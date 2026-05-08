Rareș Cojoc a apelat la terapie după divorțul de Andreea Popescu: „Viața îți afectează performanța”

Rareș Cojoc a vorbit deschis, pentru prima dată, despre divorțul de Andreea Popescu și despre perioada dificilă prin care a trecut după separare. Într-un interviu acordat recent, campionul la dans sportiv a mărturisit că a avut nevoie inclusiv de ajutor specializat pentru a reuși să gestioneze emoțional schimbările din viața sa personală.

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația. Dansatorul recunoaște însă că perioada de după divorț l-a afectat profund și că încearcă în continuare să își găsească echilibrul.

În tot acest proces, unul dintre oamenii care i-au fost aproape a fost partenera sa de dans, Andreea Matei, alături de care formează o echipă de mai bine de un deceniu. Cei doi au construit în timp o relație profesională extrem de puternică, iar conexiunea dintre ei a fost remarcată deseori inclusiv de public.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni mondiali la dans sportiv, iar dansatorul spune că succesul lor a venit și din faptul că au învățat să funcționeze perfect împreună, aproape instinctiv. De-a lungul timpului, în jurul relației lor au existat numeroase speculații, însă cei doi au rămas concentrați pe carieră și pe performanță. Andreea Matei a vorbit chiar despre puterea lui Rareș Cojoc și despre felul în care acesta a gestionat perioada dificilă din viața personală.

Întrebat dacă simte că are lucruri să își reproșeze în legătură cu fosta căsnicie, dansatorul a recunoscut că responsabilitatea într-un divorț nu aparține niciodată unei singure persoane.

„Da, cred că am reușit. Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. În acest punct nu se ajunge doar din cauza unui partner, e o culpă comună. Traversez o perioadă de tranziție și deocamdată trebuie să gestionez multe aspecte din viața mea”, a spus Rareș Cojoc pentru Cancan.

De asemenea, Rareș Cojoc a spus sincer că a apelat la ajutorul unui terapeut pentru a depăși această perioadă.

„Sigur că da. Avem la dans pe cineva cu care lucrăm și l-am abordat și pentru această problemă prin care am trecut, pentru că e viața mea și viața îți afectează performanța. Trebuie să lucrez mult la mine.”

Dansatorul a explicat că în această perioadă încearcă să se concentreze pe familie, pe copii și pe lucrurile care îi pot aduce liniște și stabilitate.

„Îmi doresc să fiu un tată dedicat, prezent în viața copiilor mei, probabil voi dansa. Îmi doresc multă liniște și echilibru”, a mai spus acesta.

Rareș Cojoc continuă să își construiască palmaresul, iar alături de Andreea Matei a bifat recent două rezultate importante: victoria de la Grand Șlam-ul de la Blackpool și câștigarea Campionatului European desfășurat în Palma de Mallorca, un trofeu mult dorit de amândoi.

După aceste reușite, Andreea Popescu a spus că a luat legătura cu fostul soț pentru a-l felicita și a subliniat că îi apreciază efortul depus de-a lungul anilor în dansul de performanță.

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum ştiam că o să ia locul întâi. L-am sunat și eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor. Copiii au fost la mine și le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiției. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta muncește de 30 de ani”, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars. „Închidem ușa și uităm tot, normal că eu îl susțin în continuare și ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume și normal că… e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un așa tată. Aici.. jos pălăria!”

foto: Arhiva ELLE

