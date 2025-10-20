Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „Simt că nu e momentul, vreau să…”

De mai bine de un an și jumătate, CRBL trăiește o poveste de dragoste discretă, dar profundă, alături de Olga Guțanu. Cuplul a trecut prin momente dificile la începutul relației, în special din cauza presiunii publice care a venit odată cu expunerea lor. Deși sentimentele dintre ei au fost puternice încă de la început, lipsa intimității și atenția constantă a celor din jur au pus la încercare legătura lor.

Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL

Olga Guțanu și CRBL au fost invitați în podcast-ul lui Bursucu și au vorbit deschis despre relația lor și planurile de viitor. Tânăra în vârstă de 24 de ani a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă și să aibă un copil cu partenerul ei de viață.

„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă. Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a declarat Olga Guțanu, în podcastul lui Bursucu.

Cei doi au fost întrebați și care ar fi motivul care ar putea conduce la o eventuală despărțire.

„Dacă aș simți că nu mai e chimie între noi sau nu mai e nimic, ne-am despărți. Nu s-ar ajunge la momentul ăla în care să mă ceară și eu să spun „Nu””, a mai spus ea.

CRBL și Olga Guțanu, detalii despre relația lor

CRBL și Olga Guțanu au vorbit deschis, pentru prima dată la televizor, despre începuturile relației lor și despre cum au reușit să depășească toate obstacolele. Artistul a rememorat perioada grea în care nu puteau să se afișeze împreună și erau nevoiți să-și trăiască iubirea în umbră.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut să ne afișăm, nu am putut să ieșim. Nu am putut să stăm de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe ‘prieteni style’, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi. Oamenii au preluat anumite informații nedeclarate de mine sau de oamenii din jur. A ieșit ceva rău și s-au scris multe lucruri false. Nu știu câte persoane în locul Olgăi ar fi rezistat în locul ei”, a povestit CRBL în cadrul emisiunii „Cu ochii pe insulă.”

Olga Guțanu a vorbit și ea despre cum a reușit să facă față valului de judecăți și comentarii negative, menționând că sprijinul necondiționat al lui CRBL a fost esențial pentru echilibrul ei emoțional.

„Au fost momente de presiune venite din afară, tot hate-ul ăsta, dar nu mi-a venit niciun gând să cedez și să plec. Am avut susținere și ne spunem tot, de bine, de rău. Ne susținem unul pe altul”, a mărturisit Olga Guțanu, într-un moment de sinceritate rară.

Ce părere are mama ei

Tânăra a explicat și cum a primit familia sa vestea relației cu celebrul artist. Fără sprijinul tatălui, care a decedat în urmă cu ceva timp, Olga a fost nevoită să gestioneze singură reacțiile din partea mamei sale. Inițial, mama ei nu a privit cu ochi buni relația, sfătuindu-și fiica să reflecteze mai bine asupra alegerii făcute.

„E și aici un subiect delicat. Tatăl este decedat și eu sunt doar cu mama. Pentru mama a fost un șoc imens, și acum încearcă să accepte situația. Relația este bună între noi, dar a perceput-o greu. I-a fost greu. M-a sfătuit ca o mamă, mi-a zis că nu e bine, că poate mă mai gândesc”, a adăugat Olga.

