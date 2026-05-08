Sharon Stone, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum s-a fotografiat actrița în vârstă de 68 de ani

Sharon Stone a revenit în atenția publicului după ce a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare în costum de baie. Imaginea o surprinde pe actrița în vârstă de 68 de ani purtând un costum de baie în două piese, în nuanțe de verde, albastru închis și mov, în timp ce se relaxează lângă piscină.

„Vara e aproape! O zi fericită, dragilor”, a scris vedeta în descrierea fotografiei.

Fanii actriței au reacționat rapid la postare, lăsând o sumedenie de comentarii apreciative.

„Perfectă” și „La fel de tânără ca întotdeauna” au transmis internauții.

Sharon Stone vorbește deschis despre acceptarea propriului corp

La începutul acestui an, Sharon Stone a transmis un mesaj tranșant despre nuditate și îmbătrânire. Într-un videoclip publicat pe Instagram, actrița a vorbit deschis despre cum se raportează la propriul corp și la trecerea timpului. Mesajul a fost stârnit de o reacție la o pictură nud din studioul ei de artă.

„Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă? Ar trebui să fie un secret când facem pipi și caca și când ne spălăm pe dinți? De ce ar trebui să ne fie frică de noi înșine? Mi se pare cea mai ciudată idee din lume. Scuzați-mă, îmi port (corpul) în fiecare zi. Mă trezesc în el. Mă culc în el… Este apartamentul meu. Eu locuiesc aici”.

În descrierea postării, Sharon Stone a vorbit și despre presiunile sociale legate de vârstă.

„De ce, în 2026, încă ne este frică să îmbătrânim și să trăim în propriul nostru corp? Suntem mai mult decât aparență… suntem artiste, mame, surori, soții, asistente, profesoare… și lista continuă!”.

Ea a explicat și contextul concret care a declanșat reacția sa: „M-am aprins foarte tare pe tema asta când îmi prezentam studioul, acum câteva săptămâni. Echipa de filmare a cerut să mute un tablou din cadru, Zeița, care este, de fapt, o femeie nud. Ne e frică de nuditate pe ecranele noastre, de corpurile noastre, în propria casă… dar nu de violență sau de toate celelalte lucruri cu care suntem bombardați constant, zi de zi? Hai să fim serioși!”.

Sharon Stone, mărturisiri oneste despre îmbătrânire

Nu este însă pentru prima oară când Sharon Stone face mărturisiri oneste despre îmbătrânire și schimbările fizice prin care corpul ei trece. Anul trecut, într-un interviu acordat publicației The Times, actrița a dezvăluit că se simte confortabil în pielea ei, în ciuda standardelor imposibile și așteptărilor nerealiste pe care societatea le impune.

„Mulți oameni renunță pe măsură ce îmbătrânesc”, a spus actrița din Basic Instinct pentru The Times.

„Își lasă baltă corpul pentru că oricum se prăbușește sau își spun: Nu mai sunt definită de corpul meu. Dar tot trebuie să iubești acel corp”.

Sharon Stone a glumit apoi, spunând că, pe măsură ce a îmbătrânit, „sub brațe au apărut pliuri. Mă gândesc: Ei bine, am avut brațe frumoase și acum sunt puternice, pictez și sunt ca niște aripi de înger. Așadar, ce dacă au pliuri? Poate tocmai asta le face minunate acum”, a spus actrița.

Sharon Stone a adăugat că, la un moment dat, a primit un sfat ușor superficial din partea regretatei romanciere și actrițe Jackie Collins: „După 40 de ani, niciodată nu te urca deasupra și niciodată nu saluta cu mâna”.

De asemenea, în urmă cu câțiva ani, Sharon Stone a transmis un mesaj acid la adresa oamenilor care se tem de bătrânețe.

„Cred că oamenii care se simt stânjeniți de faptul că sunt mai în vârstă sunt doar proști și nerecunoscători”, a spus ea pentru UK Times.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

