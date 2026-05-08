Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami

Anastasia Soare s-a bucurat de cursa de Formula 1 de la Miami alături de Lionel Messi și Antonela.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Anca Stratulat
Anastasia Soare, alături de Lionel Messi și partenera lui, Antonela Roccuzzo, la Formula 1 Miami

Anastasia Soare, fondatoarea celebrului brand Anastasia Beverly Hills și una dintre cele mai influente figuri din industria beauty internațională, a fost prezentă la Miami Grand Prix, una dintre cele mai urmărite curse din calendarul Formula 1. Românca a atras atenția după ce a fost surprinsă în tribune alături de Lionel Messi și soția acestuia, Antonela Roccuzzo.

Anastasia Soare, alături de Lionel Messi la Formula 1 Miami Grand Prix

Stabilită în Statele Unite încă din anii ’90, Anastasia Soare și-a construit un adevărat imperiu în industria cosmeticelor și este considerată una dintre cele mai de succes românce din America. De-a lungul timpului, antreprenoarea a devenit o prezență constantă la evenimente exclusiviste și în cercurile celor mai mari celebrități internaționale.

Apariția sa la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami a fost intens comentată online, mai ales datorită imaginilor în care apare împreună cu Lionel Messi și Antonela Roccuzzo. Prezența româncei în compania unuia dintre cei mai cunoscuți sportivi ai lumii confirmă încă o dată influența pe care Anastasia Soare o are dincolo de lumea beauty.

Pentru antreprenoare, experiența de la Formula 1 a avut însă și o puternică încărcătură personală. Anastasia Soare a povestit că întreaga atmosferă de la cursă i-a readus în minte copilăria petrecută în Constanța și amintirile legate de tatăl ei și de pasiunea acestuia pentru fotbal.

„Crescând în Constanța, tatăl meu era un fan înfocat al echipe FC Farul Constanța. Până la vârsta de 6 ani, una dintre cele mai mari bucurii ale mele era să petrec duminicile cu el pe stadion, urmărind meciurile împreună. Dacă echipa lui câștiga, plecam de pe stadion sărbătorind alături de ceilalți fani pasionați. Dar dacă pierdeau, trebuia să așteptăm până când aproape toată lumea pleca, astfel fanii îl tachinau la nesfârșit pe tatăl meu pentru înfrângere. Fanii fotbalului sunt cu adevărat la nivelul următor”, a povestit Anastasia Soare.

Aceasta și-a amintit și de perioada în care juca fotbal în copilărie, alături de băieții din cartier, experiență care a făcut-o să îndrăgească și mai mult sportul.

„După școală, jucam fotbal cu băieții din cartierul meu. Îmi plăcea jocul, știam toate trucurile, iar faptul că eram gimnastă m-a făcut rapidă, flexibilă și competitivă. Lionel Mesi este pur și simplu cel mai mare jucător din toate timpurile. Este maestru în meseria sa.”

Antreprenoarea a dezvăluit că întâlnirea cu Lionel Messi a fost una specială și pentru familia ei din România, mare fană a fotbalistului argentinian.

„Mi-a semnat un tricou și am făcut atât de multe fotografii nu doar pentru mine, ci mai ales pentru verii și nepoții mei din România, care sunt mari fani. F1 a devenit de neuitat din atât de multe motive, dar acest moment m-a adus înapoi în acele duminici din copilărie cu tatăl meu pe stadion”, a mai spus Anastasia Soare.

Legătura dintre Anastasia Soare și Antonela Roccuzzo

Prezența Anastasiei Soare alături de Lionel Messi și Antonela Roccuzzo nu este deloc întâmplătoare. În urmă cu doar câteva luni, soția fotbalistului a devenit imaginea oficială a brandului Anastasia Beverly Hills. La momentul anunțului, Anastasia Soare a vorbit cu admirație despre Antonela Roccuzzo și despre motivele pentru care a ales-o drept ambasador al brandului său.

„Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține. Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie”, declara Anastasia Soare la acel moment.

Citește și:
Kris Jenner, reacționează după ce s-a spus că este „furioasă” din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari care „nu a ținut”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum

Recomandari
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
People
Kanye West și Bianca Censori uimesc cu o apariție complet diferită față de cum ne-au obișnuit. Cum au fost văzuți alături de North West, fiica rapperului
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
People
Daciana Sârbu, adevărul despre relația cu Victor Ponta după separare: "Am gestionat-o ca părinții responsabili"
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
People
Andrei Aradits, declarații sincere despre viața lui amoroasă după divorț. Ce a dezvăluit actorul: "Sunt foarte bine"
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
People
Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: "Viața îți afectează performanța"
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
People
Hugh Jackman, decizie importantă în procesul de separare de fosta sa soție, Deborra-Lee Furness
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
People
Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: "Regele inimii mele"
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Unica.ro
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani
People

Sharon Stone demonstrează, încă o dată, că vârsta este doar un număr.

+ Mai multe
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
People

Andreea Marin a transmis un mesaj puternic despre naturalețe și frumusețea femeilor.

+ Mai multe
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
Barron Trump, în mijlocul unei noi teorii a conspirației. Ce ipoteze au apărut în mediul online despre fiul lui Donald Trump
People

Un roman publicat în 1893 a alimentat o teorie virală potrivit căreia Barron Trump, fiul cel mic al președintelui Donald Trump, ar fi un călător în timp.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC