, pe o bază de mate, lemn de guaiac, ambră. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

Tonuri florale

Jean Paul Gaultier La Belle Rosea este o adevărată bijuterie olfactivă, creată de parfumierii Quentin Bisch și Amelie Jacquin. Notele de vârf sunt reprezentate de tonuri acvatice și bergamotă, notele de mijloc sunt puternic florale, de bujor, trandafir și violetă, pe o bază intensă de vanilie, cedru și mosc. Te va cuceri, cu siguranță!

Dioriviera

Dior ne poartă din nou într-o călătorie pe Riviera Franceză cu ediția limitată Dioriviera Summer 20265 Makeup Collection. Centrată pe texturi colorate și jucăușe, nuanțe azurii, coraiuri vibrante și tonuri aurii luminoase, colecția include o gamă de produse de machiaj pentru ochi, buze și obraji, cu ajutorul cărora vei putea realiza cele mai spectaculoase și în tendințe look-uri.

Formulă nouă

SABON reimaginează adoratul ulei de duș printr-o formulă nouă, concepută pentru a curăța și hidrata pielea în timp ce încântă simțurile. Conține același amestec de uleiuri botanice prețioase – măsline, avocado, jojoba și germeni de grâu – și este îmbogățit cu apă de albăstrele calmantă. Colecția este disponibilă în șase arome emblematice, într-o nouă sticlă cu pompă.

Colagen boost

Nacific Rice Pepta Collagen Jelly Pads sunt dischete hidrogel îmbibate complet într-o esență concentrată, gândite ca un shortcut elegant către hidratare intensă, aspect mai ferm și un plus de prospețime. Aderă foarte bine pe piele, astfel încât formula rămâne exact acolo unde ai nevoie de ea, pentru o textură mai netedă. Disponibile pe bilenegre.ro.

Disney Princess

Bath & Body Works și Disney lansează o nouă colecție de poveste – Disney Princess – care include parfumuri inspirate de poveștile captivante ale celor șase prințese Disney: Aurora, Belle, Mulan, Rapunzel, Albă ca Zăpada și Tiana, plus parfumul Life’s a Fairytale. Colecția cuprinde și alte produse foarte apreciate, de la body mist-uri și loțiuni de corp până la lumânări.

Îngrijire esențială

Unul dintre cele mai inovatoare produse de la Susanne Kaufmann, Ectoin Repair Serum are o mare putere transformatoare, oferind un efect dovedit clinic de reparare a barierei pielii și protejând împotriva factorilor de stres din mediul înconjurător. Restabilește hidratarea tenului deteriorat și menține un confort optim al pielii, oferindu-i un aspect vizibil mai sănătos. Disponibil pe miobio.ro.

Ediție limitată

Hug Couture este numele noii colecții de machiaj KIKO MILANO, care cuprinde produse cu ajutorul cărora poți realiza atât un look natural, cât și unul extravagant. Noi ne-am îndrăgostit de paleta de machiaj Hug Couture Bouncy Mates Eyeshadow Palette, care conține nuanțe mate și metalice, foarte pigmentate și ușor de combinat pentru o mare varietate de look-uri.

Un păr sănătos

Nioxin lansează Age Defense, o gamă completă antiaging concepută pentru a menține aspectul tânăr al părului pe termen lung. Formulat fără sulfați, parabeni sau siliconi, sistemul Age Defense conține un complex de ingrediente active cu beneficii dovedite asupra pielii scalpului. Gama răspunde celor mai frecvente semne ale îmbătrânirii capilare: subțierea firului, pierderea strălucirii și apariția firelor albe.

Formulă de top

Obagi NU-GEN™ Cellular Renewal Serum sprijină funcțiile celulare și contribuie la susținerea energiei și longevității pielii. Este dovedit clinic că oferă îmbunătățiri vizibile la nivelul celor nouă semne caracteristice ale îmbătrânirii pielii: nuanța neuniformă, imperfecțiuni vizibile, piele lăsată, linii fine și riduri vizibile, aspect tern, roșeață vizibilă, netezime, rezistența barierei cutanate și nivelul de hidratare.

Trio imbatabil

Obține un look perfect definit cu doar trei produse. Noile Teint Idole Shape Sticks sunt concepute pentru o sculptare precisă dintr-un singur gest și sunt create special pentru a se adapta tonului și subtonului pielii tale. Lancôme introduce și noile Blush Sticks, disponibile în trei nuanțe vibrante, alături de Highlighter Stick-ul iconic, atingerea finală de lumină.

Hidratare intensă

Dezvoltată împreună cu medicii dermatologi, Crema cu textură de Gel Hidratant cu Acid Hialuronic CeraVe oferă 72 de ore de hidratare cu efect de umplere, cu absorbție în doar trei secunde. Formula îmbogățită cu acid hialuronic, trei ceramide esențiale și tehnologia booster de ceramide menține hidratarea în piele, în timp ce o protejează de factorii externi.

Protecție solară

Noul fluid hidratant invizibil Vichy Capital Soleil UV AQUA SPF 50 oferă protecție ridicată împotriva razelor UVA și UVB. Cu textură ultra-lejeră, formula este invizibilă pe piele și se absoarbe instantaneu, în timp ce menține pielea hidratată timp de 24 de ore. Formula este hipoalergenică, testată sub control dermatologic & oftalmologic.

Mâini catifelate

Laiseven Cosmetics lansează o gamă de creme de mâini ultra-reparatoare și o cremă reparatoare pentru zonele foarte uscate, concepute pentru a reda confortul, catifelarea și hidratarea profundă a pielii în fiecare zi. Texturile lejere, vegane, cu absorbție rapidă, lasă pielea hidratată, fără senzație grasă, fiind ideale pentru utilizare frecventă, acasă, la birou sau oriunde vei merge.

Legendary

Chanel N°5 Eau de Toilette este relansat într-o sticlă elegantă, minimalistă, inspirată din designul original al aromei create de Gabrielle Chanel în 1924. Iconicul parfum se deschide cu un buchet floral de trandafir, iasomie și ylang-ylang, amplificat de aldehide, în timp ce lemnul de santal și vetiverul conferă profunzime și textură creației care a scris istorie.

Colecție specială

Babor lansează o colecție specială de fiole, realizată în colaborare cu Hera Kim, un designer premiat și fondatoarea studioului Tinker Tailor din Coreea de Sud, cu experiență în artă florală și design european. Această colaborare reimaginează trandafirul negru – simbolul iconic al Babor, iar seturile de fiole sunt destinate hidratării, calmării, lifting-ului și revitalizării tenului.

Best skincare

Sensai Cellular Performance Extra Intensive Lotion nu trebuie să-ți lipsească din ritualul de îngrijire a tenului. Această loțiune cu absorbție rapidă este o inovație unică, ce oferă o senzație imediată de hidratare. Formula de revitalizare imediată reunește cele mai noi descoperiri științifice pentru a combate cu promptitudine semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii.

Zâmbește cu stil

Ajunsă la a patra generație, periuța sonică FOREO ISSA™ redefinește experiența periajului: mai inteligentă, mai delicată și mai eficientă. ISSA™ 4 Plus integrează tehnologia AI Pressure Adapt, care se adaptează obiceiurilor tale de periaj, pentru o curățare optimă. Dispune de modurile Deep Clean, Whitening și Sensitive, iar bateria durează până la un an cu o singură încărcare USB.

Ritual de primăvară

Pielea netedă și fermă începe cu un ritual consecvent și cu instrumentele potrivite. Inspirat din tratamentele profesionale, Celu-Stoper® HOME de la Mia Calnea aduce performanța anticelulitică în confortul propriei case, redefinind îngrijirea corporală printr-un gest simplu, dar cu impact vizibil. Suprafața sa cu tije mici și flexibile realizează un micromasaj intens, contribuind la îndepărtarea celulelor moarte și la revitalizarea pielii.

Ingrediente eficiente

Gama de îngrijire Notino conține produse menite să te ajute să ai tenul perfect, curat, plin de vitalitate și hidratat. Preferatele noastre sunt Clarifying Gel Cream with Salicylic Acid and Niacinamide, o cremă-gel delicată de curățare pentru tenul gras și problematic, și Clarifying Serum with AHAs and Bakuchiol, un serum ușor, care ajută la exfolierea delicată.

De încercat și de adorat:

  • Apă micelară demachiantă L’Eau Micellaire OFF/ON, DIOR, 264 lei
  • Apă de parfum Si Nude Bloom, Armani, 100 ml, 955 lei
  • Apă de parfum Irresistible Nectar, Givenchy, 50 ml, 635 lei
  • Balsam de buze Berry Pomegranate, Moroccanoil, 117 lei, disponibil pe topline.ro
  • Balsam pentru refacerea și regenerarea pielii SUBLIMAGE Le Baume, Chanel, 2.430 lei
  • Cremă hidratantă pentru zona ochilor C5 Super Boost Eye Cream, Paula’s Choice, 239 lei
  • Cremă hidratantă The Ceramide Skin Barrier Moisturizer, COSRX, 120 lei, disponibilă pe bilenegre.ro.
  • Extract de parfum Espresso Aoud, ROJA DOVE, 100 ml, 3.800 lei, disponibil în Madison Perfumery
  • Fluid hidratant lejer, Gamarde, 90 lei, disponibil pe gamarde.ro
  • Fond de ten Teint Idole Ultra Wear, Lancôme, 315 lei
  • Gloss de buze Ultra Light Gloss Lip Serum Volumizer, Bell Hypoallergenic, 25,5 lei
  • Mascara pentru volum și alungire Wonder Perfect 5D Mascara, Clarins, preț în magazine
  • Ruj de buze Lovenude Lip Blusher, YSL Beauty, 264 lei
  • Serum pentru strălucire și fermitate, PDRN Bounce Ball Serum, Frankly, 86 lei, disponibil pe bilenegre.ro
  • Spray hidratant pentru ten și corp SPF 50 Capital Soleil UV AQUA, Vichy, 116,5 lei
  • Șampon de curățare pentru scalp sensibil Scalp Shampoo, Sachajuan, 109 lei, disponibil pe notino.ro
  • Șampon pentru hidratare Intense Hydrate, REF STOCKHOLM, 124 lei
  • Tratament antiaging Clinical Niacinamide 20% Treatment, Paula’s Choice, 306 lei
  • Tratament concentrat anticelulitic Slim & Firm, Guinot, 242 lei, disponibil pe topline.ro
  • Ulei strălucitor pentru față și corp Hug Couture Moon milk all-over oil, KIKO Milano, preț în magazin

