Cristian Mungiu, experiență amuzantă în aeroportul din Franța. Ce s-a întâmplat cu trofeul Palme d’Or câștigat la Festivalul de Film de la Cannes

La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a fost răsplătit cu trofeul Palme d’Or pentru Fjord, drama sa cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale.

Cristian Mungiu, despre experiența din aeroport cu trofeul Palme d’Or

La întoarcerea în România, Cristian Mungiu a fost întâmpinat de mai mulți jurnaliști la Aeroportul Henri Coandă. Regizorul a fost întrebat dacă a întâmpinat dificultăți la controlul de securitate din Franța din cauza trofeului Palme d’Or.

„A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum. (…) A trecut pe la scanner și persoana aceea care a scanat, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect și când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d’Or, m-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos? Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, a spus Cristian Mungiu, transmite news.ro.

Cristian Mungiu, despre succesul său la Festivalul de Film de la Cannes 2026

La Festivalul de Film de la Cannes 2026, Cristian Mungiu a obținut al doilea său Palme d’Or din carieră, considerată una dintre cele mai râvnite distincții din întreaga lume cinematografică, acordată celui mai bun film dintr-o anumită ediție a festivalului. Pe primul l-a câștigat în 2007, pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.

Cristian Mungiu este al zecelea regizor care câștigă două premii Palme d’Or. Din lista regizorilor cu două trofee Palme d’Or mai fac parte nume consacrate, și anume Francis Ford Coppola, Alf Sjöberg, Billie August, Emir Kusturica, Shōhei Imamura, Michael Haneke, Ken Loach, Ruben Östlund și frații Jean-Pierre și Luc Dardenne.

Legendara actriță Tilda Swinton a fost cea care i-a oferit lui Cristian Mungiu marele trofeu de la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

Vorbind despre succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026, Cristian Mungiu a dorit să accentueze faptul că statul român ar trebui să sprijine și să acorde mai multe resurse financiare industriei cinematografice.

„Dacă am mai reușit o dată să luăm un Palme d’Or, că nu-mi aparține doar mie, aparține cinematografiei române, am niște așteptări, însă care nu se leagă de filmul meu. Eu am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi am făcut partea noastră. E un pic stânjenitor că 20 de ani după ce am luat primul Palme d’Or ne-ntoarcem acum și noi nu avem încă o sală de premieră la care să prezentăm filmul ăsta în București. Acolo nu putem noi să facem ceva, avem nevoie ca statul să ne ajute.

„Statul are o lege prin care există o taxă pe jocurile de noroc la loterie. Sunt ani de zile de când există legea respectivă și taxa respectivă, banii ăia nu se plătesc și statul nu face nimic. Asta e pretenția mea, asta îmi doresc, ca statul să-și aplice propria lege, pentru că în momentul în care fondul de la loterie ar contribui la fondul CNC, cum e legal, noi nu mai aveam probleme de finanțare. De la stat, să-și facă treaba, asta e tot ce doresc. Medalii, decorații, am deja o valijoară de data trecută, mi-ajung, merci”, a punctat Cristian Mungiu, conform news.ro.

Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, răsplătit cu multiple premii

Înaintea galei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu mai multe premii.

Fjord, care a fost selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or, a fost răsplătit cu Premiul François Chalais, o distincție acordată în ajunul Ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și care recunoaște valorile jurnalistice ale unui film. Premiul este decernat anual în parteneriat cu Televiziunea Publică din Franța și cu Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula regizorului român a mai obținut Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) și Premiul Criticii Internaționale, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

Despre povestea filmului Fjord

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Distribuție mai e compusă din Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban, Jonathan Breazu, dar și Ana Bodea, care a vorbit recent despre experiența de a lucra la acest film.

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu a fost selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes.

