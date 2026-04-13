Chanel, un nume sinonim cu moda

De la little black dress la N°5, de la tweed la 2.55, de la spice de grâu la marinieră și de la camelii la bijuterii fabuloase, din Rue Cambon la Deauville, simbolurile cele mai recognoscibile ale modei pentru mai bine de un secol au venit din istoria și imaginația lui Coco Chanel... și a urmașilor săi creativi.

La acest moment, probabil că-ți imaginezi deja că știi totul despre casa Chanel. Nici măcar nu este nevoie să fii o pasionată a modei pentru a gândi asta, căci Chanel este un nume percutant pentru cultură, pentru istoria care s-a scurs din 1910 încoace, nu doar pentru cei și cele care se închină în templele modei. Dar cu siguranță nu știi cum a ajuns Chanel un nume sinonim cu ceea ce ne reprezentăm astăzi drept modă.

Cine s-ar fi gândit, la nașterea lui Gabrielle în 1883, că fetița aceea din Saumur avea să revoluționeze complet felul în care femeile își concep vestimentația, că avea să le elibereze, ținând isonul fiecărui pas din îndelungata evoluție a femeilor către drepturi egale, în cadrul căreia un concept aparent frivol, precum garderoba, avea să joace un rol crucial? Probabil nici în 1910, când numele Chanel apărea pe frontispiciul unui magazin chic de pălării, nu se întrevedea uriașa influență pe care Gabrielle, acum Coco, avea să o extindă către lume. Dar fiecare pas al modului în care și-a gândit parcursul creativ, precum și pe cel de business, aveau să consolideze această intenție.

Chanel a fost acolo la momentul potrivit, simțind aerul schimbării și imprimându-l în garderoba feminină pentru totdeauna, odată ce a trecut de la confecționarea pălăriilor la ținutele haute couture. Și, odată cu viziunea ei, duse au fost rochiile lungi și restrictive, corsetele sufocante și ținutele stricte. Și asta deoarece Coco a conceput și realizat piese noi, uimitoare pentru vremea lor, a căror eleganță atemporală avea să rezoneze și un secol mai târziu. Liniile simple împrumutate din garderoba masculină, materialele lejere, care imprimau dinamism mișcării și erau potrivite pentru viețile pe care le duceau atunci femeile, confortul prioritar, texturile neconvenționale, toate au făcut istorie.

Însă viziunea lui Coco era mai amplă de atât, așa că ea a început să creeze rapid un întreg univers feminin, în care fiecare detaliu conta. Primul semn? Parfumul-semnătură al casei, Chanel N°5, lansat în 1921 și devenit curând un adevărat fenomen global, atât pentru felul nou în care mirosea, cât și pentru inovația privind ingredientele folosite. Și acesta a fost doar încă un pas, căruia i-au urmat nenumărați alții. Lansarea liniei de machiaj în 1924, produsele de îngrijire, lansate în 1927, debutul unei little black dress în Vogue, marcând pentru totdeauna transformarea negrului, dintr-o nuanță asociată doliului, în cea mai avantajoasă culoare pentru orice ținută, toate sunt etape ale unui parcurs care cu greu ar fi putut fi egalat de oricine altcineva. Mai mult, în 1931 Chanel a cucerit Hollywood-ul epocii, chemată să realizeze ținute pentru actrițele reprezentate de studioul United Artists; iar în 1932 lansa o colecție haute joaillerie, Bijoux de Diamants, ale cărei linii inovatoare aveau să schimbe pentru totdeauna designul de bijuterie.

Casa de couture avea să se închidă în 1939, odată cu războiul, doar accesoriile și parfumurile continuând să fie vândute. Dar va renaște, în plină splendoare, în 1952, când Marilyn Monroe, icon-ul vremii ei, declara într-un interviu că poartă, în intimitate, doar un strop de Chanel N°5. Doi ani mai târziu, Coco avea să redeschidă casa, iar anul 1955 avea să marcheze nașterea unei noi creații iconice: geanta 2.55, care completa aceeași filosofie a dinamismului prin faptul că putea fi purtată agățată de umăr, fără să mai fie ținută permanent în mână. Un an mai târziu, tweed-ul se ivea în colecții, iar după încă un sezon, pantofii bicolori aveau să creeze o adevărată modă globală.

În 1983, la 12 ani de la moartea lui Coco, Karl Lagerfeld avea să readucă Chanel în centrul modei, imprimând casei o perspectivă contemporană. Vreme de decenii, amprenta lui inconfundabilă avea să contureze un brand actual, modern, iar din 2019, Virginie Viard va continua moștenirea, urmată acum de Matthieu Blazy.

Dar povestea Chanel se scrie încă… află mai multe despre ea din primul volum al seriei Legendele modei, disponibil aici.

Citește și:
5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta

AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Nuanțele metalice, din nou în tendințele de modă
Fashion
Nuanțele metalice, din nou în tendințele de modă
Pantofii sezonului: cele 7 tendințe care definesc sezonul primăvară-vară 2026
Fashion
Pantofii sezonului: cele 7 tendințe care definesc sezonul primăvară-vară 2026
Iepurele de Paște, de pe câmp, pe catwalk
Fashion
Iepurele de Paște, de pe câmp, pe catwalk
Editorial fashion: Of Contours and petals
Fashion
Editorial fashion: Of Contours and petals
Piesele esențiale pentru un look retro, dar în tendințe
Fashion
Piesele esențiale pentru un look retro, dar în tendințe
Tendințe SS26: Franjurii, între textură și mișcare
Fashion
Tendințe SS26: Franjurii, între textură și mișcare
Libertatea
Actrița Anna Szeles, fosta soție a lui Florin Piersic: „Nu m-am considerat frumoasă. Dar m-au pus în ziare pe mine mare și pe Catherine Deneuve, mică! Florin? Îl respect pentru că îl avem pe Daniel!”. Cum „s-au bătut” Nicu Ceaușescu și Piersic pentru ea
Actrița Anna Szeles, fosta soție a lui Florin Piersic: „Nu m-am considerat frumoasă. Dar m-au pus în ziare pe mine mare și pe Catherine Deneuve, mică! Florin? Îl respect pentru că îl avem pe Daniel!”. Cum „s-au bătut” Nicu Ceaușescu și Piersic pentru ea
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte
Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie
O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Mihaela Rădulescu, reacție explozivă! A tăcut luni întregi, dar acum spune tot despre familia lui Felix Baumgartner. „Am surprins pe cameră”
Mihaela Rădulescu, reacție explozivă! A tăcut luni întregi, dar acum spune tot despre familia lui Felix Baumgartner. „Am surprins pe cameră”
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta
5 tendințe de la Paris Fashion Week FW26, pe care le poți adapta ușor pentru garderoba ta
Fashion

De la carouri reinterpretate la influențe ecvestre și siluete experimentale, sezonul FW26 conturat la Paris propune o garderobă în care contrastul devine noua formă de echilibru.

+ Mai multe
Modern Icons by MANOKHI - experiența care aduce Bucureștiul în prim-planul modei internaționale
Modern Icons by MANOKHI - experiența care aduce Bucureștiul în prim-planul modei internaționale
Fashion

Într-un weekend în care moda, cultura și experiența s-au întâlnit într-un nou format, MANOKHI a prezentat Modern Icons - o experiență privată care a reunit figuri emblematice ale scenei internaționale de fashion și digital.

+ Mai multe
Emili Sindlev, style star la București
Emili Sindlev, style star la București
Fashion

Prezentă la ediția Mercedes-benz Bucharest Fashion Week din toamnă la evenimentul Manokhi, creatoarea de conținut a pozat pentru și a vorbit cu ELLE despre modă, stil și echilibru.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

