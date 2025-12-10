Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: „E un nou capitol”

În urmă cu un an și jumătate, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

Elena Vîșcu, primele declarații despre noul partener

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Coregrafa a dezvăluit într-un interviu acordat recent că acum are un nou partener și este foarte fericită, dar momentan vrea să îl țină departe de ochii lumii.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de ‘doliu’, e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a spus Elena Vișcu, pentru Spynews.ro.

Pentru că relația este încă la început, Elena a mărturisit că nu este vorba despre iubire, acesta fiind un sentiment care apare după mai mult timp.

„Este cineva prezent în viața mea. Elena este fericită. Cuvântul ‘iubește’ e prea mult, nu aș vrea să spun că gata, nuntă, dar Elena este fericită. E un nou capitol în viața ei. Asta cu ‘iubește’ e un cuvânt mult prea puternic, nu sunt doar vorbe, trebuie să văd și fapte, dar asta e în timp”, a mai zis aceasta pentru sursa citată.

La cine stă Elena când vine în București

La doar câteva luni după separare, Elena Vîșcu a dezvăluit că ea și fiica lor, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, însă călătoriile în România fac parte din rutina lor. În vara aceasta, de exemplu, fosta soție a lui CRBL și Alesia au vizitat mai multe locuri din țară, printre care Delta Dunării și Orheiul Vechi.

De asemenea, Elena a povestit că face des naveta Chișinău-București, fiind ocupată cu proiecte atât la noi, cât și acasă. Cu toate acestea, se bucură de sprijinul celor apropiați.

„Eu am proiecte aici, am proiecte acolo. Am o echipă extraordinară cu care lucrez. Dacă am proiect în România, vin aici. Dacă am ceva în Chișinău, plec acolo. Mi-e foarte bine așa. Sunt doar 450 de kilometri. Merg cu mașina, pentru că fără mașină în București nu poți. În momentul de față, nici în Chișinău nu mai poți fără mașină dacă vrei să rezolvi cât mai multe lucruri. Adică dacă vrei să te duci și să stai într-un loc, fără mașină e ok. Dar dacă vrei să muncești, îți trebuie mașină peste tot”, a explicat Elena Vîșcu pentru Libertatea.

Cât timp se află la Chișinău, Elena locuiește în casa părinților ei, însă atunci când vine în România, fosta soție a lui CRBL se cazează la prietenele sale, care sunt bucuroase să o primească cât mai mult timp.

„În București, când vin, am prietene și se bat să stau la ele: „Acum vii la mine!”, „La mine de ce n-ai venit?” Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat niște oameni lângă mine, prieteni, și sunt recunoscătoare. Și eu cred că oamenii sunt buni, sunt geniali, doar că…”, a adăugat Elena.

Foto: Arhiva ELLE

