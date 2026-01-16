Elena Vîșcu, detalii despre pensia alimentară pe care CRBL trebuie să i-o plătească fiicei lor: „Sunt momente când mai uităm”

La ceva timp după separarea de CRBL, Elena Vîșcu a ales să vorbească deschis despre realitatea de zi cu zi, despre relația actuală cu fostul soț și despre responsabilitățile pe care le implică educația fiicei lor.

Elena Vîșcu, despre pensia alimentară

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, de pe YouTube, aceasta a făcut declarații oneste despre comunicarea cu artistul, despre pensia alimentară și despre provocările pe care le întâmpină ca mamă a unui adolescent.

Printre temele delicate atinse s-a numărat și contribuția financiară pentru copil. Elena Vîșcu a confirmat că există o înțelegere între ea și CRBL, însă a admis că apar și situații mai puțin ideale. Fosta soție a artistului a explicat că uneori pot exista întârzieri sau scăpări, dar a subliniat că nu își dorește tensiuni și conflicte inutile.

„Sunt momente și momente. Sunt momente când mai întârziem, sunt momente când mai uităm. (…) Ne controlăm, suntem oameni adulți, avem discernământ zic eu, unii mai mult, alții mai puțin”, a spus ea.

Elena Vîșcu a ținut să clarifice și o percepție frecvent greșită, insistând asupra faptului că pensia alimentară este destinată copilului, nu părintelui. Ea a vorbit despre costurile reale ale creșterii unui adolescent, care nu se rezumă doar la școală, ci presupun cheltuieli constante pentru hrană, haine și activități.

„Da, pentru că nu se văd anumite lucruri. Pentru că mulți au senzația că acea pensie alimentară revine mamei. Nu este așa, e pentru copil. Nu este doar școala, sunt foarte multe cheltuieli, adică îmbrăcat, încălțat, mâncat, activități și lista continuă. Norocul meu sunt părinții”, a explicat Elena Vîșcu.

În același context, aceasta a recunoscut că sprijinul familiei sale joacă un rol esențial în viața de zi cu zi și că ajutorul părinților o face să poată munci și să îi ofere fiicei sale stabilitatea de care are nevoie.

„Altfel nu cred că aș putea munci cum muncesc eu ca să pot să fac mai multe lucruri.”

Elena Vîșcu, despre motivul pentru care Alessia nu a cunoscut-o pe partenera lui CRBL

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a oferit recent detalii despre perioada care a urmat divorțului și despre cum a influențat noua relație a artistului dinamica familiei. Separarea, anunțată cu ceva timp în urmă, a surprins publicul prin aparenta sa naturalețe, însă rapiditatea cu care CRBL și-a refăcut viața sentimentală a ridicat semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește impactul asupra fiicei lor, Alessia.

Elena Vîșcu a explicat că, deși divorțul a fost amiabil, a ales să protejeze stabilitatea emoțională a fiicei, acordând prioritate bunăstării ei, chiar dacă asta însemna să limiteze contactul Alessiei cu noua parteneră a tatălui.

„Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena, într-un interviu pentru Viața fără filtru.

