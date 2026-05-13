Mel Gibson, în ipostaze romantice alături de noua iubită. Cine este aceasta și cum au fost surprinși la Roma

Mel Gibson a fost surprins în ipostaze tandre alături de modelul italian Antonella Salvucci.

Mel Gibson a fost surprins în ipostaze tandre alături de actrița și modelul italian Antonella Salvucci, în timpul unei ieșiri romantice la Roma.

Actorul în vârstă de 70 de ani a fost fotografiat sărutând-o pe Antonella Salvucci, în imagini apărute public. Mel Gibson a ales o ținută casual, formată dintr-o cămașă albă, blugi și o șapcă albă, în timp ce actrița în vârstă de 44 de ani a purtat o salopetă maro din piele, mulată pe corp.

Cei doi au fost surprinși plimbându-se prin capitala Italiei îmbrățișați, iar la un moment dat Antonella Salvucci s-a apropiat afectuos de actor din spate.

Potrivit surselor, cei doi au luat cina împreună la restaurantul cu specific pescăresc Micalusi Real Fish, după care au continuat seara cu o plimbare nocturnă prin Roma. Mel Gibson și Antonella Salvucci ar fi mers și la Zodiac, unul dintre cele mai cunoscute puncte panoramice din oraș, considerat un loc popular pentru cupluri. Seara s-ar fi încheiat la celebra fântână Fontanone, unde cei doi au fost văzuți sărutându-se pasional.

Cu toate acestea, TMZ a relatat luni că actorul ar fi în continuare singur. Surse apropiate lui Mel Gibson au declarat pentru publicație că imaginile surprind doar momentul în care starul din Braveheart „își lua rămas-bun de la o bună prietenă”.

Reprezentanții actorului nu au oferit încă un comentariu oficial.

În decembrie, Mel Gibson a anunțat despărțirea de fosta sa parteneră, Rosalind Ross, după nouă ani de relație. Cei doi au împreună un fiu în vârstă de 9 ani, Lars.

„Deși este trist să încheiem acest capitol din viața noastră, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au transmis cei doi într-o declarație comună pentru People.

Potrivit publicației, relația dintre Mel Gibson și Rosalind Ross s-ar fi încheiat discret încă de anul trecut.

Actorul premiat cu Oscar are nouă copii din trei relații diferite. Pe lângă Lars, Mel Gibson are șapte copii împreună cu fosta sa soție, Robyn Moore: Hannah, gemenii Christian și Edward, William, Louis, Milo și Thomas. De asemenea, actorul mai are o fiică, Lucia, din relația cu Oksana Grigorieva.

Mel Gibson este unul dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe mai bine de patru decenii. Actor, regizor și producător, Gibson a devenit celebru în anii 80 datorită seriilor Mad Max și Lethal Weapon, care l-au transformat rapid într-un star internațional. De-a lungul timpului, a jucat în numeroase producții de succes, iar ca regizor a obținut aprecierea criticilor pentru filme precum Braveheart, care a câștigat cinci premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor, sau The Passion of the Christ.

Viața personală a actorului a fost intens urmărită de-a lungul anilor. Mel Gibson a fost căsătorit timp de aproape 30 de ani cu Robyn Moore, femeia alături de care are șapte copii: Hannah, gemenii Christian și Edward, William, Louis, Milo și Thomas. Cei doi au divorțat în 2011, despărțirea lor fiind una dintre cele mai costisitoare din istoria Hollywoodului.

foto: Profimedia

