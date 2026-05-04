Reacția lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano, echipa pe care o antrenează, a câștigat campionatul în Italia. Ce a făcut prima dată după meci: „Nu voi fi ipocrit”

Cristi Chivu își consolidează statutul în fotbalul mare și din postura de antrenor, după ce a condus Inter Milano către titlul din Serie A. Performanța este una istorică, românul devenind primul antrenor din țară care reușește să câștige campionatul Italiei, confirmând astfel ascensiunea sa rapidă pe banca tehnică.

Cristi Chivu, prima reacție după câștigarea campionatului

Succesul nu a venit întâmplător. După ce a preluat echipa la începutul sezonului 2025–2026, în doar al doilea său an ca antrenor la nivel de seniori, Chivu a reușit să ducă Inter în fruntea clasamentului și să securizeze titlul înainte de finalul competiției. Triumful a venit după victoria cu 2-0 în fața Parmei, în etapa a 35-a, aducând clubului al 21-lea titlu de campioană a Italiei.

După meci, Chivu a vorbit despre emoțiile trăite și despre reacția sa imediată din vestiar, recunoscând un gest sincer:

„Nu voi fi ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta”, a spus Chivu pentru jurnaliști după meci.

Antrenorul român și-a lăudat jucătorii și a subliniat efortul depus pentru a depăși dezamăgirile sezonului precedent.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Am intrat în istoria lui Inter? Poate că am făcut-o chiar și înainte, am câștigat ceva. Meritul le revine acestor jucători, care au trebuit să suporte povestea de anul trecut, dezamăgirea, batjocurile celor care încearcă mereu să denigreze această echipă. Este o pagină importantă în istoria acestui mare club”, a declarat Chivu.

Legătura lui cu Inter este una profundă. Ca jucător, și-a încheiat cariera la Milano, unde a cucerit trofee importante, inclusiv Liga Campionilor în sezonul 2009-2010. Acum, revine în prim-plan și ca antrenor, demonstrând că succesul său în fotbal nu a fost o întâmplare.

Performanță memorabilă

Atmosfera din vestiar a fost una de sărbătoare, iar imaginile publicate de club îl surprind pe Chivu în mijlocul jucătorilor, cântând și dansând pe melodia „Made in Romania”.

Performanța sa capătă o importanță și mai mare dacă este privită în context: este primul antrenor străin care câștigă Serie A după 16 ani, de la José Mourinho, și doar al doilea din istorie care cucerește titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Armando Castellazzi.

La rândul său, căpitanul echipei, Lautaro Martinez, a vorbit despre impactul pe care Chivu l-a avut asupra grupului.

„Chivu a adus un suflu nou, entuziasm. Chiar și cu Simone (n.r. Inzaghi) am avut patru ani impresionanți, dar anul acesta poate că aveam nevoie de o schimbare de atmosferă, poate că așa a fost scris. După acea finală, antrenorul a venit și ne-a dat o energie nouă, în cadrul grupului a adus zâmbetul pe buzele tuturor, chiar și la antrenamente. Loc pe raft? Se face întotdeauna loc, când câștigi, cel mai important lucru este să vrei să continui să câștigi. Aceasta este mentalitatea mea și este mentalitatea lui Inter, sunt fericit și mândru să port acest tricou'”.

