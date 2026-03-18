Brad Pitt nu renunță la procesul pentru Chateau Miraval. Ce îi cere acum fostei soții?

Procesul pentru Chateau Miraval, podgoria deținută de Brad Pitt și Angelina Jolie, continuă cu o nouă bătălie purtată de actor în încercarea de a se răzbuna pe fosta sa soție.

Mai precis, acesta își dorește ca un om de afaceri rus să ajungă în instanță pentru a depune mărturie privind implicarea sa în vânzarea domeniului din Franța. Au trecut deja mulți ani de când cele două celebrități se războiesc în instanță plecând de la domeniul pe care l-au cumpărat împreună în 2008, Pitt acuzând-o apoi pe Jolie că a vândut jumătatea sa de podgorie fără consimțământul lui, în 2021, pe 67 de milioane de dolari, lucru pe care nu ar fi avut voie să îl facă.

Acum, noi documente din procesul pentru Chateau Miraval au fost obținute de publicația Daily Mail, iar acestea arată că Pitt îi cere judecătorului să îl oblige pe omul de afaceri rus Yuri Shefler să depună mărturie. Implicarea acestuia constă în faptul că la el a ajuns jumătatea de domeniu vândută de Jolie, iar Brad Pitt susține că el ar fi orchestrat mai departe tranzacțiile privind domeniul.

Documentele arată că Shefler ar fi refuzat să depună mărturie motivând prin faptul că este cetățean elvețian, însă Pitt insistă că acest detaliu nu îl scutește de implicare, dat fiind faptul că un schimb de emailuri între afacerist și echipa Angelinei Jolie demonstrează implicarea lui în vânzare.

Brad Pitt a obținut o victorie de etapă în luna decembrie a anului trecut, atunci când un judecător din Los Angeles a dispus ca Jolie să aducă drept dovezi în procesul pentru Chateau Miraval emailurile și mesajele schimbate cu terți pe tema vânzării.

Domeniul idilic din Franța este totodată locul în care Pitt și Jolie s-au căsătorit, în 2014, dar din 2022 procesul pentru Chateau Miraval se desfășoară neîncetat, cu cei doi foști soți administrându-și lovitură după lovitură în tribunal, podgoria care produce un vin spumant devenind punctul central al conflictului mai larg dintre ei.

Angelina Jolie insistă că documentele care fac obiectul celei mai recente obsesii a fostului său soț sunt acorduri care obligă părțile să nu divulge detalii, însă Brad Pitt susține că este vorba, de fapt, despre acorduri de afaceri, și că, făcute publice, ele ar demonstra faptul că Jolie nu a fost onestă în privința tranzacției de la bun început.

După predarea documentelor din decembrie anul trecut în victoria obținută de Pitt în procesul pentru Chateau Miraval, avocații Angelinei Jolie au declarat: „suntem dezamăgiți de felul în care tribunalul din California a interpretat legea privilegiului. Decizia curții este împotriva legii, negând dreptul fundamental al doamnei Jolie la un proces echitabil, și reprezintă doar încă o manifestare a eforturilor domnului Pitt, întinse pe ani de zile, de a o hărțui și a o controla.”

Documentele respective includeau conversații între managerul lui Jolie, Terry Bird, și alți angajați, privind vânzarea jumătății de domeniu a acesteia. Avocații lui Brad Pitt pretind că părți ale acestor documente care nu au fost făcute publice includ indicații ale lui Jolie privind vânzarea către afaceristul rus, iar actorul dorește și dezvăluirea unor schimburi de mesaje între fosta sa soție și consultanții Marjorie Brabet-Friel și James Friel. Părțile încă nedivulgate ale acestor mesaje, insistă Angelina Jolie, ar fi doar impresii privind următorii pași pe care echipa ei i-ar fi făcut în vânzarea domeniului, constituind strategia sa legală în această privință.

Mutarea lui Jolie în procesul pentru Chateau Miraval a fost să amenințe echipa lui Brad Pitt cu sancțiuni, aceasta susținând că atacurile fostului său soț sunt doar mișcări care să distragă atenția publică de la un alt proces între cei doi, în care ea îl acuză de violență domestică, dat fiind că fiecare astfel de cerere din partea lui Pitt are loc înainte de o nouă etapă a celuilalt proces. În tot acest timp, Pitt susține că fosta sa soție joacă teatru.

Bătălia dintre cei doi foști soți, care s-au despărțit în 2016, moment în care, susține Jolie, aceasta a lăsat reședințele cuplului din Los Angeles și Miraval, fără nici un fel de compensație, în controlul lui Brad Pitt.

„Până în ziua de azi, nici eu și nici copiii nu am mai călcat în aceste proprietăți, dată fiind legătura lor cu evenimentele dureroase care au condus la divorț. (…) Imediat după separare, am început să caut o nouă casă pentru mine și pentru copiii mei, inițial închiriind o proprietate în vreme ce căutam o soluție mai stabilă pentru situația noastră.”

