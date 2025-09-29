Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu. Anastasia și Natalia calcă pe urmele celebrului lor tată

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 14 ani, și pe Natalia, în vârstă de 16 ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Anastasia & Natalia (2)
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu discret și își trăiesc povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Vedeta și antrenorul de fotbal s-au logodit în anul 2007, iar pe 6 iulie 2008 s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc la Palatul Știrbey și au fost prezenți mai bine de 500 de invitați.

Imagini rare cu fiicele cuplului Adelina & Cristi Chivu

În 2008, Adelina Chivu a decis să renunțe la cariera pe care o avea în televiziune. Printre altele, ea a fost prezentatoare de știri sportive la Antena 1 și Antena 3. Atunci, vedeta s-a mutat alături de Cristi Chivu în Milano. După stabilirea în Italia, au venit rar în România.

Adelina și Cristi Chivu au împreună două fete, pe Anastasia, în vârstă de 14 ani, și pe Natalia, în vârstă de 16 ani, pe care nu le postează foarte des pe rețelele de socializare. După 16 ani în care a stat departe de televiziune și s-a dedicat familiei, Adelina Chivu a revenit pe micile ecrane în cadrul show-ului de talente X Factor, pe care îl va prezenta alături de Mihai Morar. 

Recent, Adelina Chivu a postat mici imagini cu fiicele ei în timp ce acestea se aflau pe terenul de fotbal. Nici Cristi Chivu nu a lipsit. Anastasia și Natalia practică același sport ca tatăl lor, iar fostul căpitan al echipei naționale a fost surprins de soția lui în timp ce le privea cu mândrie pe Anastasia și Natalia.

Natalia și Anastasia au fost adversare în cadrul unui meci desfășurat pe terenul Școlii Americane din Milano, acolo unde cele două învață. Imaginile le înfățișează pe cele două într-un moment în care au un dialog chiar în timpul desfășurării jocului.

Cum este Cristi Chivu în rolul de tată

Chiar dacă este discretă când vine vorba de viața personală, Adelina Chivu a surprins recent cu declarațiile făcute despre familia ei. Vedeta a vorbit despre cum este soțul ei, Cristi Chivu, în rolul de tată.

„Este protector, cu fetele un pic prea mult, aș putea să adaug. Se dă pe brazdă din punctul ăsta de vedere. Ele au ajuns la vârsta la care vor să cunoască un băiat. El nu accepta această idee, nu exista varianta asta în mintea lui. Oricât de târziu s-ar fi întâmplat, tot ar fi fost prea devreme. Eu am avut un pic de stres când am văzut că se apropie momentul, dar a făcut față cu brio, sunt foarte mândră de el. Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea”, a mărturisit Adelina Chivu în cadrul podcast-ului „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

În continuare, Adelina Chivu a mai vorbit despre educația pe care le-o oferă celor două fiice ale sale, Anastasia și pe Natalia.

„De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile. Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție. Acum suntem best friends. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart. Cristi a fost foarte implicat, atât cât i-a permis timpul. Normal.”

În același podcast, Adelina Chivu a făcut declarații rare despre căsnicia de lungă durată pe care o are alături de Cristi Chivu. Vedeta obișnuiește să fie prezentă la toate meciurile soțului ei și să îl susțină de fiecare dată, chiar și atunci când are parte de eșecuri. 

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, pe scaune, nu la teniși, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele) bine, dacă nu, mă duc singură. Mai vina una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng. Nu știi ce ghinion e că a ratat un penalty că nu știu”, a povestit Adelina Chivu. 

Citește și:
Ce a recunoscut abia acum Vlad Gherman despre despărțirea de Cristina Ciobănașu: „De pe o zi pe alta viața mea s-a schimbat total…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Emil Rengle, adevărul despre presupusa despărțire de Alejandro Fernandez: "Dramă"
People
Emil Rengle, adevărul despre presupusa despărțire de Alejandro Fernandez: "Dramă"
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
People
Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week
Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
People
Dani Oțil a început filmările pentru Power Couple, sezonul 3. Cum arată apartamentul în care locuiește în Malta: "Anul ăsta am o super cameră, am și..."
Maia Morgenstern, declarații surprinzătoare după ce a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel: "Sunt profund fericită"
People
Maia Morgenstern, declarații surprinzătoare după ce a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel: "Sunt profund fericită"
Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck: "Sunt o altă persoană acum..."
People
Jennifer Lopez despre divorțul de Ben Affleck: "Sunt o altă persoană acum..."
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: "Am această problemă de la 15 ani, adică e genetică"
People
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Delia încă din adolescență. Artista a cerut ajutorul fanilor: "Am această problemă de la 15 ani, adică e genetică"
Libertatea
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Rețeta specială a lui David Beckham pentru gemul de prune. De ce adaugă rom în „Beckjam”
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Cine este Dilinca și cum a devenit celebră pe internet. Va participa la Power Couple 2026 alături de logodnicul ei
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Avem imaginile! Ilie Bolojan și iubita, apariție rară în public, la un eveniment din Blaj. Cum au surprinși premierul și partenera sa / FOTO
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
catine.ro
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
O perioadă dificilă se încheie pentru aceste 4 semne zodiacale până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025. Taurii muncesc din greu pentru ce își doresc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Beneficiile exercițiilor de respirație, potrivit experților în sănătate
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Cele mai sănătoase tipuri de paste. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în dieta ta
Mai multe din people
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week
Meryl Streep, apariție spectaculoasă în rolul Mirandei Priestly. Actrița a atras toate privirile la Milano Fashion Week
People

Meryl Streep a avut o apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week, fiind în rolul celebrului personaj Miranda Presley din The Devil Wears Prada.

+ Mai multe
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
People

Viviana Sposub ar fi într-o nouă relație cu un bărbat mai tânăr decât ea și cunoscut pe Internet.

+ Mai multe
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Ce mesaj i-a transmis public Nadia Comăneci
Simona Halep a împlinit 34 de ani. Ce mesaj i-a transmis public Nadia Comăneci
People

Nadia Comăneci a surprins-o pe Simona Halep cu o urare emoționantă de ziua ei de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC