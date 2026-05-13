Ramona Olaru, mărturisiri despre relații și căsătorie după ce s-a despărțit de artistul Steve Ant: „Nu e nicio grabă…”

Recent, Ramona Olaru a pus punct relației cu Stefanos Kyriakos Anthopoulos, cunoscut sub numele de scenă numele de scenă Steve Ant. Vedeta de la Antena 1 și artistul de origine greacă au format un cuplu timp de câteva luni, însă au ales să meargă pe drumuri separate.

Ramona Olaru, despre felul în care privește acum relațiile

Cu toate că a trecut recent printr-o despărțire, Ramona Olaru nu își pierde speranța că își va întâlni dragostea adevărată. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu se grăbește să bifeze un pas important, așa cum este căsătoria, și preferă să trăiască bucuria prezentului.

„Oare când mă cere?”. Poate să fie și după o săptămână, mă crezi? Nu e nicio grabă. Nu mă mai arunc nicăieri, în curând am 37 de ani și dacă nu trăiești cele mai pline de emoții momente, atunci, pe moment, nu le mai trăiești niciodată. Dacă noi, amândoi, simțim, lasă că avem timp să ne cunoaștem în avion până la destinație. E ok. Așa, și dacă se rupe, se rupe… Dar de ce trebuie să plecăm cu asta? Poate nu se rupe. Poate te cunoști suficient în 6-7 ani, te căsătorești atunci, dar îți dai seama că nu merge după două luni. Nu așa stau lucrurile. Nu sunt de acord cu tine! De asta spun, dacă vezi cum simți, ce simți, ce faci și cum faci, te cere de soție și după o lună, două, trei se termină, ok. E în regulă, atât a fost să fie. Ce s-a întâmplat? Ce e rău în asta? Tu ai trăit momentul ăla, pentru că l-ai simțit la maximum. Așa ți-a fost bine ție atunci. Vouă”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcast-ului „Salvat de clopoțel.”

Ramona Olaru consideră că din fiecare relație și despărțire a avut de învățat lecții prețioase.

„Până acum ce-ai făcut? Nu ai lucrat la tine? Nu știi ce și cum să faci lucrurile în viață? Gata, te-a cerut de soție sau ați fost de acord să faceți pasul ăsta și acum nu mai contezi tu deloc psihic, emoțional, tu nu mai contezi? Te lași în mâinile lui și ce-o fi, o fi. Te părăsește, ai murit. Nu te părăsește, aia e, te bazezi pe iubirea lui. Nu, nu. Nu! Nu sunt de acord. Pentru un om care nu a lucrat cu el, stați și cunoașteți-vă! Faceți, frate, ce simțiți pe moment. Din asta învățați! Ai greșit, da, că te-a cerut după o săptămână, două, trei, o lună. V-ați dat seama că, de fapt, nu îți place cum își face părul sau nu știu, că nu suporți treaba asta. Vă despărțiți. Așa, și? Ia și învață din fiecare greșeală și fiecare eșec. Nu ai eșecuri, nu ai lecții.”

Ramona Olaru, decizie după ce s-a despărțit de Steve Ant

După despărțirea de Steve Ant, Ramona Olaru își propune să facă schimbări în viața ei personală, astfel încât să nu mai fie dezamăgită pe viitor. Vedeta a spus ce anume nu ar mai accepta de la un viitor partener. Pentru ea, contează ca iubitul ei să fie la același nivel din punct de vedere financiar cu ea.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări…Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu? După, dacă nu sunt pentru tine, vii și zici du-te băi…”, a spus Ramona Olaru în podcast-ul găzduit de Cătălin Moroșanu.

Foto: Arhiva ELLE

