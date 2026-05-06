Alina Pușcaș, incident periculos în trafic. Actrița a fost la un pas de accident: „Am început să tremur”

O dimineață obișnuită s-a transformat într-un moment tensionat pentru Alina Pușcaș, care a povestit pe rețelele sociale o experiență îngrijorătoare trăită în trafic. Vedeta susține că a fost la un pas de un accident după o interacțiune agresivă cu un alt șofer, deranjat, potrivit ei, de o manevră făcută regulamentar.

Alina Pușcaș, incident periculos în trafic

Actrița a relatat întreaga întâmplare pe pagina sa de Instagram, unde a descris în detaliu momentele de panică prin care a trecut. Aceasta spune că totul a început pe un drum unde circulația era îngreunată din cauza unor lucrări, iar benzile se îngustau.

„Am început ziua destul de prost și nu din vina mea. Am dat de un prost, periculos. În sensul în care,… Măi, nu mi s-a întâmplat asta niciodată în viața mea și din cauza asta cred că și acum, pentru că mi s-a întâmplat mie chestia asta, regret că nu am cameră pe mașină. Pentru că dacă aș fi trimis video-ul poliției rutiere, cu siguranță l-ar fi arestat probabil pe domnul care a încercat să mă șicaneze în trafic pentru simplul motiv că, pe drumul spre Târgușești, pentru că se îngusta la un moment dat drumul mulțumită unor lucrări, eu am semnalizat. Semnalizez până și în parcări, parcări private, dacă intru, eu semnalizez. Mi-am făcut un fel de reflex. Așadar, semnalizez. Am intrat frumos pe banda respectivă și el a fost deranjat că mașina mea a intrat în fața mașinii lui, perfect legal.”

Situația a degenerat rapid, iar vedeta susține că șoferul respectiv a avut un comportament extrem de periculos, inclusiv o manevră bruscă menită să o scoată de pe carosabil.

„Cu vreo 300 de metri înainte, intrase el în față un tir într-un rond, era cât pe ce să dea peste el, practic. Nu mai contează. Ei bine, și imediat după ce mergeam pe drumul nostru, m-am trezit din lateral, că a venit din lateralul meu, și a tras de volan cu acea glumă proastă, ca să tragi tu de volan să intri în parapetii din lateral. Nu că a intrat, că mi-a făcut această glumă, dar m-a ținut așa câțiva metri în încercarea de a mă lovi, să mă bag în parapet.”

Actrița, afectată de incident

Alina Pușcaș a mărturisit că a fost afectată de incident, mai ales că nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație până acum. Lipsa unei camere de bord o face să regrete că nu poate dovedi mai clar cele întâmplate.

„Din păcate nu am reușit să-l filmez, dar eu cred că sunt pe acea bucată de drum unde sunt camere de supraveghere. Eu voi posta oricum singurul video pe care am reușit să-l fac după ce a trecut de mine. Vă jur că am început să tremur. Am tras pe dreapta, sunt acum trasă pe dreapta. Probabil dacă aș fi fost mai slabă de înger sau un șofer mai neexperimentat, cu siguranță aș fi intrat în acel parapet. Și cu siguranță, totuși, la 80-90 la oră, nu cred că ar fi fost o chestie tocmai ok, să zic așa.”

Foto: Arhiva ELLE

