Ramona Olaru și Steve Ant, prima apariție oficială împreună. Cum o răsfață artistul pe asistenta TV: „Îi spun în fiecare dimineață”

Ramona Olaru traversează o perioadă extrem de fericită din viața sa, iar acest lucru se vede din plin. Asistenta TV a ales să își facă publică relația chiar în direct, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a apărut alături de partenerul ei, Steve Ant.

După o perioadă în care a preferat discreția totală în ceea ce privește viața personală, vedeta a decis că este momentul să vorbească deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește. Invitat în platoul matinalului, artistul grec a fost luat la întrebări de prezentatorul Răzvan Simion, care a vrut să afle detalii despre relația celor doi.

Steve Ant a recunoscut că nu este pentru prima dată când apar în presă informații despre viața lui sentimentală, însă intensitatea actuală este diferită. De asemenea, a confirmat că relația cu Ramona durează de câteva luni , perioadă în care au reușit să rămână discreți.

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mărturisit iubitul Ramonei Olaru, la Neatza.

Planuri serioase între cei doi

Întrebat despre intențiile sale, artistul a fost cât se poate de clar: relațiile trebuie să aibă la bază seriozitatea.

„Nu există relație dacă nu ai gânduri serioase”, a declarat cântărețul.

Replica lui a stârnit imediat reacția Ramonei Olaru, care a răspuns într-o notă amuzantă: „Aaa, păi de ce n-ai zis așa?!„

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că cei doi au făcut deja un pas important în relație: locuiesc împreună. Confirmarea a venit chiar în timpul emisiunii, consolidând ideea că povestea lor de dragoste este una serioasă și stabilă.

Steve Ant a oferit și un detaliu intim din viața lor de zi cu zi, dezvăluind un obicei care spune multe despre relația lor.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: ‘Ce faci, fetița mea?'”, a mai spus partenerul asistentei TV.

De asemenea, Steve Ant a lansat și o piesă, iar în videoclip apare chiar Ramona, care joacă rolul iubitei.

Cum au apărut Ramona Olaru și iubitul ei

Ramona Olaru trăiește în prezent o poveste de dragoste discretă, cât mai departe de ochii curioșilor și până acum nu a dorit să facă publică identitatea partenerului ei. Însă, recent, paparazzi au surprins-o pe vedetă în compania iubitului ei. Cei doi au fost văzuți într-o seară după ce au luat o cină romantică la un restaurant din București. Așa s-a aflat, în urma acestor imagini, că iubitul Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă stabilit de mai mulți ani în România. De-a lungul timpului, a apărut în mai multe emisiuni TV, printre care „Vorbește Lumea”, „La Măruță”, „Neatza cu Răzvan și Dani” și „The Ticket.” Vezi AICI imaginile cu Ramona Olaru și Stefanos Kyriakos Anthopoulos.

Stefanos Kyriakos Anthopoulos are numele de scenă Steve Ant și a colaborat cu mai multe nume cunoscute din industria muzicală locală. În 2022, el a participat la „Românii au Talent” și a impresionat juriul cu vocea sa și interpretarea unei piese celebre grecești.

