Angelina Jolie, victorie importantă în disputa legală cu Brad Pitt privind Château Miraval. Ce se arată în documentele judiciare

Angelina Jolie a obținut o nouă victorie juridică în conflictul de lungă durată cu Brad Pitt privind Château Miraval, domeniul viticol francez pe care cei doi l-au deținut împreună în timpul relației lor. Potrivit Page Six, un judecător al Curții Superioare din Los Angeles a decis că actorul nu o poate obliga pe Jolie să predea o serie de e-mailuri private legate de vânzarea participației sale din afacere.

Conform documentelor judiciare obținute de publicația americană, instanța a fost de acord cu argumentele actriței, care a susținut că respectivele comunicări sunt protejate prin privilegiul juridic avocat-client. Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, încerca să obțină acces la aceste schimburi de mesaje în cadrul procesului legat de vânzarea din 2021 a cotei deținute de Jolie în Château Miraval.

Judecătorul a respins oficial solicitarea actorului, motivând că acesta „nu și-a îndeplinit obligația” de a demonstra că documentele respective nu ar trebui să beneficieze de protecție legală. Totuși, potrivit aceleiași surse, cererea a fost respinsă „fără prejudiciu”, ceea ce înseamnă că echipa juridică a lui Pitt ar putea reveni asupra subiectului într-o etapă ulterioară a procesului.

Paul Murphy, avocatul Angelinei Jolie, a comentat decizia într-o declarație oferită pentru Page Six.

„Aceasta este o victorie importantă pentru doamna Jolie. Decizia demonstrează că domnul Pitt a depășit complet limitele atunci când a încercat să obțină acces la documente care sunt în mod evident protejate prin privilegiu juridic”, a spus acesta.

Avocatul a continuat: „Să nu uităm că inițial a cerut 126 de documente protejate, apoi a redus solicitarea la 22, iar acum domnul Pitt nu primește nimic, zero. Acest lucru face parte din tiparul lui Pitt de a încerca să controleze orice ține de Angelina, inclusiv comunicările ei cu propriii avocați. Suntem extrem de mulțumiți că atât Curtea de Apel, cât și instanța de fond au pus capăt acestei situații”.

La rândul său, o sursă apropiată cazului a declarat exclusiv pentru Page Six: „Este remarcabil cât de multe documente a reținut Jolie sub protecția privilegiului juridic. Aceste e-mailuri reprezintă doar o parte din probele din dosar”.

Potrivit Page Six, procesul legat de Château Miraval reprezintă doar unul dintre numeroasele episoade juridice dintre cei doi foști parteneri. Brad Pitt încearcă de mai mult timp să obțină acces la comunicări legate de tranzacția din 2021, inclusiv la mesaje schimbate între Angelina Jolie și echipa sa de afaceri, despre care actorul susține că nu ar trebui să fie protejate de confidențialitatea relației avocat-client.

Publicația americană notează că, pe 29 octombrie 2025, avocații lui Pitt au depus la dosar mai multe documente și schimburi de mesaje care ar avea legătură cu vânzarea participației lui Jolie din domeniul viticol francez.

Printre acestea s-a aflat și un e-mail din noiembrie 2023, în care echipa juridică a actriței răspundea unui proces intentat de Brad Pitt, proces care, potrivit Page Six, ar implica despăgubiri de ordinul milioanelor de dolari.

Procesul, care a început după ce Angelina Jolie și-a vândut partea din proprietatea Château Miraval către divizia de vinuri a Stoli Group, rămâne unul dintre cele mai complexe litigii de la despărțirea celebrului cuplu. Pitt susține că tranzacția s-a făcut fără acordul său, în timp ce Jolie afirmă că nu avea nevoie de permisiunea fostului soț.

Brad Pitt, detalii despre divorțul de Angelina Jolie

Actorul din Fight Club a fost întrebat de publicația GQ dacă a simțit „o ușurare” atunci când el și actrița au finalizat, în decembrie 2024, divorțul.

„Nu, nu cred că a fost ceva chiar atât de important”, a răspuns Pitt, pe un ton degajat. „Doar ceva care s-a concretizat. Din punct de vedere legal”.

Declarația lui a venit la șase luni după ce el și Jolie, protagoniști în filmul Mr. & Mrs. Smith, au încheiat oficial divorțul. Angelina Jolie a depus cererea de divorț în septembrie 2016.

„Cu mai bine de opt ani în urmă, Angelina a intentat divorțul de domnul Pitt. Ea și copiii au părăsit toate proprietățile pe care le împărțeau cu acesta, iar de atunci s-a concentrat pe a găsi pacea și vindecarea pentru familia lor”, a transmis atunci avocatul actriței, James Simon, pentru Page Six.

„Aceasta este doar o parte dintr-un proces lung, care a început acum opt ani. Sincer, Angelina este epuizată, dar simte o ușurare că măcar această etapă s-a încheiat”.

