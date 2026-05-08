Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami

Anastasia Soare, fondatoarea celebrului brand Anastasia Beverly Hills și una dintre cele mai influente figuri din industria beauty internațională, a fost prezentă la Miami Grand Prix, una dintre cele mai urmărite curse din calendarul Formula 1. Românca a atras atenția după ce a fost surprinsă în tribune alături de Lionel Messi și soția acestuia, Antonela Roccuzzo.

Stabilită în Statele Unite încă din anii ’90, Anastasia Soare și-a construit un adevărat imperiu în industria cosmeticelor și este considerată una dintre cele mai de succes românce din America. De-a lungul timpului, antreprenoarea a devenit o prezență constantă la evenimente exclusiviste și în cercurile celor mai mari celebrități internaționale.

Apariția sa la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami a fost intens comentată online, mai ales datorită imaginilor în care apare împreună cu Lionel Messi și Antonela Roccuzzo. Prezența româncei în compania unuia dintre cei mai cunoscuți sportivi ai lumii confirmă încă o dată influența pe care Anastasia Soare o are dincolo de lumea beauty.

Pentru antreprenoare, experiența de la Formula 1 a avut însă și o puternică încărcătură personală. Anastasia Soare a povestit că întreaga atmosferă de la cursă i-a readus în minte copilăria petrecută în Constanța și amintirile legate de tatăl ei și de pasiunea acestuia pentru fotbal.

„Crescând în Constanța, tatăl meu era un fan înfocat al echipe FC Farul Constanța. Până la vârsta de 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să petrec duminicile cu el pe stadion, urmărind meciurile împreună. Dacă echipa lui câștiga, plecam de pe stadion sărbătorind alături de ceilalți fani pasionați. Dar dacă pierdeau, trebuia să așteptăm până când aproape toată lumea pleca, astfel fanii îl tachinau la nesfârșit pe tatăl meu pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt cu adevărat la nivelul următor”, a povestit Anastasia Soare.

Aceasta și-a amintit și de perioada în care juca fotbal în copilărie, alături de băieții din cartier, experiență care a făcut-o să îndrăgească și mai mult sportul.

„După școală, jucam fotbal cu băieții din cartierul meu. Îmi plăcea jocul, știam toate trucurile, iar faptul că eram gimnastă m-a făcut rapidă, flexibilă și competitivă. Lionel Mesi este pur și simplu cel mai mare jucător din toate timpurile. Este maestru în meseria sa.”

Antreprenoarea a dezvăluit că întâlnirea cu Lionel Messi a fost una specială și pentru familia ei din România, mare fană a fotbalistului argentinian.

„Mi-a semnat un tricou și am făcut atât de multe fotografii nu doar pentru mine, ci mai ales pentru verii și nepoții mei din România, care sunt mari fani. F1 a devenit de neuitat din atât de multe motive, dar acest moment m-a adus înapoi în acele duminici din copilărie cu tatăl meu pe stadion”, a mai spus Anastasia Soare.

Legătura dintre Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo

Prezența Anastasiei Soare alături de Lionel Messi și Antonela Roccuzzo nu este deloc întâmplătoare. În urmă cu doar câteva luni, soția fotbalistului a devenit imaginea oficială a brandului Anastasia Beverly Hills. La momentul anunțului, Anastasia Soare a vorbit cu admirație despre Antonela Roccuzzo și despre motivele pentru care a ales-o drept ambasador al brandului său.

„Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține. Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie”, declara Anastasia Soare la acel moment.

