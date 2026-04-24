Ryan Reynolds, declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni: „Nu am fost niciodată mai mândru”

Ryan Reynolds a făcut declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Sunday Sitdown, moderată de Willie Geist.

Potrivit declarațiilor făcute în timpul unei înregistrări live a segmentului, actorul a fost întrebat despre modul în care el și Blake Lively au gestionat, ca familie, expunerea generată de procesul legal intens mediatizat din ultimul an și jumătate.

„Evident, expunerea publică are avantajele ei, dar poate fi și dificilă. Tu și Blake, în ultimul an și jumătate, ați trecut prin acest proces legal foarte public. Cum ați reușit să gestionați asta ca familie?”, a spus gazda Willie Geist.

Ryan Reynolds a făcut referire la diferența dintre percepția publică și realitatea din spatele acesteia.

„Îți dai seama cu adevărat de iluzia din spatele multor lucruri, diferența dintre viața digitală și viața reală. Fără să intru în prea multe detalii, pot doar să spun că nu am fost niciodată mai mândru de soția mea”.

Actorul a continuat, subliniind admirația pe care o are pentru partenera sa.

„Oamenii nu au idee ce se întâmplă cu adevărat. Nu am fost niciodată mai mândru de cineva care are un asemenea nivel de integritate, care o aduce cu sine și o poartă în tot ceea ce face”.

În cadrul aceleiași apariții, starul cunoscut pentru rolul din Deadpool a vorbit și despre viața de familie, menționând nașterea celui de-al patrulea copil, primul lor băiat, Olin, venit pe lume în 2024.

„A fost o greșeală. Nu am vrut să se întâmple asta… jur! Nu plănuiam, dar, Doamne, ce bucurie a fost”.

În același context, informații apărute în presă indică faptul că Ryan Reynolds a sprijinit-o constant pe Blake Lively, inclusiv în momentele tensionate legate de situația profesională.

Un reprezentant al lui Reynolds a confirmat pentru Puck News, în luna ianuarie: „Da, Ryan s-a implicat, ce soț nu și-ar susține soția și mama copiilor săi?”.

Acesta a oferit și detalii suplimentare despre context, explicând: „A văzut cum soția lui lupta zilnic pentru a face față hărțuirii sexuale într-un mod privat și respectuos, doar pentru a se confrunta cu represalii pentru asta. Dacă e ceva, Ryan simte că nu a fost suficient de furios”.

În paralel, procesul dintre Blake Lively și Justin Baldoni continuă în instanță. Deși actorul neagă toate acuzațiile, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, o parte semnificativă dintre acestea au fost respinse recent de un judecător din New York.

Conform E! News, instanța a eliminat 10 dintre cele 13 capete de acuzare formulate împotriva lui Baldoni și a colaboratorilor săi, inclusiv acuzațiile de hărțuire sexuală aduse de Lively. Decizia a fost motivată, parțial, de statutul actriței, aceasta fiind încadrată drept colaborator independent, nu angajat. Cu toate acestea, potrivit acelorași surse, procesul va continua, iar actrița din The Age of Adeline va susține în fața juriului acuzațiile rămase, respectiv represalii, încălcarea contractului și complicitate la represalii. Procesul este programat să înceapă pe 18 mai.

Într-un mesaj publicat pe 3 aprilie pe contul său de Instagram, Blake Lively a explicat motivele din spatele acțiunii sale în instanță.

„Ultimul lucru pe care mi l-am dorit în viața mea a fost un proces. Dar am intentat această acțiune din cauza represaliilor omniprezente cu care m-am confruntat și continui să mă confrunt, pentru că am cerut, în mod privat și profesional, un mediu de lucru sigur pentru mine și pentru ceilalți”.

Actrița a vorbit și despre impactul emoțional al situației, exprimându-și speranța că experiența sa ar putea avea un efect mai larg: „Sper ca decizia instanței să le arate și altora că, oricât de dureros ar fi, poți să vorbești”.

Totodată, ea a criticat modul în care cazul a fost prezentat public.

„Faptul că acest proces este constant prezentat ca o ‘dramă de celebritate’ nu este doar iresponsabil, ci este făcut intenționat: pentru a vă împiedica să vă regăsiți în povestea mea. Durerea fizică provocată de violența digitală este foarte reală. Este abuz. Și este peste tot”.

De cealaltă parte, apărarea lui Justin Baldoni respinge ferm acuzațiile. Într-o declarație transmisă pe 3 aprilie publicației TMZ, avocatul actorului, cunoscut pentru rolul din Jane the Virgin, a subliniat că acesta și ceilalți pârâți nu se tem de desfășurarea procesului.

„Nu ne temem de adevăr. Planul nu a fost doar să spunem adevărul, ci și să îl demonstrăm în mod repetat prin prezentarea de dovezi concrete”.

Foto: Arhiva ELLE

