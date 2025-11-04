Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii

Procesul de contraatac al lui Justin Baldoni, în valoare de 400 de milioane de dolari, pentru defăimare împotriva actriței Blake Lively a fost încheiat oficial de un judecător, după ce Baldoni nu a depus o plângere modificată înainte de termenul limită.

Procesul lui Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively, încheiat oficial

Vineri, 31 octombrie, judecătorul Lewis Liman de la Curtea Districtuală din SUA a semnat o nouă ordonanță, precizând că Baldoni, în vârstă de 41 de ani, și co-reclamanții săi de la Wayfarer Studios au lăsat să treacă termenul după ce instanța le-a respins cazul încă din luna iunie.

Judecătorul a mai menționat că a contactat toate părțile implicate pe 17 octombrie, pentru a le avertiza că va emite o hotărâre finală pentru a încheia procesul. Conform unui document consultat de PEOPLE, Lively, în vârstă de 38 de ani, a fost singura care a răspuns, cerând instanței să declare hotărârea finală, dar solicitând în același timp ca cererea ei pentru acoperirea cheltuielilor legale să rămână activă, lucru cu care judecătorul a fost de acord.

Curtea Districtuală din SUA nu a răspuns imediat solicitărilor PEOPLE pentru informații suplimentare. PEOPLE a contactat, de asemenea, reprezentanții lui Lively și ai lui Baldoni pentru comentarii.

Eșecul lui Baldoni reprezintă ultimul capitol din saga legală legată de It Ends with Us, care a început în decembrie, când Lively l-a dat în judecată pentru comportament neadecvat pe platoul de filmare și pentru o presupusă campanie de defăimare în răspuns la reclamația ei, acuzații pe care Baldoni le-a negat. Procesul inițial al lui Lively este în continuare în desfășurare.

Așa cum a raportat anterior PEOPLE, contraatacul lui Baldoni de 400 de milioane de dolari împotriva lui Lively, soțului acesteia, Ryan Reynolds, și a publicistului lor, care susținea extorsiunea și defăimarea, fusese deja respins de judecător pe 9 iunie, la fel ca și procesul său separat pentru defăimare în valoare de 250 de milioane de dolari împotriva The New York Times.

Ulterior, Lively a împărtășit pe Instagram Stories cum a afectat-o „durerea” provocată de contraatacul lui Baldoni.

„Ca mulți alții, am simțit durerea unui proces retaliatoriu, inclusiv rușinea fabricată care încearcă să ne doboare”, a scris Lively în postarea din 9 iunie. „Deși procesul împotriva mea a fost respins, mulți nu au resursele necesare să lupte.” Actrița a adăugat că acum este „mai hotărâtă ca niciodată să continue să susțină dreptul fiecărei femei de a-și proteja vocea, siguranța, integritatea, demnitatea și povestea.' „Cu dragoste și recunoștință pentru cei mulți care au fost alături de mine, mulți dintre voi pe care îi cunosc. Mulți dintre voi pe care nu îi cunosc. Dar nu voi înceta niciodată să vă apreciez sau să vă susțin”, a scris ea, oferind și o listă de organizații pentru resurse și informații relevante.

Avocații lui Lively au salutat decizia, numind-o o „victorie totală și o completă reabilitare' pentru actriță. În declarația lor după anunțul respingerii procesului, avocații Esra Hudson și Mike Gottlieb au precizat: „Așa cum am spus de la început, acest proces de ‘400 de milioane de dolari a fost o farsă, iar instanța a văzut imediat adevărul.”

Între timp, avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, a declarat pentru PEOPLE pe 10 iunie că declarația de „victorie previzibilă” a lui Lively și a echipei ei este „falsă”.

Judecătorul Liman a decis în iunie că acuzațiile de hărțuire sexuală aduse de Lively sunt protejate legal și nu pot fi folosite ca temei pentru o cerere de defăimare. Mai mult, Baldoni și ceilalți reclamanți asociați cu Wayfarer Studios „nu au susținut că Reynolds, publicistul Leslie Sloane sau The New York Times ar fi pus la îndoială serios acuzațiile inițiale ale lui Lively, ceea ce nu demonstrează că ar fi defăimat pe Baldoni”, a notat judecătorul anterior.

Procesul este programat pentru martie 2026.

foto: Arhiva ELLE

