Ramona Olaru, primele declarații după zvonurile conform cărora s-ar fi despărțit de Steve Ant: „De ce să vorbesc…”

Ramona Olaru a oferit primele declarații după ce s-a zvonit că relația ei cu Steve Ant ar fi ajuns la final.

Ramona și Steve
Ramona Olaru părea că trăiește o perioadă înfloritoare din punct de vedere amoros. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani își asumase relația cu Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist grec cunoscut sub numele de scenă Steve Ant. Însă, se pare că au ales să meargă pe drumuri separate, iar vedeta de la Antena 1 a oferit primele declarații.

Ramona Olaru, despre presupusa despărțire de Steve Ant

Inițial, Ramona Olaru și Steve Ant au avut o relație discretă, ferită de ochii curioșilor. Vedeta de la Antena 1 a publicat pe Instagram mai multe imagini prin care arăta cât este de răsfățată de către iubitul ei. Cei doi și-au asumat în mod oficial relația la finalul lunii martie, atunci când artistul a lansat piesa Fuego en la piel, în videoclipul căreia apare în ipostaze tandre cu Ramona Olaru.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, Ramona Olaru și Steve Ant au fost plecați într-o vacanță în Tenerife. După întoarcerea din această escapadă, cei doi nu au mai apărut împreună, aspect care a alimentat zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărțit. Prezentatoarea rubricii meteo de la Neatza cu Răzvan și Dani a reacționat în urma acestor speculații, precizând că nu își dorește să ofere detalii despre viața ei personală. 

„Nu vreau să vorbesc despre asta, de ce să vorbesc despre viața mea personală. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect! Apreciez. Nu vreau să vorbesc despre acest subiect deloc, despre mine și Steve”, a declarat Ramona Olaru pentru Spynews.ro.

Ce spunea Steve Ant despre relația cu Ramona Olaru

Ramona Olaru a ales să își facă publică relația chiar în direct, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a apărut alături de partenerul ei, Steve Ant. Invitat în platoul matinalului, artistul a fost luat la întrebări de prezentatorul Răzvan Simion, care a vrut să afle detalii despre relația celor doi.

Steve Ant a recunoscut că nu este pentru prima dată când apar în presă informații despre viața lui sentimentală, însă intensitatea actuală este diferită. La acel moment, el a confirmat că relația lor durează de câteva luni.

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mărturisit iubitul Ramonei Olaru, la Neatza.

Întrebat despre intențiile sale, artistul a fost cât se poate de clar: relațiile trebuie să aibă la bază seriozitatea.

„Nu există relație dacă nu ai gânduri serioase”, a declarat cântărețul.

Replica lui a stârnit imediat reacția Ramonei Olaru, care a răspuns într-o notă amuzantă: „Aaa, păi de ce n-ai zis așa?!”

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că cei doi au făcut deja un pas important în relație: locuiesc împreună. Confirmarea a venit chiar în timpul emisiunii, consolidând ideea că povestea lor de dragoste este una serioasă și stabilă.

Steve Ant a oferit și un detaliu intim din viața lor de zi cu zi, dezvăluind un obicei care spune multe despre relația lor.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: „Ce faci, fetița mea?”, a mai spus partenerul asistentei TV.

Cine este Steve Ant

Ramona Olaru a fost surprinsă de paparazzi în compania lui Steve Ant. Cei doi au fost văzuți într-o seară după ce au luat o cină romantică la un restaurant din București. Așa s-a aflat, în urma acestor imagini, că iubitul Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă stabilit de mai mulți ani în România. De-a lungul timpului, a apărut în mai multe emisiuni TV, printre care „Vorbește Lumea”, „La Măruță”, „Neatza cu Răzvan și Dani” și „The Ticket.” Vezi AICI imaginile cu Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos Anthopoulos. 

Stefanos Kyriakos Anthopoulos are numele de scenă Steve Ant și a colaborat cu mai multe nume cunoscute din industria muzicală locală. În 2022, el a participat la „Românii au Talent” și a impresionat juriul cu vocea sa și interpretarea unei piese celebre grecești.

În 2023, Steve Ant a lansat o piesă alături de Liviu Teodorescu.

People
Adela Popescu, confesiuni despre viața de familie. Cum își împart ea și soțul ei, Radu Vâlcan, atribuțiile de părinți: "Eu nu trebuie să țip la ei. Doar..."
People
Melania Trump a împlinit 56 de ani. Aniversarea este marcată de evenimente tensionate, iar Donald Trump a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei
People
Sebastian Stan și Annabelle Wallis confirmă că așteaptă primul lor copil împreună. Actrița nu a mai ascuns sarcina
People
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, protagoniștii unui moment inedit pe internet. Ce au dezvăluit cei doi: "Ai zis că ai fost model la Milano..."
People
Dorian Popa, imagini inedite de la nuntă. Soția lui, Andreea, a purtat două rochii de mireasă: "Totul a fost ca un vis"
People
Situația neașteptată prin care trece Laura Cosoi, însărcinată cu al cincilea copil: "Corpul meu pur și simplu respinge..."
Pamela din Dallas a împlinit 76 de ani. Ce face Victoria Principal după aproape 40 de ani de când a părăsit serialul
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Gabriela Cristea a vorbit deschis despre diagnosticul dur primit de la medici. Cum arată după ce a slăbit 30 kilograme
Imagini rare cu Daniela Crudu. Cum arată acum fosta asistentă TV de când e mamă de doi copii
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Bombă în showbiz! Este însărcinată cu gemeni! Vedeta a făcut marele anunț cu lacrimi în ochi! "Nu mă așteptam..."
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Valentin Butnaru, mărturisiri despre problemele de sănătate din copilărie: "Contraproductiv și chiar periculos"
Valentin Butnaru a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut în copilărie.

Motivul pentru care apariția actriței Sydney Sweeney în "The Devil Wears Prada 2" a fost brusc eliminată din versiunea finală a filmului
Scena în care apare Sydney Sweeney în filmul "The Devil Wears Prada 2" a fost eliminată din varianta finală.

Andrei Ursu, dezvăluiri inedite despre nunta cu partenerul lui, Vlad Condurache. Unde vor să se căsătorească: "Avem în plan..."
Andrei Ursu a vorbit despre planurile de nuntă. Unde își doresc artistul și partenerul lui, Vlad Condurache, să se căsătorească?

