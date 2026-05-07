Mesajul special transmis de Nicolai Tand soției sale, Monica, de ziua ei de naștere: „Să-ți fie viața numai un zâmbet”

Nicolai Tand i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, Monica, de ziua ei de naștere.

Nicolai Tand trăiește zile speciale în familie, iar recent a avut un nou motiv de bucurie. Bucătarul a ales să îi transmită public un mesaj emoționant soției sale, Monica, cu ocazia aniversării acesteia. Cei doi formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc, iar gestul lui Nicolai a atras imediat atenția fanilor.

Foarte activ în mediul online, chef-ul a publicat pe Instagram o fotografie de studio în care apare alături de partenera sa. Imaginea îi surprinde într-un moment plin de tandrețe și naturalețe, zâmbind larg, în timp ce Nicolai Tand își ține soția în brațe. Alături de fotografie, acesta i-a dedicat Monicăi și un mesaj simplu, dar plin de afecțiune:

„Să-ți fie viața numai un zâmbet, MonA! La mulți ani!”, a scris Nicolai Tand.

Postarea a strâns rapid sute de reacții și aprecieri, iar printre cei care au apreciat imaginea s-a numărat și Andreea Esca. În secțiunea de comentarii au apărut imediat și mesajele apropiaților din showbiz. Andreea Berecleanu i-a transmis un călduros „La mulți ani.”

Povestea Monicăi Tand este una aparte. Înainte de a deveni cunoscută publicului din România, aceasta a avut o carieră internațională în modelling, colaborând cu agenții importante și locuind în mai multe țări, printre care Grecia, Japonia și Franța. Franța este, de altfel, locul în care ea și Nicolai Tand au trăit mulți ani înainte de a decide să revină în România. Bucătarul a vorbit în trecut despre sacrificiul pe care soția sa l-a făcut pentru relația lor, mărturisind că întoarcerea în țară nu a fost deloc o decizie ușoară pentru Monica.

„Eu m-am întors primul. Ea s-a întors pentru mine, deşi nici nu voia să audă de România. Cred că e cea mai mare dovadă de iubire. A renunţat la tot ce avea acolo pentru mine”, declara Nicolai Tand în urmă cu mai mulți ani.

Nicolai Tand, detalii inedite despre fiica lui, Ilona

Ilona, fiica lui Nicolai Tand, este pasionată de teatru și muzică, pasiuni cultivate încă din copilărie. Deși a moștenit de la tatăl ei dragostea pentru gătit, adolescenta își dorește să urmeze un alt drum în viață, alegând artele ca domeniu de interes, spre mândria părinților săi.

Cu toate că preferă să-și păstreze viața de familie departe de atenția publicului, Nicolai și Monica Tand împărtășesc ocazional imagini alături de cei doi copii, dezvăluind momente de bucurie alături de aceștia.

Pe lângă meseria de bucătar, Nicolai Tand este un tată dedicat, încurajându-i pe cei doi copii ai săi, Ilona și Iancu, să-și urmeze propriile interese și preocupări, fără a le impune să calce pe urmele sale. Chiar dacă Ilona manifestă o pasiune pentru gătit, interesul ei principal rămâne în zona artistică.

„E pasionată de teatru și de muzică încă de când era mică, iar noi am încurajat-o să facă ceea ce îi place. De vreo doi ani merge în fiecare vară la cursurile școlii de vară West End din Londra. E o experiență super interesantă pentru că întâlnește tineri din diverse parti ale lumii și sunt câteva zile intense de masterclass-uri de dans, actorie, muzică. Cel mai fain e că la final pun în scena și un spectacol, la His Majesty Theater, unde se joacă Phantom of the opera. Noi suntem super fericiți să o vedem așa încântată!”, a declarat Nicolai Tand pentru viva.ro.

