Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă: „Totul a fost făcut într-un cadru intim”

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil în secret. Ce mesaje au transmis cei doi după ce au făcut acest pas?

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Anisia Gafton și Florin Serghei
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Actrița și comediantul au făcut publice primele imagini de la eveniment. 

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit că s-au căsătorit civil în secret. Cei doi au ales să facă acest pas în discreție, însă au împărtășit cu fanii lor câteva imagini realizate la scurt timp după ce au ieșit din oficiul Stării Civile. Pentru cununia civilă, actrița a ales o ținută compusă dintr-o rochie albă din dantelă și un sacou alb lung.

„Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante
Totul a fost făcut într-un cadru intim, noi și câțiva prieteni dragi sufletului nostru”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram. 

Anisia Gafton, mărturisiri despre sarcină

Anisia Gafton a dezvăluit recent că este însărcinatăActrița și partenerul ei de viață, comediantul Florin Serghei, se pregătesc să devină părinți. În stilul ei caracteristic, vedeta a încercat să expună, cu umor, atât părțile plăcute, cât și cele neplăcute pe care le-a experimentat până acum în perioada sarcinii. 

„Vă spun sincer… partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca vodă prin lobodă) este că în fiecare dimineață ceasul deșteptător este un pic de greață, mai dă cu snooz când e mai soft, în unele situații vomă, ca după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs mai o instabilitate emoțională, ce să mai.. devii Serghei care a băut multă bere.
„Radiez” cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că… îți cresc SÂNII!!!!!! Ai sâni de mamă… mamă. Ești trecută prin ploaie prin vânt cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Băutura preferată e „Milf shake”.. ooooo glumițe. Recunosc că mă bucur de asta, în fiecare. Deci dacă vreți să vă crească sânii frumos, natural, nu vă dați cu tinctură de mărar, răspunsul e: SARCINAA! cea mai bună metodă, recomand.”

Cum a fost Anisia Gafton cerută în căsătorie

Anisia Gafton și partenerul ei, Florin Serghei, formează un cuplu de mai mulți ani. Actrița a fost cerută în căsătorie în 2024, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Grecia. 

Actrița a oferit detalii despre cum s-a desfășurat cererea în căsătorie și întregul moment pregătit de către partenerul ei de viață. 

„Nu mă așteptam. Deci e adevărat că era timpul, adică știam că vine timpul cumva, dar nu mă așteptam acolo, în vacanță, la greci. Uite că a fost așa: el a avut emoții mari, se vedea pe el că tremura, era ceva cu el. Și până la urmă s-a pus în genunchi, eu am zis că îi e rău, că l-o apucat șalele, că l-o apuca criza de bilă ceva. Și nu, s-a așezat și m-a cerut. Eu nu bănuiam nimic, doar el era stresat că eu știu ceva. Când am căutat la umerașe, el a zis: „Nu mai căuta la umerașe!” Îl ascunsese acolo, frumos, operațiune secretă! Și eu nu înțelegeam: băi, e un umeraș! Eu iau tot timpul umerașe. „Dar nu mai lua umerașe de la mine!' Bine, nu am înțeles ce-i cu el! Și după aceea, de fapt, el nu voia ca să știu eu că inelul e acolo. Bănuia că eu am văzut atunci, dar eu nu văzusem nimic. Pur și simplu la un moment dat mi-am dat eu jos inelul ăsta mai colorat. L-am dat jos, mi l-a luat, a luat măsura, numai că nu știu de ce îmi este puțin mare inelul acesta de logodnă. El singur a făcut tot planul”, a povestit Anisia Gafton pentru ciao.ro.

Citește și:
Dana Rogoz, despre atribuțiile de mamă a doi copii. Cum găsește echilibrul între carieră și viața de familie: „Toată lumea face aceste scheme…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
People
Discursul lui Tudor Giurgiu despre critica de film și ura din social media pe scena Premiilor Gopo 2026 stârnește dezbateri
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
People
Relația dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț. Gestul făcut de vedetă: "Uităm tot"
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
People
Dani Oțil, ironii la adresa Ramonei Olaru după despărțirea de Steve Ant: "Ați eliminat stresul?"
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
People
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
People
Andreea Bănică, revoltată din cauza românilor care aleg vacanțele în Bulgaria în locul litoralului de la noi: "S-a schimbat enorm"
CRBL, mesaj în versuri pentru Olga Guțanu la aniversarea de 2 ani de relație: "Dispare vârsta"
People
CRBL, mesaj în versuri pentru Olga Guțanu la aniversarea de 2 ani de relație: "Dispare vârsta"
Libertatea
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Vedete pe „covorul pietruit” la Met Gala 2026. De la rochii impresionante la alegeri controversate
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Reacția lui Ionuț Cercel după ce melodia „Made in Romania” s-a auzit din nou în vestiarul lui Inter Milano. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Nadia Comăneci, tatuaj secret în cinstea carierei legendare. Unde și-a făcut gimnasta desenul permanent care i-a uimit pe fani
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-ar fi despărțit. Cum a ajuns fostul concurent de la „Insula Iubirii” ținta ironiilor din online
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
Cele mai neobișnuite ținute de la Met Gala 2026. Cum au pozat vedetele pe covorul roșu
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
De ce nu poartă Leonard Doroftei verigheta. Ce a dezvăluit Monica Doroftei
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
CTP a spus clar, în doar 4 cuvinte, ce urmează să se întâmple în România după moțiune și a stârnit discuții aprinse
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
„Nu o să mai puteți stinge lumina oricât ați vrea”. „Cântecul de lebădă” al lui Ilie Bolojan. Ce a spus premierul chiar înainte ca guvernul să fie demis: „Românii vor înțelege...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Gala Premiilor Gopo 2026: vedetele care au dominat covorul roșu
Gala Premiilor Gopo 2026: vedetele care au dominat covorul roșu
People

Iată cine sunt câștigătorii de la Gala Premiilor Gopo 2026 și cum au apărut vedetele pe covorul roșu.

+ Mai multe
Ținutele neinspirate de la Met Gala 2026: cine nu a respectat dress code-ul și a ratat întâlnirea cu stilul
Ținutele neinspirate de la Met Gala 2026: cine nu a respectat dress code-ul și a ratat întâlnirea cu stilul
People

Investițiile consistente, munca unor echipe de stiliști, parteneriatele cu cele mai importante case ale lumii: câteodată toate aceste lucruri sunt insuficiente când vine vorba de a realiza o ținută inspirată. Iată care au fost ținutele neinspirate de la Met Gala 2026.

+ Mai multe
Covorul roșu de la Met Gala 2026: cele mai spectaculoase ținute
Covorul roșu de la Met Gala 2026: cele mai spectaculoase ținute
People

Parcă mai mult decât în alți ani, covorul roșu de la Met Gala a provocat participanții să se uite la artă, la modă și la propriul loc în lume. Cine sunt cei care au reușit să găsească un echilibru între toate aceste lucruri?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC