Lora, declarație publică de dragoste pentru soțul ei. Ce a transmis artista pentru Ionuț Ghenu: „Regele inimii mele”

Lora a transmis un mesaj plin de dragoste și emoție pentru soțul ei, Ionuț Ghenu.

Lora, declarație publică pentru soțul ei

Lora i-a făcut soțului ei, Ionuț Ghenu, o declarație superbă de dragoste pe rețelele de socializare cu ocazia zilei lui de naștere.

„La mulți ani, regele inimii mele! Să ai mai multe zile senine și mai puține furtuni. Să-ți fie sufletul ușor și gândurile pozitive. Te iubesc!”, a scris Lora pe Instagram.

Lora, dezvăluiri sincere despre căsnicia cu Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Lora susține că nu s-a schimbat foarte mult dinamica dintre ea și Ionuț Ghenu după ce s-au căsătorit, pentru că amândoi formau o echipă solidă, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, de dinainte.

„Sincer, foaia semnată nu a schimbat foarte mult dinamica dintre noi, pentru că noi eram deja o echipă de foarte mulți ani. Căsătoria a fost mai degrabă o confirmare oficială a unui drum pe care îl parcurgeam deja împreună. Cred că relația noastră se bazează pe respect, multă comunicare și, foarte important, pe umor. Sunt o femeie cu destule traume care câteodată își fac prezența, iar fără umor, fără răbdarea, empatia și înțelegerea soțului, relația asta nu m-ar fi ajutat să cresc ca femeie. Am învățat multe unul de la altul din dorința de a evolua ca oameni și de a păstra iubirea într-o formă cât mai frumoasă”, a spus Lora pentru VIVA!

Lora și Ionuț Ghenu au câteva reguli în relația lor care îi ajută să gestioneze tensiunile și potențiale conflicte.

„Cred că regula noastră principală este să nu lăsăm orgoliul să câștige. Comunicarea este esențială. Chiar și atunci când suntem supărați, încercăm să nu lăsăm lucrurile nerezolvate prea mult timp. Fiecare relație are dinamica ei și nu există aceleași reguli pentru toți, dar există puncte comune. Comunicarea și empatia sunt două dintre ele.”

Lora a enumerat o parte dintre avantajele și dezavantajele faptului că lucrează împreună cu soțul ei, Ionuț Ghenu.

„Faptul că lucrăm împreună are avantaje și dezavantaje, într-adevăr. Avantajul este că ne înțelegem foarte bine ritmul și presiunile. Dezavantajul este că uneori trebuie să ne amintim să ne oprim din „modul de lucru” și să fim pur și simplu soț și soție. Bineînțeles că nu reușim mereu, bineînțeles că ajung cu „colegul” antipatic acasă și viceversa, bineînțeles că avem momente în care oboseala combinată cu foamea și drumurile lungi ne fac să ne uităm promisiunile.”

