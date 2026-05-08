Cleopatra Stratan, confesiuni sincere despre provocările de la începutul relației cu Edward Sanda: „Ne-a prins foarte bine”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din muzica românească. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste începută încă din adolescența artistei, iar relația lor a evoluat rapid spre un mariaj despre care ambii au vorbit mereu cu multă sinceritate.

Cleopatra Stratan, despre începutul relației

Recent, invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Cleopatra Stratan a rememorat perioada complicată de la începutul relației lor, atunci când pandemia i-a obligat să stea separați luni întregi. Artista a mărturisit că, deși distanța a fost dificilă, acea perioadă i-a ajutat enorm să se cunoască în profunzime.

Relația lor abia începuse în momentul în care a fost instaurat lockdown-ul. Cleopatra se afla la Chișinău, iar Edward Sanda era în București, astfel că singura lor variantă de comunicare a rămas telefonul și apelurile video.

„Am avut o perioadă de relație la distanță în pandemie. Ne-a prins foarte bine, pentru că eram la începutul relației și, la început, ai tendința să sari peste niște etape. Pandemia a venit fix când trebuia, pentru că nici noi măcar nu aveam o lună împreună când s-a instaurat lockdown-ul. Pe mine m-a prins la Chișinău, pe el la București. Și ce puteam să facem toată ziua decât să stăm pe FaceTime și să vorbim într-una.”, a spus Cleopatra Stratan.

Artista spune că acele luni petrecute la distanță au fost esențiale pentru consolidarea relației lor. Fără întâlniri și fără rutina unei relații obișnuite, cei doi au ajuns să vorbească despre absolut orice, de la copilărie și familie până la cele mai intime temeri și experiențe personale.

„Până ne-am revăzut fizic, noi știam totul unul despre celălalt. Ne-am povestit viețile, experiențele, cum a fost la școală, cum a fost acolo, ce ni s-a întâmplat în diferite perioade ale vieții, absolut tot. Secrete, lucruri pe care nu le-am mai spus nimănui.”, a mai spus ea.

Cleopatra Stratan a explicat că acea perioadă le-a oferit timpul necesar pentru a construi o conexiune autentică și matură, înainte ca relația să avanseze.

„Ne-am dat timp să vorbim, să discutăm, să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce ne place și ce nu ne place, astfel încât atunci când urma să ne vedem fizic, să fim ok. Oricum aveam nevoie să continuăm să ne cunoaștem și pe parcurs. Și am zis, dacă nici acesta nu e cel mai bun moment, atunci când?”, a povestit artista.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, confesiuni despre viața de cuplu

Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit despre relația lor, dar și despre momentele de cumpănă prin care au trecut.

„Cred că singurul moment de cumpănă a fost distanța prin care am trecut în pandemie, chiar la începutul relației. Doar că nu am văzut-o ca pe un obstacol, am văzut-o ca pe o lecție și am zis, OK, avem de trecut prin asta, ce putem să facem este să fim la fel, să rezistăm, pentru că o putem face împreună”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au numărat printre cuplurile remarcate la ELLE Style Awards 2025, unde au atras atenția atât prin eleganță, cât și prin sinceritatea cu care au vorbit despre planurile lor și despre experiența intensă trăită la America Express. Cei doi artiști, care au participat în 2023 la reality show, au confirmat pentru ELLE România că nu intenționează să mai accepte provocări de acest gen în viitor.

Cuplul a povestit deschis că participarea la America Express, deși valoroasă ca experiență, a fost mult prea solicitantă pentru a-și dori să o repete. În cadrul competiției, Cleopatra și Edward au rezistat trei săptămâni, însă au fost prima echipă eliminată după ce au ajuns pe ultimul loc în Cursa pentru ultima șansă. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost remunerați cu aproximativ 1.500 de euro de persoană pentru fiecare săptămână, totalizând 9.000 de euro împreună până în momentul eliminării.

Având în vedere intensitatea experienței, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au declarat pentru ELLE România că nu își mai doresc să revină într-un reality show:

Cleopatra Stratan: „Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru noi.” Edward Sanda: „Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem.”

La ELLE Style Awards, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit și despre planurile lor pentru 2026, concentrându-se pe carieră, creație și proiecte care îi reprezintă cu adevărat. Cuplul a lăsat reality show-urile în urmă și se concentrează pe ceea ce știu să facă cel mai bine: muzică, echilibru și evoluție artistică. Ba mai mult, artista a anunțat pentru anul următor o colaborare emoționantă cu tatăl ei, Pavel Stratan.

„Urmează să lansez un album cu tatăl meu, full, și preconizez lansarea la începutul anului”, ne-a mai spus Cleopatra Stratan.

Foto: Instagram

