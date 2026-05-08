Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 11-17 mai 2026

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 11-17 mai 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 mai 2026

Astrele nu sunt atât de agitate ca în zilele trecute, dar este posibil să resimți destul de multă tensiune energetică în jurul tău. Conectează-te la propriul corp pentru a fi bine cu tine! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 11-17 mai 2026

Atunci când nu este momentul oportun, evită să mai spui ceea ce gândești. De multe ori, o atitudine diplomată te poate face mai înțeleasă de cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 11-17 mai 2026

Te retragi cu inima deschisă din acele relații în care simți că nu contezi sau nu ești văzută așa cum ai nevoie. Și nu faci asta cu reproș sau furie sau condusă fiind de o emoție negativă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 11-17 mai 2026

Acțiunile din ultima perioadă arată clar că ai început să te iubești cu adevărat! Indiferent de cât de mult disconfort resimți, este indicat să acorzi atenția cuvenită celor care încearcă să te ajute în plan profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 11-17 mai 2026

De multe ori, a face parte dintr-o echipă ne ajută să ne dezvoltăm abilități de care nu eram conștienți. Pentru tine este esențial să te alături celor din jur deoarece a aparține unui anturaj este prima ta nevoie socială. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 11-17 mai 2026

Modul armonios în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. Conexiunea dintre voi este cea care primează atunci când este nevoie să luați decizii pentru binele familiei. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 11-17 mai 2026

Situația de la birou pare a fi de necontrolat. Îți este dificil să iei o decizie în acest sens, dar cu siguranță va fi nevoie să ai o atitudine diferită față de ceea ce se întâmplă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 11-17 mai 2026

O relație de prietenie are nevoie de un imbold pentru a reuși ca tu și persoana în cauză să vă simțiți la fel de apropiate ca altădată. În acest punct însă este important să înțelegi dacă tu îți dorești asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 11-17 mai 2026

Atunci când este necesar, adresează întrebările pe care le ai în minte pentru a fi sigură de realitatea de care te înconjori. A te lăsa condusă de prejudecăți nu este o alegere corectă nici pentru sine, nici pentru cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 11-17 mai 2026

În jurul tău sunt multe oportunități, însă te simți restricționată în acțiuni deoarece îți lipsește timpul. Îți este tot mai dificil să te organizezi pentru a face ceea ce îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 11-17 mai 2026

La începutul săptămânii vei fi nevoită să iei decizii care vor avea un efect de durată asupra armoniei de care ai parte în prezent. Vei fi radical de onestă cu cei din jur, iar această deschidere pare că îi sperie pe mulți dintre interlocutorii tăi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 11-17 mai 2026

Nu îți este frică de modul în care se pot derula lucrurile, ci mai degrabă de incapacitatea de a integra tot ceea ce apare în viața ta din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro