Chanel, un nume sinonim cu moda

La acest moment, probabil că-ți imaginezi deja că știi totul despre casa Chanel. Nici măcar nu este nevoie să fii o pasionată a modei pentru a gândi asta, căci Chanel este un nume percutant pentru cultură, pentru istoria care s-a scurs din 1910 încoace, nu doar pentru cei și cele care se închină în templele modei. Dar cu siguranță nu știi cum a ajuns Chanel un nume sinonim cu ceea ce ne reprezentăm astăzi drept modă.

Cine s-ar fi gândit, la nașterea lui Gabrielle în 1883, că fetița aceea din Saumur avea să revoluționeze complet felul în care femeile își concep vestimentația, că avea să le elibereze, ținând isonul fiecărui pas din îndelungata evoluție a femeilor către drepturi egale, în cadrul căreia un concept aparent frivol, precum garderoba, avea să joace un rol crucial? Probabil nici în 1910, când numele Chanel apărea pe frontispiciul unui magazin chic de pălării, nu se întrevedea uriașa influență pe care Gabrielle, acum Coco, avea să o extindă către lume. Dar fiecare pas al modului în care și-a gândit parcursul creativ, precum și pe cel de business, aveau să consolideze această intenție.

Chanel a fost acolo la momentul potrivit, simțind aerul schimbării și imprimându-l în garderoba feminină pentru totdeauna, odată ce a trecut de la confecționarea pălăriilor la ținutele haute couture. Și, odată cu viziunea ei, duse au fost rochiile lungi și restrictive, corsetele sufocante și ținutele stricte. Și asta deoarece Coco a conceput și realizat piese noi, uimitoare pentru vremea lor, a căror eleganță atemporală avea să rezoneze și un secol mai târziu. Liniile simple împrumutate din garderoba masculină, materialele lejere, care imprimau dinamism mișcării și erau potrivite pentru viețile pe care le duceau atunci femeile, confortul prioritar, texturile neconvenționale, toate au făcut istorie.

Însă viziunea lui Coco era mai amplă de atât, așa că ea a început să creeze rapid un întreg univers feminin, în care fiecare detaliu conta. Primul semn? Parfumul-semnătură al casei, Chanel N°5, lansat în 1921 și devenit curând un adevărat fenomen global, atât pentru felul nou în care mirosea, cât și pentru inovația privind ingredientele folosite. Și acesta a fost doar încă un pas, căruia i-au urmat nenumărați alții. Lansarea liniei de machiaj în 1924, produsele de îngrijire, lansate în 1927, debutul unei little black dress în Vogue, marcând pentru totdeauna transformarea negrului, dintr-o nuanță asociată doliului, în cea mai avantajoasă culoare pentru orice ținută, toate sunt etape ale unui parcurs care cu greu ar fi putut fi egalat de oricine altcineva. Mai mult, în 1931 Chanel a cucerit Hollywood-ul epocii, chemată să realizeze ținute pentru actrițele reprezentate de studioul United Artists; iar în 1932 lansa o colecție haute joaillerie, Bijoux de Diamants, ale cărei linii inovatoare aveau să schimbe pentru totdeauna designul de bijuterie.

Casa de couture avea să se închidă în 1939, odată cu războiul, doar accesoriile și parfumurile continuând să fie vândute. Dar va renaște, în plină splendoare, în 1952, când Marilyn Monroe, icon-ul vremii ei, declara într-un interviu că poartă, în intimitate, doar un strop de Chanel N°5. Doi ani mai târziu, Coco avea să redeschidă casa, iar anul 1955 avea să marcheze nașterea unei noi creații iconice: geanta 2.55, care completa aceeași filosofie a dinamismului prin faptul că putea fi purtată agățată de umăr, fără să mai fie ținută permanent în mână. Un an mai târziu, tweed-ul se ivea în colecții, iar după încă un sezon, pantofii bicolori aveau să creeze o adevărată modă globală.

În 1983, la 12 ani de la moartea lui Coco, Karl Lagerfeld avea să readucă Chanel în centrul modei, imprimând casei o perspectivă contemporană. Vreme de decenii, amprenta lui inconfundabilă avea să contureze un brand actual, modern, iar din 2019, Virginie Viard va continua moștenirea, urmată acum de Matthieu Blazy.

Dar povestea Chanel se scrie încă…

Foto: Profimedia

