Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: „Totul a fost făcut într-un cadru intim”

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Actrița și comediantul au făcut publice primele imagini de la eveniment.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit că s-au căsătorit civil în secret. Cei doi au ales să facă acest pas în discreție, însă au împărtășit cu fanii lor câteva imagini realizate la scurt timp după ce au ieșit din oficiul Stării Civile. Pentru cununia civilă, actrița a ales o ținută compusă dintr-o rochie albă din dantelă și un sacou alb lung.

„Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante

Totul a fost făcut într-un cadru intim, noi și câțiva prieteni dragi sufletului nostru”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram.

Anisia Gafton, mărturisiri despre sarcină

Anisia Gafton a dezvăluit recent că este însărcinată. Actrița și partenerul ei de viață, comediantul Florin Serghei, se pregătesc să devină părinți. În stilul ei caracteristic, vedeta a încercat să expună, cu umor, atât părțile plăcute, cât și cele neplăcute pe care le-a experimentat până acum în perioada sarcinii.

„Vă spun sincer… partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca vodă prin lobodă) este că în fiecare dimineață ceasul deșteptător este un pic de greață, mai dă cu snooz când e mai soft, în unele situații vomă, ca după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs mai o instabilitate emoțională, ce să mai.. devii Serghei care a băut multă bere.

„Radiez” cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că… îți cresc SÂNII!!!!!! Ai sâni de mamă… mamă. Ești trecută prin ploaie prin vânt cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Băutura preferată e „Milf shake”.. ooooo glumițe. Recunosc că mă bucur de asta, în fiecare. Deci dacă vreți să vă crească sânii frumos, natural, nu vă dați cu tinctură de mărar, răspunsul e: SARCINAA! cea mai bună metodă, recomand.”

Cum a fost Anisia Gafton cerută în căsătorie

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia.

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și întregul moment pregătit de către partenerul ei de viață.

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: „Nu mai căuta la umerașe!” Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. „Dar nu mai lua umerașe de la mine!' Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia Gafton pentru ciao.ro.

