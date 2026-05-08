Filme și seriale de neratat în luna mai 2026 pe SkyShowtime

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna mai 2026.

Dutton Ranch (Ferma Dutton) – Sezonul 1

Dutton Ranch (Ferma Dutton), căminul lui Beth Dutton și al lui Rip Wheeler, simbolizează liniștea pe care au căutat-o, pentru care au luptat și pentru care aproape și-au pierdut viața, ajungând să prețuiască fiecare colț din cei 7.000 de acri ai fermei. În fața vremurilor dificile și a competiției acerbe, Beth și Rip fac tot ce este necesar pentru a supraviețui, în timp ce se asigură că îl susțin pe Carter să devină omul care trebuie să fie.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 22 mai, iar restul apar săptămânal.

Prisoner – Sezonul 1

Amber Todd (Izuka Hoyle), o tânără cu principii ferme, ofițer de penitenciar, primește misiunea de a-l escorta pe Tibor (Tahar Rahim) — un prizonier periculos, imprevizibil și extrem de important — la tribunal, unde trebuie să depună mărturie împotriva organizației Pegasus, un sindicat criminal de elită, foarte puternic. Când convoiul de transport este prins într-o ambuscadă brutală, Amber și Tibor sunt nevoiți să fugă și să colaboreze pentru a ajunge la destinație în viață și la timp. Pe parcursul călătoriei, relația dintre ei se complică, iar miza devine din ce în ce mai mare, pe măsură ce organizația criminală face tot posibilul să le dea de urmă. Amber nu poate avea încredere în nimeni — cu atât mai puțin în ucigașul de care este încătușată. Pe măsură ce tot ce prețuiește atârnă de un fir, trebuie să se confrunte cu o întrebare imposibilă: ce limite morale este dispusă să depășească?

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 7 mai, iar restul apar săptămânal.

Omul care aleargă

Într-o societate a viitorului apropiat, The Running Man este cel mai urmărit show TV — o competiție mortală în care participanții, numiți „Runners”, trebuie să supraviețuiască 30 de zile în timp ce sunt vânați de asasini profesioniști. Fiecare mișcare este transmisă în direct unui public avid de spectacol, iar fiecare zi aduce o recompensă în bani tot mai mare. Disperat să-și salveze fiica bolnavă, Ben Richards (Glen Powell), un muncitor obișnuit, este convins de producătorul carismatic, dar lipsit de scrupule, Dan Killian (Josh Brolin), să intre în joc ca ultimă soluție. Însă sfidarea, instinctele și determinarea lui îl transformă rapid într-un favorit neașteptat al publicului — și într-o amenințare pentru întregul sistem. Pe măsură ce audiențele explodează, la fel crește și pericolul, iar Ben trebuie să înfrunte nu doar Vânătorii, ci și o națiune întreagă dependentă de a-i urmări decăderea.

Disponibil pentru vizionare din 3 mai.

Telefonul Negru 2

Auzi din nou sunetul înfiorător al telefonului negru în continuarea fenomenului horror de la regizorul Scott Derrickson. Bazat pe o povestire de Joe Hill și produs de maestrul terorii Blumhouse, acest capitol te poartă din nou prin coșmarul tulburător, odată cu revenirea distribuției din care fac parte Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies și Miguel Mora.

Disponibil pentru vizionare din 16 mai.

Eddington

În mai 2020, o confruntare între șeriful unui orășel (Joaquin Phoenix, câștigător al Premiului Oscar și de două ori laureat al Globului de Aur) și primar (Pedro Pascal) declanșează un conflict exploziv, în care vecinii se întorc unii împotriva altora, în Eddington, New Mexico. Regizat de Ari Aster, filmul îi are în distribuție pe Emma Stone, Austin Butler și Luke Grimes (Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone)).

Disponibil pentru vizionare din 18 mai.

Regele

Jordan Peele prezintă o incursiune tulburătoare în latura întunecată a dorinței de a atinge excelența cu orice preț. Atacat de un fan scăpat de sub control, fundașul Cameron Cade primește o șansă neașteptată atunci când idolul său, Isaiah White, se oferă să-l antreneze. Însă, pe măsură ce carisma lui Isaiah capătă accente sinistre, Cam este atras într-un vârtej tot mai tulburător, care ar putea să-l coste mai mult decât și-a imaginat.

Disponibil pentru vizionare din 19 mai.

Gabby’s Dollhouse: The Movie

Pornește alături de Gabby și bunica Gigi într-o călătorie plină de fantezie spre Cat Francisco, un tărâm al minunilor. Când căsuța de păpuși atât de dragă lui Gabby ajunge în posesia Verei, o excentrică iubitoare de pisici, fetița pornește într-o aventură curajoasă pentru a-și reuni pisicile Gabby și a salva căsuța de păpuși. Filmul promite o experiență cu adevărat „miau-nunată”! Din distribuție fac parte Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig și Gloria Estefan.

Disponibil pentru vizionare din 23 mai.

Downton Abbey: Final glorios

Revenirea cinematografică a fenomenului global urmărește familia Crawley și personalul acesteia în anii 1930. Când Mary ajunge în centrul unui scandal public, iar familia se confruntă cu dificultăți financiare, întreaga casă se vede amenințată de rușinea socială. Familia Crawley trebuie să accepte schimbarea, în timp ce personalul se pregătește pentru un nou început, iar noua generație este gata să conducă Downton Abbey spre viitor.

Disponibil pentru vizionare din 25 mai.

Death of a Unicorn

Actorii renumiți Paul Rudd și Jenna Ortega dau viață unui duo tată-fiică, Ridley și Elliot, care lovesc un unicorn cu mașina și îl duc la un refugiu izolat deținut de un CEO extrem de bogat din domeniul farmaceutic. Curând, oamenii de știință descoperă că trupul, sângele și, mai ales, cornul său au proprietăți vindecătoare supranaturale, pe care CEO-ul vrea să le exploateze. Însă, cu cât cercetările lor avansează, ies la iveală consecințele mortale ale acțiunilor lor.

Disponibil pentru vizionare din 28 mai.

Tim Rex în spațiu – sezonul 2A

Tim Rex în spațiu urmărește un Tyrannosaurus Rex (T-Rex) pe nume Tim, alături de fratele său mai mare, Tommy, sora mai mică, Tia, și de cel mai bun prieten, triceratopsul Kai. Împreună, aceștia pornesc în aventuri pentru copii, rezolvate cu soluții de mărimea unui dinozaur, în spațiu. Tim și familia sa trăiesc într-o lume unică, formată dintr-un grup de asteroizi care alcătuiesc orașul Rumbleton. Acest mediu intergalactic reflectă un cartier suburban tipic secolului XXI, în care fiecare asteroid găzduiește locuințe, cafenele, magazine, parcuri și chiar o plajă. Toți asteroizii sunt conectați printr-o rețea de tobogane, tiroliene și trambuline, dar se poate ajunge la ei la fel de ușor și printr-o scurtă călătorie cu racheta.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 2 mai.

SpongeBob Pantaloni Pătraţi – Sezonul 16B

Pentru cel mai iubit burete de mare, SpongeBob, cel mai bun prieten al său, Patrick, și ceilalți locuitori ai lumii tropicale din adâncurile mării din Bikini Bottom, viața este un șir de aventuri nautice – și adesea fără sens. Fie că este în căutarea spatulei supreme pentru a-și perfecționa arta întoarcerii burgerilor sau doar plutește alături de prietenii lui, SpongeBob, cu bunele lui intenții și cu entuziasmul lui debordant, ajunge mereu în bucluc.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 16 mai.

Continuări seriale în luna mai

Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone)

Vizionează: în fiecare luni

Finalul sezonului: 25 mai

Distribuție: Luke Grimes, Gil Birmingham, Arielle Kebbel

Citește și:

10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro