Reacția lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano, echipa pe care o antrenează, a câștigat campionatul în Italia. Ce a făcut prima dată după meci: „Nu voi fi ipocrit”

Cristi Chivu a câștigat cu Inter campionatul Italiei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 04.05.2026, 13:59,  de  ELLE.ro
Cristi Chivu la Inter (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Cristi Chivu își consolidează statutul în fotbalul mare și din postura de antrenor, după ce a condus Inter Milano către titlul din Serie A. Performanța este una istorică, românul devenind primul antrenor din țară care reușește să câștige campionatul Italiei, confirmând astfel ascensiunea sa rapidă pe banca tehnică.

Cristi Chivu, prima reacție după câștigarea campionatului

Succesul nu a venit întâmplător. După ce a preluat echipa la începutul sezonului 2025–2026, în doar al doilea său an ca antrenor la nivel de seniori, Chivu a reușit să ducă Inter în fruntea clasamentului și să securizeze titlul înainte de finalul competiției. Triumful a venit după victoria cu 2-0 în fața Parmei, în etapa a 35-a, aducând clubului al 21-lea titlu de campioană a Italiei.

După meci, Chivu a vorbit despre emoțiile trăite și despre reacția sa imediată din vestiar, recunoscând un gest sincer:

„Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta”, a spus Chivu pentru jurnaliști după meci.

Antrenorul român și-a lăudat jucătorii și a subliniat efortul depus pentru a depăși dezamăgirile sezonului precedent.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a declarat Chivu.

Legătura lui cu Inter este una profundă. Ca jucător, și-a încheiat cariera la Milano, unde a cucerit trofee importante, inclusiv Liga Campionilor în sezonul 2009-2010. Acum, revine în prim-plan și ca antrenor, demonstrând că succesul său în fotbal nu a fost o întâmplare.

Performanță memorabilă

Atmosfera din vestiar a fost una de sărbătoare, iar imaginile publicate de club îl surprind pe Chivu în mijlocul jucătorilor, cântând și dansând pe melodia „Made in Romania”.

Performanța sa capătă o importanță și mai mare dacă este privită în context: este primul antrenor străin care câștigă Serie A după 16 ani, de la José Mourinho, și doar al doilea din istorie care cucerește titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Armando Castellazzi.

La rândul său, căpitanul echipei, Lautaro Martinez, a vorbit despre impactul pe care Chivu l-a avut asupra grupului.

„Chivu a adus un suflu nou, entuziasm. Chiar și cu Simone (n.r. Inzaghi) am avut patru ani impresionanți, dar anul acesta poate că aveam nevoie de o schimbare de atmosferă, poate că așa a fost scris. După acea finală, antrenorul a venit și ne-a dat o energie nouă, în cadrul grupului a adus zâmbetul pe buzele tuturor, chiar și la antrenamente. Loc pe raft? Se face întotdeauna loc, când câștigi, cel mai important lucru este să vrei să continui să câștigi. Aceasta este mentalitatea mea și este mentalitatea lui Inter, sunt fericit și mândru să port acest tricou'”.

Citește și:
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala

foto: Profimedia

 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez
People
Jessica Alba a împlinit 45 de ani. Cum a sărbătorit actrița, alături de iubitul ei, Danny Ramirez
La 53 de ani, Cameron Diaz a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său. Ce nume special a ales pentru băiețel
People
La 53 de ani, Cameron Diaz a anunțat nașterea celui de-al treilea copil al său. Ce nume special a ales pentru băiețel
Ce mesaj important a transmis Cabral Ibacka pe social media. Prezentatorul TV a tras un semnal de alarmă: "Nu trebuie să fim mereu bine"
People
Ce mesaj important a transmis Cabral Ibacka pe social media. Prezentatorul TV a tras un semnal de alarmă: "Nu trebuie să fim mereu bine"
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Imagini emoționante publicate de Kate Middleton și Prințul William
People
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Imagini emoționante publicate de Kate Middleton și Prințul William
Alexandra Căpitănescu a plecat alături de echipa ei spre Viena pentru Eurovision 2026: "Emoții constructive, curaj și mult entuziasm"
People
Alexandra Căpitănescu a plecat alături de echipa ei spre Viena pentru Eurovision 2026: "Emoții constructive, curaj și mult entuziasm"
Cum a ajuns relația dintre Meghan Markle și Anna Wintour de la admirație la "ură". Ce au dezvăluit apropiații despre comportamentul Ducesei
People
Cum a ajuns relația dintre Meghan Markle și Anna Wintour de la admirație la "ură". Ce au dezvăluit apropiații despre comportamentul Ducesei
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Antena 1
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Cum arată Loreen fără breton și unghii lungi. Imaginile în care fanii cu greu o recunosc pe cântăreață
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Reuniune de senzație! Protagoniștii din „Dădaca”, din nou împreună după aproape 30 de ani. Poza care a topit inimile fanilor
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Care e mama, care e fiica? Le deosebești? „Cea mai sexy bunică din lume” are 39 de ani și a uimit internetul
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care le confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Ce performanță a stabilit dansatorul: "Este o zi extraordinară"
Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu. Ce performanță a stabilit dansatorul: "Este o zi extraordinară"
People

Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au obținut un nou titlu, la o lună de când au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool.

+ Mai multe
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
Suma fabuloasă pe care Jeff Bezos și Lauren Sánchez au dat-o pentru a deveni co-președinți onorifici ai ediției din 2026 a Met Gala
People

Există speculații inclusiv în privința faptului că Bezos ar putea să achiziționeze revista Vogue, îndeaproape asociată cu Met Gala, drept cadou pentru soția lui.

+ Mai multe
Dorian Popa și partenera lui, Andreea, imagini de la cununia religioasă. Ce rochie a purtat soția artistului
Dorian Popa și partenera lui, Andreea, imagini de la cununia religioasă. Ce rochie a purtat soția artistului
People

Dorian Popa și-a surprins fanii cu mai multe imagini de la cununia religioasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC