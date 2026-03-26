Smiley, declarații inedite despre viața de familie. Ce a povestit artistul despre relația cu Gina Pistol și fiica lor: „Asta ne face și pe noi fericiți"

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc.

Gina Pistol și Smiley
Gina Pistol și Smiley sunt căsătoriți din luna mai a anului 2023 și au împreună o fetiță, pe nume Josephine. 

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol dezvăluie adesea pe rețelele de socializare imagini cu fiica lor, Josephine, chiar dacă au ales să nu îi dezvăluie chipul, spre dezamăgirea fanilor.

Cei doi au o relație de invidiat și, atunci când programul îi permite, Gina Pistol îl acompaniază pe Smiley la concerte, ba chiar a urcat pe scenă alături de acesta și a cântat.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit despre relația cu soția lui, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Unele dintre cele mai intense feluri în care povestesc despre mine sunt în concerte, când toată emoția pe care am pus-o în anumite piese se multiplică direct proporțional cu numărul de suflete din fața mea. Au fost concerte în care am simțit, mai mult decât o fac de obicei în public sau, iată, în interviuri, să spun ‘te iubesc’ soției mele, fetiței mele, părinților mei, prietenilor mei, să termin anumite piese în lacrimi sau pe altele să nu le pot termina din cauza emoțiilor mari”, a declarat el pentru VIVA!.

Artistul a mărturisit că vacanțele în familie sunt preferatele sale, mai ales totul se învârte în jurul dorințelor fiicei sale.

„E o bucurie să fim cu toții și, ce-i drept, ne cam luăm după ea și după dorințele ei în vacanță, pentru că asta ne face și pe noi fericiți. Când e de distracție, nu prea facem rabat, nu prea ne împărțim timpul între vacanță și muncă, încercăm să ne bucurăm complet de tot ce simțim și trăim”, a mai spus el pentru sursa citată.

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a făcut mărturisiri despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența petrecută ca balerină la Teatrul Balșoi din Moscova: „Aveam 28 kilograme la 15 ani'

