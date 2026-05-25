Cristian Mungiu, experiență amuzantă în aeroportul din Franța. Ce s-a întâmplat cu trofeul Palme d’Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes

Cristian Mungiu a povestit ce s-a întâmplat în aeroportul din Franța cu trofeul Palme d'Or obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cristian Mungiu, experiență amuzantă în aeroportul din Franța. Ce s-a întâmplat cu trofeul Palme d'Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes

La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a fost răsplătit cu trofeul Palme d’Or pentru Fjord, drama sa cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale. 

Cristian Mungiu, despre experiența din aeroport cu trofeul Palme d’Or

La întoarcerea în România, Cristian Mungiu a fost întâmpinat de mai mulți jurnaliști la Aeroportul Henri Coandă. Regizorul a fost întrebat dacă a întâmpinat dificultăți la controlul de securitate din Franța din cauza trofeului Palme d’Or.

„A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum. (…) A trecut pe la scanner și persoana aceea care a scanat, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect și când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d’Or, m-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos? Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, a spus Cristian Mungiu, transmite news.ro.

Foto: Profimedia

Cristian Mungiu, despre succesul său la Festivalul de Film de la Cannes 2026

La Festivalul de Film de la Cannes 2026, Cristian Mungiu a obținut al doilea său Palme d’Or din carieră, considerată una dintre cele mai râvnite distincții din întreaga lume cinematografică, acordată celui mai bun film dintr-o anumită ediție a festivalului. Pe primul l-a câștigat în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Foto: Profimedia

Cristian Mungiu este al zecelea regizor care câștigă două premii Palme d’Or. Din lista regizorilor cu două trofee Palme d’Or mai fac parte nume consacrate, și anume Francis Ford Coppola, Alf Sjöberg, Billie August, Emir Kusturica, Shōhei Imamura, Michael Haneke, Ken Loach, Ruben Östlund și frații Jean-Pierre și Luc Dardenne.

Legendara actriță Tilda Swinton a fost cea care i-a oferit lui Cristian Mungiu marele trofeu de la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Foto: Profimedia

Vorbind despre succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026, Cristian Mungiu a dorit să accentueze faptul că statul român ar trebui să sprijine și să acorde mai multe resurse financiare industriei cinematografice. 

„Dacă am mai reușit o dată să luăm un Palme d’Or, că nu-mi aparține doar mie, aparține cinematografiei române, am niște așteptări, însă care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că 20 de ani după ce am luat primul Palme d’Or ne-ntoarcem acum și noi nu avem încă o sală de premieră la care să prezentăm filmul ăsta în București. Acolo nu putem noi să facem ceva, avem nevoie ca statul să ne ajute.

„Statul are o lege prin care există o taxă pe jocurile de noroc la loterie. Sunt ani de zile de când există legea respectivă și taxa respectivă, banii ăia nu se plătesc și statul nu face nimic. Asta e pretenția mea, asta îmi doresc, ca statul să-și aplice propria lege, pentru că în momentul în care fondul de la loterie ar contribui la fondul CNC, cum e legal, noi nu mai aveam probleme de finanțare. De la stat, să-și facă treaba, asta e tot ce doresc. Medalii, decorații, am deja o valijoară de data trecută, mi-ajung, merci”, a punctat Cristian Mungiu, conform news.ro

Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, răsplătit cu multiple premii

Înaintea galei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu mai multe premii.

Fjord, care a fost selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or, a fost răsplătit cu Premiul François Chalais, o distincție acordată în ajunul Ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și care recunoaște valorile jurnalistice ale unui film. Premiul este decernat anual în parteneriat cu Televiziunea Publică din Franța și cu Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula regizorului român a mai obținut Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) și Premiul Criticii Internaționale, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

Despre povestea filmului Fjord

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Distribuție mai e compusă din Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban, Jonathan Breazu, dar și Ana Bodea, care a vorbit recent despre experiența de a lucra la acest film

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu a fost selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes.

Citește și:
Cannes 2026 la final. Ținutele memorabile pe care le-am admirat la ceremonia de închidere a festivalului

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Anghel Damian, mândru de Theo Rose. Artista a fost răsplătită cu un premiu și și-a înfruntat o frică: "Am venit acasă mai încrezătoare"
People
Anghel Damian, mândru de Theo Rose. Artista a fost răsplătită cu un premiu și și-a înfruntat o frică: "Am venit acasă mai încrezătoare"
Brigitte Macron, în mijlocul unui nou scandal. De ce ar cere Prima Doamnă a Franței fotografii cu toate angajatele de Palatul Élysée
People
Brigitte Macron, în mijlocul unui nou scandal. De ce ar cere Prima Doamnă a Franței fotografii cu toate angajatele de Palatul Élysée
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț, după ce Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul lor: "Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate"
People
Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre relația cu fostul soț, după ce Rareș Cojoc a vorbit deschis despre divorțul lor: "Îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate"
Petrișor Ruge, un nou mesaj neașteptat după ce colaborarea de aproape 20 de ani cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final: "Momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți"
People
Petrișor Ruge, un nou mesaj neașteptat după ce colaborarea de aproape 20 de ani cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final: "Momente de nesiguranță, de teamă și de greutăți"
Cannes 2026 la final. Ținutele memorabile pe care le-am admirat la ceremonia de închidere a festivalului
People
Cannes 2026 la final. Ținutele memorabile pe care le-am admirat la ceremonia de închidere a festivalului
Anne Hathaway, primele declarații despre presupusele sale operații estetice: "Sunt decizii medicale importante"
People
Anne Hathaway, primele declarații despre presupusele sale operații estetice: "Sunt decizii medicale importante"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Irina Fodor, detalii despre noul sezon Asia Express. Prin ce peripeție a trecut: „Află și soțul meu cât sunt de căpiată”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Mesajul dureros de emoționant al lui Cristian Mungiu, după ce a câștigat al doilea trofeu Palme d'Or la Cannes pentru „Fjord”
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum încearcă Radu Vâlcan să o împace pe Adela Popescu după certuri. Actrița l-a dat de gol: "Încercând să fac o glumiță"
Cum încearcă Radu Vâlcan să o împace pe Adela Popescu după certuri. Actrița l-a dat de gol: "Încercând să fac o glumiță"
People

Adela Popescu a povestit recent, cu mult umor, cum a încercat soțul ei să o împace după o ceartă.

+ Mai multe
Ce s-a întâmplat cu Jason Lewis, actorul din "Sex and the City". El a revenit după ani de pauză: "Am dispărut o perioadă"
Ce s-a întâmplat cu Jason Lewis, actorul din "Sex and the City". El a revenit după ani de pauză: "Am dispărut o perioadă"
People

Jason Lewis, actorul cunoscut pentru rolul lui Smith Jerrod din Sex and the City, a revenit în atenția fanilor după o absență îndelungată din mediul online.

+ Mai multe
Denis Hanganu, imagini rare cu soția lui din vacanță. Cei doi s-au bucurat de momente speciale într-un decor de vis
Denis Hanganu, imagini rare cu soția lui din vacanță. Cei doi s-au bucurat de momente speciale într-un decor de vis
People

Denis Hanganu și partenera lui au avut parte de momente de liniște și relaxare în timp vacanței lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC