Richard Gere și Alejandra Silva sărbătoresc 8 ani de căsnicie. Imagini rare și emoționante cu cei doi

Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, le-au oferit fanilor o incursiune rară în viața lor personală, cu ocazia unui moment special din relația lor.

Actorul cunoscut din Pretty Woman, în vârstă de 73 de ani, și partenera sa, de 43 de ani, au sărbătorit opt ani de căsnicie printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cu această ocazie, au publicat o serie de fotografii intime din ziua nunții lor din 2018.

Imaginile surprind momente tandre: cei doi plimbându-se ținându-se de braț într-o grădină verde, dar și un sărut discret sub copaci înfloriți. Într-una dintre cele mai emoționante fotografii, Alejandra îi ține chipul lui Richard în mâini în timp ce se apropie pentru un sărut, iar într-o alta apar îndepărtându-se îmbrățișați, într-un cadru care pare desprins dintr-un film romantic.

Alături de imagini, Alejandra a transmis un mesaj profund despre ziua în care și-au unit destinele.

„Acum opt ani, ne-am adunat alături de familiile noastre și de oamenii pe care îi iubim cel mai mult pentru a sărbători începutul vieții noastre împreună. A fost una dintre cele mai magice zile din viața noastră, o zi plină de iubire, bucurie, emoție și sentimentul că începe ceva cu adevărat special.”

Ea a continuat: „Mulți ani mai târziu, povestea noastră de iubire continuă… cu mai multă profunzime, mai multe amintiri, mai mulți copii, mai multe râsete, mai multă viață și același final fericit la care visam atunci.”

În încheiere, Alejandra a scris: „La mulți ani nouă, iubirea mea. Te-aș alege din nou, în fiecare viață.”

Richard Gere i-a răspuns în comentarii, într-un mod simplu, dar emoționant.

„La mulți ani nouă, iubirea mea”, un gest rar pentru actorul cunoscut pentru discreția sa.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au ales, în mare parte, să-și țină relația departe de ochii publicului, ceea ce face ca această postare să fie cu atât mai specială pentru admiratori. Împreună au doi băieți, Alexander și James. Actorul mai are un fiu adult, Homer, din căsătoria anterioară cu Carey Lowell, iar Alejandra este mama lui Albert, dintr-o relație anterioară.

Fanii au reacționat imediat, lăsând numeroase mesaje de apreciere. Unul dintre ei a scris: „Cuvinte minunate, iubirea voastră mă emoționează. Vă doresc mulți ani plini de bucurie și momente speciale”, în timp ce alt comentariu spunea: „Nu l-am văzut niciodată atât de fericit.”

De când și-a refăcut viața alături de Alejandra, Richard Gere a vorbit des despre liniștea și echilibrul pe care le-a găsit în familie, preferând o viață mai retrasă, departe de agitația de la Hollywood.

Într-un interviu acordat publicației HELLO!, actorul a dezvăluit că secretul său pentru a rămâne echilibrat este unul simplu: să-și sărute soția în fiecare zi. Întrebat ce activitate zilnică îi oferă liniște, acesta a răspuns zâmbind: „Să-mi sărut soția. Când mă lasă, ceea ce nu se întâmplă mereu.” Alejandra a completat, în glumă: „Uneori da, uneori nu. Altfel ar fi prea ușor, nu-i așa?”

Cei doi au vorbit și despre influența budismului în viața lor de familie, explicând că această filozofie îi ajută să gestioneze momentele dificile. Richard a oferit chiar un exemplu din viața de zi cu zi.

„E interesant că întrebi asta, pentru că tocmai aveam o situație tensionată cu unul dintre copii. Alejandra este mereu foarte bună la a spune: ‘Știu că acum aș vrea să te strangulez, dar o să respir adânc și o să vorbim despre asta. Ce se întâmplă? Vreau să înțeleg ce simți.'”

