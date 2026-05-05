Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, vacanță de familie la Roma. Imagini adorabile cu fiicele lor

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru se bucură de câteva zile de relaxare într-una dintre cele mai iubite destinații europene. Cei doi au ales Roma pentru o vacanță în familie, alături de fiicele lor, Zora și Alegra, iar experiența este cu atât mai specială cu cât este prima dată când ajung aici împreună cu cele mici.

Alice Cavaleru a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada italiană, oferind fanilor o privire sinceră asupra momentelor petrecute în familie. Fotografiile surprind atât cadre din cele mai cunoscute obiective turistice, cât și momente relaxate, în care cei patru se bucură de atmosfera vibrantă a orașului.

Familia a explorat străzile pline de istorie ale Romei, a admirat monumente emblematice și s-a oprit pentru a gusta din preparatele locale. De la înghețată artizanală până la paste și alte specialități italiene, vacanța pare să fi fost o combinație reușită între descoperire și răsfăț culinar.

Din imaginile publicate, reiese că fiicele cuplului s-au adaptat rapid ritmului de vacanță și s-au bucurat din plin de fiecare experiență. Zâmbetele și momentele surprinse în fotografii transmit o atmosferă caldă și relaxată, semn că această escapadă a fost una mult așteptată de familie.

Vladimir Drăghia, confesiuni despre viața de familie

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a făcut mărturisiri despre dinamica din familia lui, după ce el și soția lui, Alice Cavaleru, au devenit părinți pentru a doua oară.

„Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine”, a spus Vladimir Drăghia pentru unica.ro.

Vladimir Drăghia a vorbit și despre posibilitatea ca familia lui să se mărească. Momentan, actorul și soția lui se concentrează pe creșterea celor două fiice.

„Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra. Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla”, a declarat Vladimir Drăghia.

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a vorbit deschis despre relația cu soția lui.

„Suntem încă tineri. Arătăm amândoi relativ bine. Ar fi culmea să moară pasiunea de acum, mai avem de așteptat. (…) Am avut noroc că am copilărit suficient și că până acum n-am simțit nevoia de alt „dish', ca să zic așa. Din fericire, sper să se păstreze chestia asta!”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.

