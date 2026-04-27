Ramona Olaru, primele declarații după zvonurile conform cărora s-ar fi despărțit de Steve Ant: „De ce să vorbesc…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ramona Olaru părea că trăiește o perioadă înfloritoare din punct de vedere amoros. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani își asumase relația cu Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist grec cunoscut sub numele de scenă Steve Ant. Însă, se pare că au ales să meargă pe drumuri separate, iar vedeta de la Antena 1 a oferit primele declarații.

Ramona Olaru, despre presupusa despărțire de Steve Ant

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Vedeta de la Antena 1 a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani a reacționat în urma acestor speculații, precizând că nu își dorește să ofere detalii despre viața ei personală.

„Nu vreau să vorbesc despre asta, de ce să vorbesc despre viața mea personală. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect! Apreciez. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

Ce spunea Steve Ant despre relația cu Ramona Olaru

Ramona Olaru a ales să își facă publică relația chiar în direct, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a apărut alături de partenerul ei, Steve Ant. Invitat în platoul matinalului, artistul a fost luat la întrebări de prezentatorul Răzvan Simion, care a vrut să afle detalii despre relația celor doi.

Steve Ant a recunoscut că nu este pentru prima dată când apar în presă informații despre viața lui sentimentală, însă intensitatea actuală este diferită. La acel moment, el a confirmat că relația lor durează de câteva luni.

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mărturisit iubitul Ramonei Olaru, la Neatza.

Întrebat despre intențiile sale, artistul a fost cât se poate de clar: relațiile trebuie să aibă la bază seriozitatea.

„Nu există relație dacă nu ai gânduri serioase”, a declarat cântărețul.

Replica lui a stârnit imediat reacția Ramonei Olaru, care a răspuns într-o notă amuzantă: „Aaa, păi de ce n-ai zis așa?!”

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că cei doi au făcut deja un pas important în relație: locuiesc împreună. Confirmarea a venit chiar în timpul emisiunii, consolidând ideea că povestea lor de dragoste este una serioasă și stabilă.

Steve Ant a oferit și un detaliu intim din viața lor de zi cu zi, dezvăluind un obicei care spune multe despre relația lor.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: „Ce faci, fetița mea?”, a mai spus partenerul asistentei TV.

Cine este Steve Ant

Ramona Olaru a fost surprinsă de paparazzi în compania lui Steve Ant. Cei doi au fost văzuți într-o seară după ce au luat o cină romantică la un restaurant din București. Așa s-a aflat, în urma acestor imagini, că iubitul Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă stabilit de mai mulți ani în România. De-a lungul timpului, a apărut în mai multe emisiuni TV, printre care „Vorbește Lumea”, „La Măruță”, „Neatza cu Răzvan și Dani” și „The Ticket.” Vezi AICI imaginile cu Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos Anthopoulos.

Stefanos Kyriakos Anthopoulos are numele de scenă Steve Ant și a colaborat cu mai multe nume cunoscute din industria muzicală locală. În 2022, el a participat la „Românii au Talent” și a impresionat juriul cu vocea sa și interpretarea unei piese celebre grecești.

În 2023, Steve Ant a lansat o piesă alături de Liviu Teodorescu.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro