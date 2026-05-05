Vedete pe covorul pietruit la MET GALA 2026 (GALERIE FOTO I)

Răsfoiește galeria noastră și vezi ce vedete au fost prezente aseară pe covorul pietruit la MET GALA 2026 și ce ținute au ales pentru acest mult așteptat eveniment. Și rămâi pe elle.ro pentru numeroase alte galerii de la eveniment, dar și detalii inedite despre celebritățile participante la gală.

Met Gala 2026, evenimentul care celebrează deschiderea uneia dintre cele mai importante expoziții fashion ale anului a avut loc, conform tradiției, în prima zi de luni a lunii mai, adică 4 mai 2026. Codul vestimentar pentru Met Gala 2026 a fost „Fashion is Art”.

Tema Met Gala 2026 vine în tandem cu cea a expoziției principale a anului pentru Costume Institute, departamentul dedicat modei din cadrul Metropolitan Museum of Modern Art. Iar expoziția propune o explorare conceptuală, de data aceasta, spre deosebire de abordările mai degrabă istorice care au dominat alegerea temelor în trecut. Astfel, tema expoziției este Costume Art, concentrându-se, deci, pe corpul îmbrăcat. Desigur, o dimensiune istorică nu avea cum să lipsească, iar în acest sens explorarea relației dintre haine și corpul uman va fi privită apelând atât la piese de arhivă de la diverși designeri și case de modă, dar și la lucrări de artă aflate în patrimoniul uriaș al muzeului. Sute de piese vestimentare de arhivă vor fi astfel asociate cu lucrări de artă în cele mai felurite medii, care acoperă milenii de istorie ce stau mărturie pentru felul în care moda a fost mereu parte din viață.

Glamourul absolul al Met Gala 2026 este garantat, co-președinții acestei ediții fiind nume dintre cele mai mari, de la Beyoncé, la Nicole Kidman, până la Venus Williams și, desigur, la Anna Wintour, care conduce de mulți ani demersurile pentru realizarea evenimentului caritabil (asta deoarece componenta caritabilă este esențială, Met Gala 2025 reușind să strângă, anul trecut, o sumă record de 31 de milioane de dolari în beneficiul Costume Institute).

Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos, care sunt și sponsori principali, vor fi președinți onorifici ai acestei ediții (vezi mai multe detalii aici), lucru care deja a generat foarte multe comentarii și critici, dat fiind faptul că cuplul de miliardari este văzut ca încercând să ‘cumpere’ cu totul domeniul. De altfel, există speculații inclusiv în privința faptului că Bezos ar putea să achiziționeze revista Vogue, îndeaproape asociată cu Met Gala, drept cadou pentru soția lui.

Din lista organizatorilor mai fac parte și Anthony Vaccarello, designerul casei franceze Saint Laurent, actrițele Zoë Kravitz, Angela Bassett, Gwendoline Christie, și muzicienii LISA, Doja Cat, și Sam Smith.

